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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2542254325442545>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 08:08

барабашов
Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать.
Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь.
С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново.
То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте.
И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются.
Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов.
Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам.
Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки.
И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях.
Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт".
Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !"
И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный.
В общем, сильно дешевле не нарушать.
По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения.
За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 09:15

  flyman написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:News from USA

Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.
Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.
Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.
Знайшли управу.
Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.
Саме цікаве в причинах звільнення.
В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.
Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.

Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.

https://dou.ua/lenta/news/layoffs-in-squad/

Ну це радше через бусифікацію :( Цікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:27

Важко придумати кращій текст на тему "Водійське посвідчення", ніж написано вище паном es77.
Приємно, що на форумі є адекватні приємні люди, які володіють знаннями.

Від себе додам, щоби вже остаточно було зрозумілим - США - це союз реально незалежних держав.
З різними законами та Правилами. І посвідчення водія, видане в одному штаті - це однаково, що видано в іншій державі. Те саме стосується інших речей, накприкоад оформленого медичного страхування.
І не можна гратися в кумедну гру: "Проживаю в одному місці, а реально мешкаю в іншому".
А посвідчення водія реально є заміною паспорта.

P.S. Шкода, що корисні дописи від нормальних людей набирають мало "+".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:49

  rjkz написав:Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.

Я как-то ради интереса попробовал повернуться. Спина не крутится, ничего не видно. Так это я не на этих их любимых гигантских СУВ езжу.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:01

Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.
И вождение.
А вот вождение тут абсолютно другое.
Я брал уроки именно как сдать вождение.
Это какой-то бред.
Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.
Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.
Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...
Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.
Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.
Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
То ви давно здавали, в нас зараз те саме
Багато колег дівчат зараз різко почали вчитися
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.
И вождение.
А вот вождение тут абсолютно другое.
Я брал уроки именно как сдать вождение.
Это какой-то бред.
Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.
Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.
Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...
Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.
Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.
Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
Эти правила написаны для негров кровью белых. По-другому жителей африканских племен научить никого не убивать на дорогах было невозможно
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:20

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.

https://dou.ua/lenta/news/layoffs-in-squad/

Ну це радше через бусифікацію :( Цікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше.

https://t.me/djinni_official/1618
Зарплати впали на чверть у порівнянні з 2022

По категоріях:

[1–2 роки]: 1000 → 650 (-35%)
[2–3 роки]: 2000 → 1500 (-25%)
[3–5 років]: 3500 → 2500 (-28.6%)
[5–7 років]: 5000 → 4000 (-20%)
[7+ років]: 5500 → 4600 (-16.4%)

Незмінним залишається $500 медіана по найму для кандидатів <1 року досвіду.

===
тобто тим хто працював за умовну миску супу, так миска супу і залишилась.
Це не США, де вчорашньому абітуріенту, зі слів акурта, офер на $500К
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:29

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании повезло что права просто меняют. Приносишь украинские, получаешь испанские через месяц. Только зрение проверили и реакцию (на игровом автомате надо 5 минут покататься и ни разу не врезаться). Иначе это был бы целый квест сдать экзамен так как тут практику проверяют часа 2 и ты должен все это время слушать куда ехать, где повернуть и тд на испанском. Тоесть минимум А2 уровень языка нужен, а лучше Б1.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:46

  akurt написав:І не можна гратися в кумедну гру: "Проживаю в одному місці, а реально мешкаю в іншому"

Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания.
Там разница по налогам в полпроцента максимум
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