Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2544254525462547> Додано: Пон 20 січ, 2025 14:19 flyman написав: 2587715 написав: И еще стоит учитывать конкуренцию с Индии и Филиппин, которые готовы всю ту же работу что и вы делать, только в 5 раз дешевле.

И еще стоит учитывать конкуренцию с Индии и Филиппин, которые готовы всю ту же работу что и вы делать, только в 5 раз дешевле.

Відповідати скучним голосом на першій лінії підтримки? Відповідати скучним голосом на першій лінії підтримки? к сожалению нет. Филиппинцы вообще довольно смышленые и английский у них практически нэйтив. А индусов тупо много. Даже если 1 из 100 умеет в математику - это уже 14 млн человек. В 2 раза больше чем вообще есть в индустрии ІТ в штатах к сожалению нет. Филиппинцы вообще довольно смышленые и английский у них практически нэйтив. А индусов тупо много. Даже если 1 из 100 умеет в математику - это уже 14 млн человек. В 2 раза больше чем вообще есть в индустрии ІТ в штатах 2587715

Повідомлень: 107 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 14:35 2587715 написав: akurt написав: Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ. Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ. Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.

. Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.

Що тут сказати: повною є земля українська (?) обізнаних людей. Треба радіти.



P.S. Щойно з подорожі з міста San Francisco в місто San Diego повернувся наш українець MD in Compurer Science, який відразу (!) після закінчення університету працює в такій солідній фірмі Full Time, яка і у кожного українця на слуху, не говорячи вже про США.



Відвідував однокурсника, якій якщо не помиляюся (питав я рік тому) в одній несолідній компанії під назвою Microsoft. Full Time. Закінчив університет в США 5 чи 6 років тому.



Дуже розумний хлопець. Десь в 2020 році ми з ним трохи сперечалися, обідаючи ось тут:

https://maps.app.goo.gl/Rc17WM79ERYXFj8v9

Сперечалися з такого приводу:

- він мав на той час зарплатню в 270 000 доларів на рік. Звісно цього мало молодому щойно одруженому хлопцю.

- отримав пропозицію на 330 000 доларів - з місцем роботи в Сан Францисько.

- я таку сходинку вверх підтримував.

- А він НЕ підтримував - і прямо без калькулятора мені пояснював з цифрами (!), чому НЕ погодиться на цю пропозицію.



Не все докладно пам"ятаю з тієї математичної задачі для студентів, але приблизно так:

- я буду отримувати на хх ххх доларів більше, але попадаю на іншу податкову ставку. Тут мінусуємо таку-то суму.

- я буду змушений орендувати житло в Сан Францисько - а це мінімум 4 500 доларів на місяць, а так я зараз сплачую не більше 2 000 доларів на місяць;

- я буду змушений їздити на роботу на авто - а це витрати на пальне та на дуже дороге паркування в місті (здається 28 доларів на день тоді було);

- я буду змушений їздити - як альтернатива - на електричці - а це десь 1 година часу їзди + дійти до електрички + дійти від електрички. Плюс трамвай.



Разом з великого "+" виходив не великий вже "+".

Так ось він ВІДМОІВИВСЯ від тієї пропозиції із словами:

"Я не готовий продати 3 години на день свого єдиного в світі життя за додаткові хх 000 доларів на місяць"

Це приклад того, що є люди які:

а) працюють та працювали в дуже солідних компаніях та не за погодинну оплату.

б) які звикли та мають можливість думати головОМ, а не ногОМ. Що тут сказати: повною є земля українська () обізнаних людей. Треба радіти.Щойно з подорожі з міста San Francisco в місто San Diego повернувся наш українець MD in Compurer Science, який відразу (!) після закінчення університету працює в такій солідній фірмі Full Time, яка і у кожного українця на слуху, не говорячи вже про США.Відвідував однокурсника, якій якщо не помиляюся (питав я рік тому) в одній несолідній компанії під назвою Microsoft. Full Time. Закінчив університет в США 5 чи 6 років тому.Дуже розумний хлопець. Десь в 2020 році ми з ним трохи сперечалися, обідаючи ось тут:Сперечалися з такого приводу:- він мав на той час зарплатню вдоларів на рік. Звісно цього мало молодому щойно одруженому хлопцю.- отримав пропозицію надоларів - з місцем роботи в Сан Францисько.- я таку сходинку вверх підтримував.- А він НЕ підтримував - і прямо без калькулятора мені пояснював з цифрами (!), чому НЕ погодиться на цю пропозицію.Не все докладно пам"ятаю з тієї математичної задачі для студентів, але приблизно так:- я буду отримувати на хх ххх доларів більше, але попадаю на іншу податкову ставку. Тут мінусуємо таку-то суму.- я буду змушений орендувати житло в Сан Францисько - а це мінімум 4 500 доларів на місяць, а так я зараз сплачую не більше 2 000 доларів на місяць;- я буду змушений їздити на роботу на авто - а це витрати на пальне та на дуже дороге паркування в місті (здається 28 доларів на день тоді було);- я буду змушений їздити - як альтернатива - на електричці - а це десь 1 година часу їзди + дійти до електрички + дійти від електрички. Плюс трамвай.Разом з великого "+" виходиввеликий вже "+".Так ось він ВІДМОІВИВСЯ від тієї пропозиції із словами:"Я не готовий продати 3 години на день свого єдиного в світі життя за додаткові хх 000 доларів на місяць"Це приклад того, що є люди які:а) працюють та працювалитаб) які звикли та мають можливість думати головОМ, а не ногОМ. akurt

Повідомлень: 10477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3887 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:03 akurt написав: 2587715 написав: akurt написав: Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ. Платять добре в солідних фірмах тим, хто вміє думати головОМ, а не ногОМ. Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.

