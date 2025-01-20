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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 12:14
akurt написав:
Багато мешканців Тулузи, Парижа, Бордо та інших, які працювали в он-лайн-режимі, отримуючи гроші за масштабами НЕ Франції, а США звільненні.
Саме цікаве в причинах звільнення.
Во Франции зарплаты такие же как в Штатах в наукоемких отрослях. Самая богатая страна ЕС если судить по стоимости недвижимости и ее количеству.
Синие воротнички - да, в Штатах больше зарабатывают. А белые столько же. У Арно денег наверное побольше чем у Рокфеллеров и Гейтса с Маском вместе взятых. А если во французы еще и Ротшильдов записать, то даже сравнивать будет не с чем
Да и все швейцарские банки принадлежат по сути к французской банковской системе
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в Пон 20 січ, 2025 12:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:19
2587715 можу тільки за ІТ сказати: в Франції, як і Німеччині, переважно зарплати 50-60 тис. в рік, вище 80 дуже важко вибити.
А в США, кажуть в цій темі, що джунам дають по 500 k$
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 20 січ, 2025 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26
2587715 написав: Сибарит написав:
Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания.
Там разница по налогам в полпроцента максимум
Это не совсем так. Федеральные налоги везде одинаковые (кроме индейских резерваций), а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:27
Дюрі-бачі написав:
А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$
нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:32
Сибарит написав:
а налоги штата варьируются в достаточно широких пределах. Кроме того, может сильно отличаться цена всяческих лицензий и прочие сопутствующие расходы.
по лицензиям - да, разница существенная. По налогам более полупроцента разницу не встречал. Может в каких-то отдельных каунти в связи с местными катаклизмами. Но разные налоги это против политики страны - потому что если какой-то штат резко понизит налоги, то в соседних начнется бурление говн по этому поводу
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:38
2587715 написав: Дюрі-бачі написав:
А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$
нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит.
Сміливі заяви пишіть з уточненням, що написане стосується обраного кола людей з низькою кваліфікацією.
Єдиним правильним рядком в дописі є останній: "За простое присутствие в офисе никто не платит
".
При цьому чудово зберігається варіанти роботи з власної квартири.
Справа в тому, що під час Ковіду деякі фірми стикнулися з такою проблемою: оренда офісного приміщення забирала у фірми близько 350 000 доларів на місяць, але офісне приміщення в силу обмежень під час Ковіду було порожнім. Це було дуже боляче. Бо Договори оренди було підписані на 1 рік (як правило з осені до осені).
Деякі фірми добре порахували, добре подумали головою,
і з тих пір працівники так і працюють з власної квартири.
Звісно, роботодавець ретельно проаналізував роботоздатність кожного працівника.
Від баласту звільнилися.
Все просто.
Для пана Дюрі-бачі:
Ваша цитата: "А в США кажуть, що джунам
дають по 500 k$"
Прикро, але у Ваш текст вкралася дурня
, яку неодноразово наводив наш горе-програміст пан Флайман. І його такі цифри ніби-то зарплатні "джуна" дуже тішать, особливо коли дуже змерз. Від голоду.
Насправді я писав і підтверджую кожне слово і кожну цифру:
- випускник університету в США - Computer Science
- ЯК ПРАВИЛИЛО на день закінчення має Job offer
з такими цифрами: а) зарплатня 110 000....120 000 доларів на рік; б) бонус в перший місяць першого року роботи 30 000 доларів, а бонус в перший місяць другого року роботи 20 000 доларів; виплата на переїзд на нове місце роботи у порівнянні з прожиттям в кампусі 7 500 доларів; в) акції компанії на суму від 40 000 доларів (одноразово).
- спеціаліст, який має рівень освіти бакалавр або магістр після закінчення як університету в Україні, так і в університету в США, має зарплатню орієнтовно 500 k$+
.
Цифру "500 k$+
" підтверджую.
Звісно, так платять не всім, а тільки тим, хто вміє думати головОМ
, а не ногОМ
.
Я знаю серед українців, які зараз працюють в Каліфорнії в ці дні, мінімум 8 (всім).
Признаюсь: коли я вперше був в США в січні 2013 року та почув про зарплатню наших хлопців, які переїхали на роботу у фірму (видалено) з міста (видалено) в 350 000 доларів не міг в те повірити.
Але поспілкувавшись та подивились на яких "тачках" їздять та що орендують в центрі Сан Францисько квартири ціною по 6 000 доларів на місяць - швидко повірив.
