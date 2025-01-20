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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2542254325442545 Додано: Пон 20 січ, 2025 12:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.

Саме цікаве в причинах звільнення. Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.Саме цікаве в причинах звільнення. Во Франции зарплаты такие же как в Штатах в наукоемких отрослях. Самая богатая страна ЕС если судить по стоимости недвижимости и ее количеству.



Синие воротнички - да, в Штатах больше зарабатывают. А белые столько же. У Арно денег наверное побольше чем у Рокфеллеров и Гейтса с Маском вместе взятых. А если во французы еще и Ротшильдов записать, то даже сравнивать будет не с чем



Да и все швейцарские банки принадлежат по сути к французской банковской системе Во Франции зарплаты такие же как в Штатах в наукоемких отрослях. Самая богатая страна ЕС если судить по стоимости недвижимости и ее количеству.Синие воротнички - да, в Штатах больше зарабатывают. А белые столько же. У Арно денег наверное побольше чем у Рокфеллеров и Гейтса с Маском вместе взятых. А если во французы еще и Ротшильдов записать, то даже сравнивать будет не с чемДа и все швейцарские банки принадлежат по сути к французской банковской системе Востаннє редагувалось 2587715 в Пон 20 січ, 2025 12:21, всього редагувалось 2 разів. 2587715

Повідомлень: 103 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:19 2587715 можу тільки за ІТ сказати: в Франції, як і Німеччині, переважно зарплати 50-60 тис. в рік, вище 80 дуже важко вибити.

А в США, кажуть в цій темі, що джунам дають по 500 k$ Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4770 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26 2587715 написав: Сибарит написав: Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания. Там разница по налогам в полпроцента максимум Там разница по налогам в полпроцента максимум

Это не совсем так. Федеральные налоги везде одинаковые (кроме индейских резерваций), а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы. Это не совсем так. Федеральные налоги везде одинаковые (кроме индейских резерваций), а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7674 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21385 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:27 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит. нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит. 2587715

Повідомлень: 103 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:32 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы. а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы. по лицензиям - да, разница существенная. По налогам более полупроцента разницу не встречал. Может в каких-то отдельных каунти в связи с местными катаклизмами. Но разные налоги это против политики страны - потому что если какой-то штат резко понизит налоги, то в соседних начнется бурление говн по этому поводу по лицензиям - да, разница существенная. По налогам более полупроцента разницу не встречал. Может в каких-то отдельных каунти в связи с местными катаклизмами. Но разные налоги это против политики страны - потому что если какой-то штат резко понизит налоги, то в соседних начнется бурление говн по этому поводу 2587715

Повідомлень: 103 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:38 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит. нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит.

Сміливі заяви пишіть з уточненням, що написане стосується обраного кола людей з низькою кваліфікацією.

Єдиним правильним рядком в дописі є останній: " За простое присутствие в офисе никто не платит ".

При цьому чудово зберігається варіанти роботи з власної квартири.

Справа в тому, що під час Ковіду деякі фірми стикнулися з такою проблемою: оренда офісного приміщення забирала у фірми близько 350 000 доларів на місяць, але офісне приміщення в силу обмежень під час Ковіду було порожнім. Це було дуже боляче. Бо Договори оренди було підписані на 1 рік (як правило з осені до осені).

Деякі фірми добре порахували, добре подумали головою, і з тих пір працівники так і працюють з власної квартири.

Звісно, роботодавець ретельно проаналізував роботоздатність кожного працівника.

Від баласту звільнилися.

Все просто.



Для пана Дюрі-бачі: Ваша цитата: "А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$"

Прикро, але у Ваш текст вкралася дурня, яку неодноразово наводив наш горе-програміст пан Флайман. І його такі цифри ніби-то зарплатні "джуна" дуже тішать, особливо коли дуже змерз. Від голоду.



Насправді я писав і підтверджую кожне слово і кожну цифру:

- випускник університету в США - Computer Science - ЯК ПРАВИЛИЛО на день закінчення має Job offer з такими цифрами: а) зарплатня 110 000....120 000 доларів на рік; б) бонус в перший місяць першого року роботи 30 000 доларів, а бонус в перший місяць другого року роботи 20 000 доларів; виплата на переїзд на нове місце роботи у порівнянні з прожиттям в кампусі 7 500 доларів; в) акції компанії на суму від 40 000 доларів (одноразово).

- спеціаліст, який має рівень освіти бакалавр або магістр після закінчення як університету в Україні, так і в університету в США, має зарплатню орієнтовно 500 k$+.

Цифру "500 k$+" підтверджую.

Звісно, так платять не всім, а тільки тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ.

Я знаю серед українців, які зараз працюють в Каліфорнії в ці дні, мінімум 8 (всім).

Признаюсь: коли я вперше був в США в січні 2013 року та почув про зарплатню наших хлопців, які переїхали на роботу у фірму (видалено) з міста (видалено) в 350 000 доларів не міг в те повірити.

