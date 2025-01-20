к сожалению нет. Филиппинцы вообще довольно смышленые и английский у них практически нэйтив. А индусов тупо много. Даже если 1 из 100 умеет в математику - это уже 14 млн человек. В 2 раза больше чем вообще есть в индустрии ІТ в штатах
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Додано: Пон 20 січ, 2025 14:19
к сожалению нет. Филиппинцы вообще довольно смышленые и английский у них практически нэйтив. А индусов тупо много. Даже если 1 из 100 умеет в математику - это уже 14 млн человек. В 2 раза больше чем вообще есть в индустрии ІТ в штатах
Додано: Пон 20 січ, 2025 14:35
Що тут сказати: повною є земля українська (?) обізнаних людей. Треба радіти.
P.S. Щойно з подорожі з міста San Francisco в місто San Diego повернувся наш українець MD in Compurer Science, який відразу (!) після закінчення університету працює в такій солідній фірмі Full Time, яка і у кожного українця на слуху, не говорячи вже про США.
Відвідував однокурсника, якій якщо не помиляюся (питав я рік тому) в одній несолідній компанії під назвою Microsoft. Full Time. Закінчив університет в США 5 чи 6 років тому.
Дуже розумний хлопець. Десь в 2020 році ми з ним трохи сперечалися, обідаючи ось тут:
Сперечалися з такого приводу:
- він мав на той час зарплатню в 270 000 доларів на рік. Звісно цього мало молодому щойно одруженому хлопцю.
- отримав пропозицію на 330 000 доларів - з місцем роботи в Сан Францисько.
- я таку сходинку вверх підтримував.
- А він НЕ підтримував - і прямо без калькулятора мені пояснював з цифрами (!), чому НЕ погодиться на цю пропозицію.
Не все докладно пам"ятаю з тієї математичної задачі для студентів, але приблизно так:
- я буду отримувати на хх ххх доларів більше, але попадаю на іншу податкову ставку. Тут мінусуємо таку-то суму.
- я буду змушений орендувати житло в Сан Францисько - а це мінімум 4 500 доларів на місяць, а так я зараз сплачую не більше 2 000 доларів на місяць;
- я буду змушений їздити на роботу на авто - а це витрати на пальне та на дуже дороге паркування в місті (здається 28 доларів на день тоді було);
- я буду змушений їздити - як альтернатива - на електричці - а це десь 1 година часу їзди + дійти до електрички + дійти від електрички. Плюс трамвай.
Разом з великого "+" виходив не великий вже "+".
Так ось він ВІДМОІВИВСЯ від тієї пропозиції із словами:
"Я не готовий продати 3 години на день свого єдиного в світі життя за додаткові хх 000 доларів на місяць"
Це приклад того, що є люди які:
а) працюють та працювали в дуже солідних компаніях та не за погодинну оплату.
б) які звикли та мають можливість думати головОМ, а не ногОМ.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:03
У вас якесь сприйняття світу з розповідей інших людей. І Епл, і Майкрософт - це все купа маленьких команд, де люди отримують завдання по якомусь проекту - можуть бути найрізноманітніші сфери - від зйомки фільма до поліпшення аккумуляторів. Ви виконуєте зі своєю командою цей проект - якщо добре, то вам дають новий, якщо ні, то можуть запропонувати щось інше, або звільнити, або ви знайдете щось інше, або вас конкуренти можуть переманити.
В Америці вже давно нема золотих парашутів - всі працюють з умовою, що можуть звільнитись в будь-який момент чи можуть бути звільненими в будь-який момент без пояснення причин і вихідного пособія. А розбиратися з вашими неустойками ні в кого нема ніякого бажання. Якщо цінний співробітник - можуть акціями прив'язати, з умовою, що акції потрібно буде повернути по номіналу при звільненні.
А ви так розказуєте, наче у компаній є купа грошей і вони не знають куди їх діти. У компаній нема грошей своїх - всі їх гроші це чийсь прибуток. І не ваш, якщо ви тільки прийшли. Все те саме що й у Голівуді. Є студії Єм Джі Єм, чи Парамаунт - це по суті просто інвестори, які наймають акторів, сценаристів, режисера і бо зна ще кого, частіше за все на кредитні кошти. Якщо фільм зібрав грошей - всю цю банду наймуть ще. Якщо фільм провалиться - то всі ці актори з режисером йдуть куди хочуть. В штаті тримають лише техніків зі світла, якихсь гримерів, вантажників та інший немитий люд за 20 баксів/год, який порається зі студійним обладнанням.
Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:15
Підтримую пропозицію.
А то в нас із "Довідника Стеля" весь час наводять приклади.
Читали та читаємо. Знаємо.
Бажано також не прибрехувати, наприклад ось так:
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:32
Рассказы о личном опыте бывают весьма интересны, но только тогда, когда рассказчик осознает частность своего случая.
Мир слишком разнообразен, чтобы один человек мог на основании личного опыта создать общую картину. Поэтому возведение рассказчиком личного опыта в ранг общих тенденций зачастую ведёт к совершенно ложным утверждениям.
В современном мире достаточно доступна более полная информация.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:38
Re: Еміграція, заробітчанство
80% общедоступной информации по поводу экономических вопросов это ложь. А вот что считать правдой - дело личное. Тем не менее я не видел ни одного случая в реале, чтоб кто-то подписал контракт в айти на полляма в год и исправно получал эти полляма цент в цент на протяжении нескольких лет. Высокие доходы это всегда кривой график.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...
В США вдвічі більші ЗП.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 січ, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:41
2587715
Сам "Семёныч(очередной оператор какуртовой учётки)" киберотдыхает на киберрасслабоне в замке Д'Вартаняна попивая моднейшие крымские вина.
И лениво продаёт у перерывах между перелётами к янки и эскимосам замки Д'Арутюняна, Д'Акопяна, Д'Асатряна и Де'Шахназарельи.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:51
в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства
Додано: Пон 20 січ, 2025 16:55
Re: Еміграція, заробітчанство
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