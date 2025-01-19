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#<1 ... 2540254125422543 Додано: Нед 19 січ, 2025 23:34 Дюрі-бачі написав: Із чергових сюрпризів еміграції від кума:

1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити...

2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна... Із чергових сюрпризів еміграції від кума:1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити...2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...

Трохи заспокойте кума: це практика всього світу: якщо людина легально проживає в даній країні 6 місяців, то повинна змінити своє національне посвідчення водія на посвідчення водія країни перебування.

Бувають нюанси:

- Канада - не 6 місяців, а тільки 2 (два!). І тільки для тих, хто приїхав за Програмою CUAET і має на руках саме українське посвідчення водія (не польське або будь-якої країни) то обмін проводиться «картка на картку». І це тільки в двох чи трьох провінціях Канади, в усіх інших: все треба здавати заново. Але якщо член родини, яка приїхала за цією програмою, має якесь інше посвідчення водія (не українське), або не українське громадянство: все через 2 екзамени.

- США: 6 місяців - заміна через екзамени. Але це при умові перебування не за візою туриста В1/В2.

- Туреччина: заявка на обмін - очікування по дипломатичним каналам на підтвердження видачі - купа документів про освіту з перекладом та медичною комісією - сплата мита - видача турецького. Процедура може зайняти 1 рік. На практиці наші люди просто один раз на 6 місяців вилітають з Туреччини будь-куди, на екскурсію або до родичів, цього достатньо.



Так що заспокойте кума, звичайні вимоги країни перебування.



P.S. За пунктом 2 - копія того, що у нас було ще з місяць тому в Сервісних центрах МВС України. Трохи заспокойте кума: це практика всього світу: якщо людина легально проживає в даній країні 6 місяців, то повинна змінити своє національне посвідчення водія на посвідчення водія країни перебування.Бувають нюанси:- Канада - не 6 місяців, а тільки 2 (два!). І тільки для тих, хто приїхав за Програмою CUAET і має на руках саме українське посвідчення водія (не польське або будь-якої країни) то обмін проводиться «картка на картку». І це тільки в двох чи трьох провінціях Канади, в усіх інших: все треба здавати заново. Але якщо член родини, яка приїхала за цією програмою, має якесь інше посвідчення водія (не українське), або не українське громадянство: все через 2 екзамени.- США: 6 місяців - заміна через екзамени. Але це при умові перебування не за візою туриста В1/В2.- Туреччина: заявка на обмін - очікування по дипломатичним каналам на підтвердження видачі - купа документів про освіту з перекладом та медичною комісією - сплата мита - видача турецького. Процедура може зайняти 1 рік. На практиці наші люди просто один раз на 6 місяців вилітають з Туреччини будь-куди, на екскурсію або до родичів, цього достатньо.Так що заспокойте кума, звичайні вимоги країни перебування.P.S. За пунктом 2 - копія того, що у нас було ще з місяць тому в Сервісних центрах МВС України. akurt

Повідомлень: 10472 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3883 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 00:17 BIGor написав: akurt написав: News from USA



Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.

Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.

Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.

Знайшли управу.

Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Саме цікаве в причинах звільнення.

В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так. News from USAТривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.Знайшли управу.Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.Саме цікаве в причинах звільнення.В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.

Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу. Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.

https://dou.ua/lenta/news/layoffs-in-squad/ flyman

Повідомлень: 37978 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 00:19 akurt написав: Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших,отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США

це на кокій міві пісаєте? який масштаб грошей НЕ Франції? знову авторський колектив чат жепете глюканув? чи абліківка аблікнулась? це на кокій міві пісаєте? який масштаб грошей НЕ Франції? знову авторський колектив чат жепете глюканув? чи абліківка аблікнулась? flyman

Повідомлень: 37978 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 00:24 Faceless написав: Bolt написав: rjkz написав:

Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых.

У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50.

Порядка 30 грамм серебра эта одна монета.

Были другие.

Но везти через таможню я это не стал рисковать.

На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета.

Опять-же, зависит от рынка страны.

Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты.

Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать. Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых.У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50.Порядка 30 грамм серебра эта одна монета.Были другие.Но везти через таможню я это не стал рисковать.На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета.Опять-же, зависит от рынка страны.Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты.Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.

После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали. После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.

Шо таке МД? Шо таке МД?

мужское двіжєніє мужское двіжєніє flyman

Повідомлень: 37978 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2540254125422543 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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