Але поспілкувавшись та подивились на яких "тачках" їздять та що орендують в центрі Сан Францисько квартири ціною по 6 000 доларів на місяць - швидко повірив.



Не варто наводити на Фінансовому форумі України неперевірені дані від несолідних дописувачів. Сміливі заяви пишіть з уточненням, що написане стосується обраного кола людей з низькою кваліфікацією.Єдиним правильним рядком в дописі є останній: "".При цьому чудово зберігається варіанти роботи з власної квартири.Справа в тому, що під час Ковіду деякі фірми стикнулися з такою проблемою: оренда офісного приміщення забирала у фірми близько 350 000 доларів на місяць, але офісне приміщення в силу обмежень під час Ковіду було порожнім. Це було дуже боляче. Бо Договори оренди було підписані на 1 рік (як правило з осені до осені).Деякі фірми добре порахували,і з тих пір працівники так і працюють з власної квартири.Звісно, роботодавець ретельно проаналізував роботоздатність кожного працівника.Від баласту звільнилися.Все просто.Для панаВаша цитата: "А в США кажуть,дають по 500 k$"Прикро, але у Ваш текст вкралася, яку неодноразово наводив наш горе-програміст пан Флайман. І його такі цифри ніби-то зарплатні "джуна" дуже тішать, особливо коли дуже змерз. Від голоду.Насправді я писав і підтверджую кожне слово і кожну цифру:- випускник університету в США - Computer Science - ЯК ПРАВИЛИЛО на день закінчення має Job offer з такими цифрами: а) зарплатня 110 000....120 000 доларів на рік; б) бонус в перший місяць першого року роботи 30 000 доларів, а бонус в перший місяць другого року роботи 20 000 доларів; виплата на переїзд на нове місце роботи у порівнянні з прожиттям в кампусі 7 500 доларів; в) акції компанії на суму від 40 000 доларів (одноразово).- спеціаліст, який має рівень освіти бакалавр або магістр після закінчення як університету в Україні, так і в університету в США, має зарплатню орієнтовноЦифру "" підтверджую.Звісно, так платять не всім, а тільки тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ.Я знаю серед українців, які зараз працюють в Каліфорнії в ці дні, мінімум 8 (всім).Признаюсь: коли я вперше був в США в січні 2013 року та почув про зарплатню наших хлопців, які переїхали на роботу у фірму (видалено) з міста (видалено) в 350 000 доларів не міг в те повірити.Але поспілкувавшись та подивились на яких "тачках" їздять та що орендують в центрі Сан Францисько квартири ціною по 6 000 доларів на місяць - швидко повірив.Не варто наводити на Фінансовому форумі України неперевірені дані від несолідних дописувачів. Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10475 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3886 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 12:45 akurt написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$ нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит. нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит.

Якщо не в курсі справ – не пишіть. Або пишіть з уточненням, що написане стосується обраного кола людей з низькою кваліфікацією.

Єдиним правильним рядком в дописі є останній: " За простое присутствие в офисе никто не платит ".

При цьому чудово зберігається варіанти роботи з власної квартири.

Справа в тому, що під час Ковіду деякі фірми стикнулися з такою проблемою: оренда офісного приміщення забирала у фірми близько 350 000 доларів на місяць, але офісне приміщення в силу обмежень під час Ковіду було порожнім. Це було дуже боляче. Бо Договори оренди було підписані на 1 рік (як правило з осені до осені).

Деякі фірми добре порахували, добре подумали головою, і з тих пір працівники так і працюють з власної квартири.

Звісно, роботодавець ретельно проаналізував роботоздатність кожного працівника.

Від баласту звільнилися.

Все просто. Якщо не в курсі справ – не пишіть. Або пишіть з уточненням, що написане стосується обраного кола людей з низькою кваліфікацією.Єдиним правильним рядком в дописі є останній: "".При цьому чудово зберігається варіанти роботи з власної квартири.Справа в тому, що під час Ковіду деякі фірми стикнулися з такою проблемою: оренда офісного приміщення забирала у фірми близько 350 000 доларів на місяць, але офісне приміщення в силу обмежень під час Ковіду було порожнім. Це було дуже боляче. Бо Договори оренди було підписані на 1 рік (як правило з осені до осені).Деякі фірми добре порахували, добре подумали головою, і з тих пір працівники так і працюють з власної квартири.Звісно, роботодавець ретельно проаналізував роботоздатність кожного працівника.Від баласту звільнилися.Все просто.

Даже с высокой квалификацией и ставкой 250 в час (полляма в год при полной загрузке) - каждый час работы придется обосновать и очень редко кому удается отработать 2000 часов в год. Обычно чем выше ставка - тем меньше загрузка.



И да, тимлиды почасово не получают, но им капает за каждый час подчиненных. Так что никаких контрактов на фиксированные полляма в год нет - это просто специфика сферы. Ну или я не знаю где вы такую работу нашли, что вам готовы просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли.



