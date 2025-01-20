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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2542254325442545
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.
Саме цікаве в причинах звільнення.
Во Франции зарплаты такие же как в Штатах в наукоемких отрослях. Самая богатая страна ЕС если судить по стоимости недвижимости и ее количеству.

Синие воротнички - да, в Штатах больше зарабатывают. А белые столько же. У Арно денег наверное побольше чем у Рокфеллеров и Гейтса с Маском вместе взятых. А если во французы еще и Ротшильдов записать, то даже сравнивать будет не с чем

Да и все швейцарские банки принадлежат по сути к французской банковской системе
Востаннє редагувалось 2587715 в Пон 20 січ, 2025 12:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:19

2587715 можу тільки за ІТ сказати: в Франції, як і Німеччині, переважно зарплати 50-60 тис. в рік, вище 80 дуже важко вибити.
А в США, кажуть в цій темі, що джунам дають по 500 k$
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26

  2587715 написав:
  Сибарит написав:Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания.
Там разница по налогам в полпроцента максимум

Это не совсем так. Федеральные налоги везде одинаковые (кроме индейских резерваций), а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$
нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит.
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