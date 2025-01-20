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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 08:08

барабашов
Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать.
Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь.
С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново.
То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте.
И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются.
Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов.
Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам.
Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки.
И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях.
Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт".
Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !"
И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный.
В общем, сильно дешевле не нарушать.
По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения.
За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен.
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