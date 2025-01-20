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Дюрі-бачі написав:Із чергових сюрпризів еміграції від кума: 1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити... 2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...
Трохи заспокойте кума: це практика всього світу: якщо людина легально проживає в даній країні 6 місяців, то повинна змінити своє національне посвідчення водія на посвідчення водія країни перебування. Бувають нюанси: - Канада - не 6 місяців, а тільки 2 (два!). І тільки для тих, хто приїхав за Програмою CUAET і має на руках саме українське посвідчення водія (не польське або будь-якої країни) то обмін проводиться «картка на картку». І це тільки в двох чи трьох провінціях Канади, в усіх інших: все треба здавати заново. Але якщо член родини, яка приїхала за цією програмою, має якесь інше посвідчення водія (не українське), або не українське громадянство: все через 2 екзамени. - США: 6 місяців - заміна через екзамени. Але це при умові перебування не за візою туриста В1/В2. - Туреччина: заявка на обмін - очікування по дипломатичним каналам на підтвердження видачі - купа документів про освіту з перекладом та медичною комісією - сплата мита - видача турецького. Процедура може зайняти 1 рік. На практиці наші люди просто один раз на 6 місяців вилітають з Туреччини будь-куди, на екскурсію або до родичів, цього достатньо.
Так що заспокойте кума, звичайні вимоги країни перебування.
P.S. За пунктом 2 - копія того, що у нас було ще з місяць тому в Сервісних центрах МВС України.
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.
rjkz написав: Да, в Украине даже до ковида и войны цены на монеты были намного ниже мировых. У меня было несколько монет. Одна из которых на американском рынке стоила около 400 долларов, на украинском за нее давали 50. Порядка 30 грамм серебра эта одна монета. Были другие. Но везти через таможню я это не стал рисковать. На самом деле, какая-нибудь "ходячка" может стоить намного дороже, чем древняя и/или золотая/серебрянная монета. Опять-же, зависит от рынка страны. Например, в США никомцу не интересны редкие украинские монеты. Нумизматика - это в первую очередь хобби. И очень небольшой %% может на ней действительно что-то серьезное зарабатывать.
После того, как распространитлись МД, цены на монеты даже 2+тысячи лет подупали.
Дюрі-бачі написав:Із чергових сюрпризів еміграції від кума: 1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити... 2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...
Трохи заспокойте кума: це практика всього світу: якщо людина легально проживає в даній країні 6 місяців, то повинна змінити своє національне посвідчення водія на посвідчення водія країни перебування. Бувають нюанси: - Канада - не 6 місяців, а тільки 2 (два!). І тільки для тих, хто приїхав за Програмою CUAET і має на руках саме українське посвідчення водія (не польське або будь-якої країни) то обмін проводиться «картка на картку». І це тільки в двох чи трьох провінціях Канади, в усіх інших: все треба здавати заново. Але якщо член родини, яка приїхала за цією програмою, має якесь інше посвідчення водія (не українське), або не українське громадянство: все через 2 екзамени. - США: 6 місяців - заміна через екзамени. Але це при умові перебування не за візою туриста В1/В2. - Туреччина: заявка на обмін - очікування по дипломатичним каналам на підтвердження видачі - купа документів про освіту з перекладом та медичною комісією - сплата мита - видача турецького. Процедура може зайняти 1 рік. На практиці наші люди просто один раз на 6 місяців вилітають з Туреччини будь-куди, на екскурсію або до родичів, цього достатньо.
Так що заспокойте кума, звичайні вимоги країни перебування.
P.S. За пунктом 2 - копія того, що у нас було ще з місяць тому в Сервісних центрах МВС України.
Складно... Я замінював права на польські, здається, у 2020 або 2021 році, тільки заява і якась оплата для консульства були потрібні.
Дюрі-бачі написав:Із чергових сюрпризів еміграції від кума: 1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити... 2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...
Це ви в нас талончик на практичний екзамен не пробували зараз взяти:)
akurt Так, у Канаді все залежить від провінції. Українські посвідчення дійсно замінюють не всі. Більше того, якщо у вас посвідчення видане скажімо в Альберті менше року тому назад і ви приїхали з ним в Онтаріо то вважайте що ніякого посвідчення у вас немає -йдіть навчатися заново. Це так працює для всіх, навіть канадців. І саме посвідчення видається на певний(не великий) термін. Як термін закінчівся -йдете в Реджістрі і у вас заново перевірять зір, беруть з вас гроші і видають нове посвідчення. Особисто бачив жіночку-канадійку яка стояла і плакала тому що не пройшла тест на зір, відповідно посвідчення їй не дали. Як їй жити без машини далі - не зрозуміло, але це нікого не цікавить. Змінили місце проживання -бігом міняти посвідчення (за гроші і проходити тест на зір), якщо живете на новому місці більше двох тижнів і катаєтесь на старому посвідченні -конські шрафи. Більше того, це все стосується всіх ліцензій та сертифікатів, можливо витратити купу часу та грошей на отримання ліцензії електрика чи медсестри десь в Манітобі і з подивом дізнатися що працювати по ній в Онтаріо чи Альберті неможливо. Чи можливо замінити ? Можливо, але не швидко і не дешево. І в деяких випадках із здачею непростих іспитів.
