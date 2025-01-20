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барабашов Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать. Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь. С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново. То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте. И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются. Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов. Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам. Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки. И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях. Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт". Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !" И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный. В общем, сильно дешевле не нарушать. По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения. За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен.
Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня. Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ. Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство. Знайшли управу. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні. Саме цікаве в причинах звільнення. В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.
Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.
Ну це радше через бусифікацію Цікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше.
Важко придумати кращій текст на тему "Водійське посвідчення", ніж написано вище паном es77. Приємно, що на форумі є адекватні приємні люди, які володіють знаннями.
Від себе додам, щоби вже остаточно було зрозумілим - США - це союз реально незалежних держав. З різними законами та Правилами. І посвідчення водія, видане в одному штаті - це однаково, що видано в іншій державі. Те саме стосується інших речей, накприкоад оформленого медичного страхування. І не можна гратися в кумедну гру: "Проживаю в одному місці, а реально мешкаю в іншому". А посвідчення водія реально є заміною паспорта.
P.S. Шкода, що корисні дописи від нормальних людей набирають мало "+".
rjkz написав:В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно. И вождение. А вот вождение тут абсолютно другое. Я брал уроки именно как сдать вождение. Это какой-то бред. Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад. Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал. Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ... Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн. Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда. Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
То ви давно здавали, в нас зараз те саме Багато колег дівчат зараз різко почали вчитися
rjkz написав:В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно. И вождение. А вот вождение тут абсолютно другое. Я брал уроки именно как сдать вождение. Это какой-то бред. Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад. Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал. Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ... Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн. Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда. Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
Эти правила написаны для негров кровью белых. По-другому жителей африканских племен научить никого не убивать на дорогах было невозможно
Ну це радше через бусифікацію Цікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше.
В Испании повезло что права просто меняют. Приносишь украинские, получаешь испанские через месяц. Только зрение проверили и реакцию (на игровом автомате надо 5 минут покататься и ни разу не врезаться). Иначе это был бы целый квест сдать экзамен так как тут практику проверяют часа 2 и ты должен все это время слушать куда ехать, где повернуть и тд на испанском. Тоесть минимум А2 уровень языка нужен, а лучше Б1.