Фирмы стараются не подписывать ставки выше 60 баксов в час - все что дороже пытаются разбить на составляющие и отдать спецам подешевле, если спец берет 120 - то он скорее всего работает на несколько контор, типа как кризис-менеджер - привлекают в случае если более дешевыми средствами решить проблему не удается, или какой-то новый проект непонятный.



Те кто хотят по 250 получать уже свои конторы открывают и сами джунов ищут. Даже с высокой квалификацией и ставкой 250 в час (полляма в год при полной загрузке) - каждый час работы придется обосновать и очень редко кому удается отработать 2000 часов в год. Обычно чем выше ставка - тем меньше загрузка.И да, тимлиды почасово не получают, но им капает за каждый час подчиненных. Так что никаких контрактов на фиксированные полляма в год нет - это просто специфика сферы. Ну или я не знаю где вы такую работу нашли, что вам готовы просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли.Фирмы стараются не подписывать ставки выше 60 баксов в час - все что дороже пытаются разбить на составляющие и отдать спецам подешевле, если спец берет 120 - то он скорее всего работает на несколько контор, типа как кризис-менеджер - привлекают в случае если более дешевыми средствами решить проблему не удается, или какой-то новый проект непонятный.Те кто хотят по 250 получать уже свои конторы открывают и сами джунов ищут. 2587715

Повідомлень: 103 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 13:03 Цитата: "Так что никаких контрактов на фиксированные полляма в год нет - это просто специфика сферы. Ну или я не знаю где вы такую работу нашли, что вам готовы просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли"

Погодьтеся, що ви не можете знати всі нюанси роботи та зарплат ІТ-ників в США.

Підтверджую: правильним рядком слід вважати той, що вже є повтореним 2 рази. Ніхто не платить за "...просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли".

Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ.

З невеличкою але рідкісною приміткою: в одну фірму в Каліфорнії наша людина - а наші люди як відомо кмітливі та дотепні - один гарний чоловік влаштував свою гарну дружину на 350 000 на рік.

І таке буває...



Треба працювати в штаті Full time.

Працювати Part time - то для джуніорів. akurt

Повідомлень: 10475 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3886 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 13:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ. Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ. Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.



По вам видно, что вы синий воротничок и никогда не работали по высоким ставкам - потому у вас о них представление как о чем-то сказочном. На самом деле более высокая ставка означает, что тебе придется меньше трудиться чем остальным. А когда выгорает хороший объем - то есть шанс неплохо заработать и потом устроить себе каникулы с круизом на яхте на пару месяцев З невеличкою але рідкісною приміткою: в одну фірму в Каліфорнії наша людина - а наші люди як відомо кмітливі та дотепні - один гарний чоловік влаштував свою гарну дружину на 350 000 на рік.

І таке буває... Вы так говорите, будто эти 350 тыс берут из какой-то бездонной кубышки, ради которой стоит только контракт на эту сумму подписать. Так не бывает. Чтоб что-то получить надо что-то заработать. А сколько удастся заработать на том или ином проекте и сколько их будет - угадать довольно сложно.



И еще стоит учитывать конкуренцию с Индии и Филиппин, которые готовы всю ту же работу что и вы делать, только в 5 раз дешевле.



Працювати Part time - то для джуніорів. Джуны как раз больше всех работой завалены - так как у них ставка ниже и всю текучку, все говно несложное на них валят. А это 80% всей работы Треба працювати в штаті Full time. В штате может быть уборщица или водитель. По высоким ставкам фулл-тайм есть только на госслужбе. Но на государство я бы не рекомендовал работать ни при каких обстоятельствах ни в одном государстве. Все остальные либо почасово получают, либо % от продаж, и работать они могут хоть с пляжа на Бали. В офисы с 9 до 6 даже до ковида мало кто уже ходил, а сейчас и подавно. Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.По вам видно, что вы синий воротничок и никогда не работали по высоким ставкам - потому у вас о них представление как о чем-то сказочном. На самом деле более высокая ставка означает, что тебе придется меньше трудиться чем остальным. А когда выгорает хороший объем - то есть шанс неплохо заработать и потом устроить себе каникулы с круизом на яхте на пару месяцевВы так говорите, будто эти 350 тыс берут из какой-то бездонной кубышки, ради которой стоит только контракт на эту сумму подписать. Так не бывает. Чтоб что-то получить надо что-то заработать. А сколько удастся заработать на том или ином проекте и сколько их будет - угадать довольно сложно.И еще стоит учитывать конкуренцию с Индии и Филиппин, которые готовы всю ту же работу что и вы делать, только в 5 раз дешевле.Джуны как раз больше всех работой завалены - так как у них ставка ниже и всю текучку, все говно несложное на них валят. А это 80% всей работыВ штате может быть уборщица или водитель. По высоким ставкам фулл-тайм есть только на госслужбе. Но на государство я бы не рекомендовал работать ни при каких обстоятельствах ни в одном государстве. Все остальные либо почасово получают, либо % от продаж, и работать они могут хоть с пляжа на Бали. В офисы с 9 до 6 даже до ковида мало кто уже ходил, а сейчас и подавно. 2587715

Повідомлень: 103 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2542254325442545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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