es77 написав:akurt Так, у Канаді все залежить від провінції. Українські посвідчення дійсно замінюють не всі. Більше того, якщо у вас посвідчення видане скажімо в Альберті менше року тому назад і ви приїхали з ним в Онтаріо то вважайте що ніякого посвідчення у вас немає -йдіть навчатися заново. Це так працює для всіх, навіть канадців. І саме посвідчення видається на певний(не великий) термін. Як термін закінчівся -йдете в Реджістрі і у вас заново перевірять зір, беруть з вас гроші і видають нове посвідчення. Особисто бачив жіночку-канадійку яка стояла і плакала тому що не пройшла тест на зір, відповідно посвідчення їй не дали. Як їй жити без машини далі - не зрозуміло, але це нікого не цікавить. Змінили місце проживання -бігом міняти посвідчення (за гроші і проходити тест на зір), якщо живете на новому місці більше двох тижнів і катаєтесь на старому посвідченні -конські шрафи. Більше того, це все стосується всіх ліцензій та сертифікатів, можливо витратити купу часу та грошей на отримання ліцензії електрика чи медсестри десь в Манітобі і з подивом дізнатися що працювати по ній в Онтаріо чи Альберті неможливо. Чи можливо замінити ? Можливо, але не швидко і не дешево. І в деяких випадках із здачею непростих іспитів.
Миллионы индусов в Канаде соблюдают эти правила? Особенно с заменой прав, там же белых драйверов нуль, что в такси, что в другой коммерции. И почему по стране требуется замена прав при перемещении на другое место жительства? Ведь в случае путешествия права же признаются, то есть правила в разных штатах одинаковы(они вообще везде одинаковы для одного вида движения, знаки британцами придуманы 120 лет назад) По зрению согласен, но очки сейчас у многих и они решают. Инвалидам тоже срезают так возможность ездить самостоятельно?
Дюрі-бачі написав:Із чергових сюрпризів еміграції від кума: 1. Німці наші права не визнають, через 6 місяців доводиться по новому здавати і теорію і практику на їх права. І мало того, ще й в автошколу ходити... 2. В них всюди черги. Щоб взяти талончик електронної черги довелось приїхати о 4.00 і простояти в живій черзі до 11.00. І то черга для здачі виявилась тільки через 2 тижні і порішати ніяк не можна...
Трохи заспокойте кума: це практика всього світу: якщо людина легально проживає в даній країні 6 місяців, то повинна змінити своє національне посвідчення водія на посвідчення водія країни перебування. Бувають нюанси: - Канада - не 6 місяців, а тільки 2 (два!). І тільки для тих, хто приїхав за Програмою CUAET і має на руках саме українське посвідчення водія (не польське або будь-якої країни) то обмін проводиться «картка на картку». І це тільки в двох чи трьох провінціях Канади, в усіх інших: все треба здавати заново. Але якщо член родини, яка приїхала за цією програмою, має якесь інше посвідчення водія (не українське), або не українське громадянство: все через 2 екзамени. - США: 6 місяців - заміна через екзамени. Але це при умові перебування не за візою туриста В1/В2. - Туреччина: заявка на обмін - очікування по дипломатичним каналам на підтвердження видачі - купа документів про освіту з перекладом та медичною комісією - сплата мита - видача турецького. Процедура може зайняти 1 рік. На практиці наші люди просто один раз на 6 місяців вилітають з Туреччини будь-куди, на екскурсію або до родичів, цього достатньо.
Так що заспокойте кума, звичайні вимоги країни перебування.
P.S. За пунктом 2 - копія того, що у нас було ще з місяць тому в Сервісних центрах МВС України.
Складно... Я замінював права на польські, здається, у 2020 або 2021 році, тільки заява і якась оплата для консульства були потрібні.
В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно. И вождение. А вот вождение тут абсолютно другое. Я брал уроки именно как сдать вождение. Это какой-то бред. Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад. Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал. Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ... Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн. Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда. Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
rjkz С позвоночником аналогично На грузовиках не ездил Категории С нет В молодости ездил на турбо с нулевиками и даже поработал "в догонялках", тормоза есть только на Е32-34-39 и W210-220, проверено, 5й пассат в этом как и октавия с корейцами отстой. Паркуюсь хреново, камера спасает, ультразвук на Т2 ТРД не сильно и помогал