Не варто наводити на Фінансовому форумі України неперевірені дані від несолідних дописувачів.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 20 січ, 2025 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:45
akurt написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав:
А в США кажуть, що джунам дають по 500 k$
нету такого. Платят почасово - сколько на проект времени потратил - столько твоё. если удастся выторговать хорошую ставку - значит повезло, но если найдут кого-то дешевле - будешь без проекта сидеть. За простое присутствие в офисе никто не платит.
Якщо не в курсі справ – не пишіть. Або пишіть з уточненням, що написане стосується обраного кола людей з низькою кваліфікацією.
Єдиним правильним рядком в дописі є останній: "За простое присутствие в офисе никто не платит
".
При цьому чудово зберігається варіанти роботи з власної квартири.
Справа в тому, що під час Ковіду деякі фірми стикнулися з такою проблемою: оренда офісного приміщення забирала у фірми близько 350 000 доларів на місяць, але офісне приміщення в силу обмежень під час Ковіду було порожнім. Це було дуже боляче. Бо Договори оренди було підписані на 1 рік (як правило з осені до осені).
Деякі фірми добре порахували, добре подумали головою, і з тих пір працівники так і працюють з власної квартири.
Звісно, роботодавець ретельно проаналізував роботоздатність кожного працівника.
Від баласту звільнилися.
Все просто.
Даже с высокой квалификацией и ставкой 250 в час (полляма в год при полной загрузке) - каждый час работы придется обосновать и очень редко кому удается отработать 2000 часов в год. Обычно чем выше ставка - тем меньше загрузка.
И да, тимлиды почасово не получают, но им капает за каждый час подчиненных. Так что никаких контрактов на фиксированные полляма в год нет - это просто специфика сферы. Ну или я не знаю где вы такую работу нашли, что вам готовы просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли.
Фирмы стараются не подписывать ставки выше 60 баксов в час - все что дороже пытаются разбить на составляющие и отдать спецам подешевле, если спец берет 120 - то он скорее всего работает на несколько контор, типа как кризис-менеджер - привлекают в случае если более дешевыми средствами решить проблему не удается, или какой-то новый проект непонятный.
Те кто хотят по 250 получать уже свои конторы открывают и сами джунов ищут.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 13:03
Цитата: "Так что никаких контрактов на фиксированные полляма в год нет - это просто специфика сферы. Ну или я не знаю где вы такую работу нашли, что вам готовы просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли"
Погодьтеся, що ви не можете знати всі нюанси роботи та зарплат ІТ-ників в США.
Підтверджую: правильним рядком слід вважати той, що вже є повтореним 2 рази. Ніхто не платить за "...просто за присутствие в офисе столько платить независимо от прибыли".
Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ.
З невеличкою але рідкісною приміткою: в одну фірму в Каліфорнії наша людина - а наші люди як відомо кмітливі та дотепні - один гарний чоловік влаштував свою гарну дружину на 350 000 на рік.
І таке буває...
Треба працювати в штаті Full time.
Працювати Part time - то для джуніорів.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 13:26
akurt написав:
Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ.
Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.
По вам видно, что вы синий воротничок и никогда не работали по высоким ставкам - потому у вас о них представление как о чем-то сказочном. На самом деле более высокая ставка означает, что тебе придется меньше трудиться чем остальным. А когда выгорает хороший объем - то есть шанс неплохо заработать и потом устроить себе каникулы с круизом на яхте на пару месяцев
З невеличкою але рідкісною приміткою: в одну фірму в Каліфорнії наша людина - а наші люди як відомо кмітливі та дотепні - один гарний чоловік влаштував свою гарну дружину на 350 000 на рік.
І таке буває...
Вы так говорите, будто эти 350 тыс берут из какой-то бездонной кубышки, ради которой стоит только контракт на эту сумму подписать. Так не бывает. Чтоб что-то получить надо что-то заработать. А сколько удастся заработать на том или ином проекте и сколько их будет - угадать довольно сложно.
И еще стоит учитывать конкуренцию с Индии и Филиппин, которые готовы всю ту же работу что и вы делать, только в 5 раз дешевле.
Працювати Part time - то для джуніорів.
Джуны как раз больше всех работой завалены - так как у них ставка ниже и всю текучку, все говно несложное на них валят. А это 80% всей работы
Треба працювати в штаті Full time.
В штате может быть уборщица или водитель. По высоким ставкам фулл-тайм есть только на госслужбе. Но на государство я бы не рекомендовал работать ни при каких обстоятельствах ни в одном государстве. Все остальные либо почасово получают, либо % от продаж, и работать они могут хоть с пляжа на Бали. В офисы с 9 до 6 даже до ковида мало кто уже ходил, а сейчас и подавно.
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