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#<1 ... 2542254325442545 Додано: Пон 20 січ, 2025 12:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Саме цікаве в причинах звільнення. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.Саме цікаве в причинах звільнення. Во Франции зарплаты такие же как в Штатах в наукоемких отрослях. Самая богатая страна ЕС если судить по стоимости недвижимости и ее количеству.



Синие воротнички - да, в Штатах больше зарабатывают. А белые столько же. У Арно денег наверное побольше чем у Рокфеллеров и Гейтса с Маском вместе взятых. А если во французы еще и Ротшильдов записать, то даже сравнивать будет не с чем



Да и все швейцарские банки принадлежат по сути к французской банковской системе Во Франции зарплаты такие же как в Штатах в наукоемких отрослях. Самая богатая страна ЕС если судить по стоимости недвижимости и ее количеству.Синие воротнички - да, в Штатах больше зарабатывают. А белые столько же. У Арно денег наверное побольше чем у Рокфеллеров и Гейтса с Маском вместе взятых. А если во французы еще и Ротшильдов записать, то даже сравнивать будет не с чемДа и все швейцарские банки принадлежат по сути к французской банковской системе Востаннє редагувалось 2587715 в Пон 20 січ, 2025 12:21, всього редагувалось 2 разів. 2587715

Повідомлень: 100 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:19 2587715 можу тільки за ІТ сказати: в Франції, як і Німеччині, переважно зарплати 50-60 тис. в рік, вище 80 дуже важко вибити.

А в США, кажуть в цій темі, що джунам дають по 500 k$ Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4770 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26 2587715 написав: Сибарит написав: Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Там разница по налогам в полпроцента максимум Там разница по налогам в полпроцента максимум

Это не совсем так. Федеральные налоги везде одинаковые (кроме индейских резерваций), а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы. Это не совсем так. Федеральные налоги везде одинаковые (кроме индейских резерваций), а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7674 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21385 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:27 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит. нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит. 2587715

Повідомлень: 100 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2542254325442545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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