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#<1 ... 2542254325442545> Додано: Пон 20 січ, 2025 08:08 барабашов

Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать.

Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь.

С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново.

То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте.

И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются.

Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов.

Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам.

Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки.

И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях.

Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт".

Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !"

И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный.

В общем, сильно дешевле не нарушать.

По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения.

За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен. es77 Повідомлень: 1013 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 09:15 flyman написав: BIGor написав: akurt написав: News from USA



Тривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.

Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.

Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.

Знайшли управу.

Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Саме цікаве в причинах звільнення.

В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так. News from USAТривожні новини із США від наших українців: масові скорочення майже всіх працівників - ІТ-ників в багатьох ІТ-них компаніях США напередодні непередбачуваних подій після 20 січня.Тенденція: масові звільнення в США торкнулися ЄВРОПЕЙЦІВ.Найбліьше проблема була із звільненням єропейців - вихідців із Франції - тих більше всього захищало законодавство.Знайшли управу.Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.Саме цікаве в причинах звільнення.В цілому в тому, що робота європейців НЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ.Погано - на думку американців - працювали європейці. Ось так.

Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу. Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.

https://dou.ua/lenta/news/layoffs-in-squad/

Ну це радше через бусифікацію Цікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше. Ну це радше через бусифікаціюЦікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше. BIGor

Повідомлень: 9755 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1402 раз. Подякували: 1816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 10:27 Важко придумати кращій текст на тему "Водійське посвідчення", ніж написано вище паном es77.

Приємно, що на форумі є адекватні приємні люди, які володіють знаннями.



Від себе додам, щоби вже остаточно було зрозумілим - США - це союз реально незалежних держав.

З різними законами та Правилами. І посвідчення водія, видане в одному штаті - це однаково, що видано в іншій державі. Те саме стосується інших речей, накприкоад оформленого медичного страхування.

І не можна гратися в кумедну гру: "Проживаю в одному місці, а реально мешкаю в іншому".

А посвідчення водія реально є заміною паспорта.



P.S. Шкода, що корисні дописи від нормальних людей набирають мало "+". akurt

Повідомлень: 10473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3886 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 10:49 rjkz написав: Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад. Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.

Я как-то ради интереса попробовал повернуться. Спина не крутится, ничего не видно. Так это я не на этих их любимых гигантских СУВ езжу. Я как-то ради интереса попробовал повернуться. Спина не крутится, ничего не видно. Так это я не на этих их любимых гигантских СУВ езжу. Gastarbaiter Повідомлень: 3543 З нами з: 26.02.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 585 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 11:01 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.

И вождение.

А вот вождение тут абсолютно другое.

Я брал уроки именно как сдать вождение.

Это какой-то бред.

Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.

Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.

Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...

Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.

Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.

Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит. То ви давно здавали, в нас зараз те саме

Багато колег дівчат зараз різко почали вчитися То ви давно здавали, в нас зараз те самеБагато колег дівчат зараз різко почали вчитися Faceless

Модератор Повідомлень: 35773 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8121 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 11:12 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.

И вождение.

А вот вождение тут абсолютно другое.

Я брал уроки именно как сдать вождение.

Это какой-то бред.

Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.

Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.

Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...

Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.

Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.

Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит. В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.И вождение.А вот вождение тут абсолютно другое.Я брал уроки именно как сдать вождение.Это какой-то бред.Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит. Эти правила написаны для негров кровью белых. По-другому жителей африканских племен научить никого не убивать на дорогах было невозможно Эти правила написаны для негров кровью белых. По-другому жителей африканских племен научить никого не убивать на дорогах было невозможно 2587715

Повідомлень: 100 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 11:20 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу. Скоріш всього проблема глибше - в американському менеджменті, як то було в Інтелі чи Боінгу.

https://dou.ua/lenta/news/layoffs-in-squad/

Ну це радше через бусифікацію Цікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше. Ну це радше через бусифікаціюЦікаво що і моряки і пілоти ЦА вибили собі всякі плюшки типу виїздів/броні, а ІТ-шники - ні, хоча експорт послуг був до війни трохи менше металургії. Ну звичайно можновладці з вибору що більш потрібніше - приток валюти і чи мобілізовані очкарики - вибрали другий варіант, тому так. Далі буде гірше.

https://t.me/djinni_official/1618

Зарплати впали на чверть у порівнянні з 2022



По категоріях:



[1–2 роки]: 1000 → 650 (-35%)

[2–3 роки]: 2000 → 1500 (-25%)

[3–5 років]: 3500 → 2500 (-28.6%)

[5–7 років]: 5000 → 4000 (-20%)

[7+ років]: 5500 → 4600 (-16.4%)



Незмінним залишається $500 медіана по найму для кандидатів <1 року досвіду.



===

тобто тим хто працював за умовну миску супу, так миска супу і залишилась.

Це не США, де вчорашньому абітуріенту, зі слів акурта, офер на $500К Зарплати впали на чверть у порівнянні з 2022По категоріях:[1–2 роки]: 1000 → 650 (-35%)[2–3 роки]: 2000 → 1500 (-25%)[3–5 років]: 3500 → 2500 (-28.6%)[5–7 років]: 5000 → 4000 (-20%)[7+ років]: 5500 → 4600 (-16.4%)Незмінним залишається $500 медіана по найму для кандидатів <1 року досвіду.===тобто тим хто працював за умовну миску супу, так миска супу і залишилась.Це не США, де вчорашньому абітуріенту, зі слів акурта, офер на $500К flyman

Повідомлень: 37981 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 11:29 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании повезло что права просто меняют. Приносишь украинские, получаешь испанские через месяц. Только зрение проверили и реакцию (на игровом автомате надо 5 минут покататься и ни разу не врезаться). Иначе это был бы целый квест сдать экзамен так как тут практику проверяют часа 2 и ты должен все это время слушать куда ехать, где повернуть и тд на испанском. Тоесть минимум А2 уровень языка нужен, а лучше Б1. slonomag Повідомлень: 593 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 11:46 akurt написав: І не можна гратися в кумедну гру: "Проживаю в одному місці, а реально мешкаю в іншому" І не можна гратися в кумедну гру: "Проживаю в одному місці, а реально мешкаю в іншому"

Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7674 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21385 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:03 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Там разница по налогам в полпроцента максимум Там разница по налогам в полпроцента максимум 2587715

Повідомлень: 100 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2542254325442545> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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