. Нет никаких солидных фирм, есть солидные проекты. А если получишь солидный проект и сможешь в одно жало его сделать, то фирма для тебя скорее обузой станет.

Що тут сказати: повною є земля українська (?) обізнаних людей. Треба радіти.



P.S. Щойно з подорожі з міста San Francisco в місто San Diego повернувся наш українець MD in Compurer Science, який відразу (!) після закінчення університету працює в такій солідній фірмі Full Time, яка і у кожного українця на слуху, не говорячи вже про США.



Відвідував однокурсника, якій якщо не помиляюся (питав я рік тому) в одній несолідній компанії під назвою Microsoft. Full Time. Закінчив університет в США 5 чи 6 років тому.



Дуже розумний хлопець. Десь в 2020 році ми з ним трохи сперечалися, обідаючи ось тут:

https://maps.app.goo.gl/Rc17WM79ERYXFj8v9

Сперечалися з такого приводу:

- він мав на той час зарплатню в 270 000 доларів на рік. Звісно цього мало молодому щойно одруженому хлопцю.

- отримав пропозицію на 330 000 доларів - з місцем роботи в Сан Францисько.

- я таку сходинку вверх підтримував.

- А він НЕ підтримував - і прямо без калькулятора мені пояснював з цифрами (!), чому НЕ погодиться на цю пропозицію.



Не все докладно пам"ятаю з тієї математичної задачі для студентів, але приблизно так:

- я буду отримувати на хх ххх доларів більше, але попадаю на іншу податкову ставку. Тут мінусуємо таку-то суму.

- я буду змушений орендувати житло в Сан Францисько - а це мінімум 4 500 доларів на місяць, а так я зараз сплачую не більше 2 000 доларів на місяць;

- я буду змушений їздити на роботу на авто - а це витрати на пальне та на дуже дороге паркування в місті (здається 28 доларів на день тоді було);

- я буду змушений їздити - як альтернатива - на електричці - а це десь 1 година часу їзди + дійти до електрички + дійти від електрички. Плюс трамвай.



Разом з великого "+" виходив не великий вже "+".

Так ось він ВІДМОІВИВСЯ від тієї пропозиції із словами:

"Я не готовий продати 3 години на день свого єдиного в світі життя за додаткові хх 000 доларів на місяць"

Це приклад того, що є люди які:

а) працюють та працювали в дуже солідних компаніях та не за погодинну оплату.

б) які звикли та мають можливість думати головОМ, а не ногОМ. Що тут сказати: повною є земля українська () обізнаних людей. Треба радіти.Щойно з подорожі з міста San Francisco в місто San Diego повернувся наш українець MD in Compurer Science, який відразу (!) після закінчення університету працює в такій солідній фірмі Full Time, яка і у кожного українця на слуху, не говорячи вже про США.Відвідував однокурсника, якій якщо не помиляюся (питав я рік тому) в одній несолідній компанії під назвою Microsoft. Full Time. Закінчив університет в США 5 чи 6 років тому.Дуже розумний хлопець. Десь в 2020 році ми з ним трохи сперечалися, обідаючи ось тут:Сперечалися з такого приводу:- він мав на той час зарплатню вдоларів на рік. Звісно цього мало молодому щойно одруженому хлопцю.- отримав пропозицію надоларів - з місцем роботи в Сан Францисько.- я таку сходинку вверх підтримував.- А він НЕ підтримував - і прямо без калькулятора мені пояснював з цифрами (!), чому НЕ погодиться на цю пропозицію.Не все докладно пам"ятаю з тієї математичної задачі для студентів, але приблизно так:- я буду отримувати на хх ххх доларів більше, але попадаю на іншу податкову ставку. Тут мінусуємо таку-то суму.- я буду змушений орендувати житло в Сан Францисько - а це мінімум 4 500 доларів на місяць, а так я зараз сплачую не більше 2 000 доларів на місяць;- я буду змушений їздити на роботу на авто - а це витрати на пальне та на дуже дороге паркування в місті (здається 28 доларів на день тоді було);- я буду змушений їздити - як альтернатива - на електричці - а це десь 1 година часу їзди + дійти до електрички + дійти від електрички. Плюс трамвай.Разом з великого "+" виходиввеликий вже "+".Так ось він ВІДМОІВИВСЯ від тієї пропозиції із словами:"Я не готовий продати 3 години на день свого єдиного в світі життя за додаткові хх 000 доларів на місяць"Це приклад того, що є люди які:а) працюють та працювалитаб) які звикли та мають можливість думати головОМ, а не ногОМ.

У вас якесь сприйняття світу з розповідей інших людей. І Епл, і Майкрософт - це все купа маленьких команд, де люди отримують завдання по якомусь проекту - можуть бути найрізноманітніші сфери - від зйомки фільма до поліпшення аккумуляторів. Ви виконуєте зі своєю командою цей проект - якщо добре, то вам дають новий, якщо ні, то можуть запропонувати щось інше, або звільнити, або ви знайдете щось інше, або вас конкуренти можуть переманити.



В Америці вже давно нема золотих парашутів - всі працюють з умовою, що можуть звільнитись в будь-який момент чи можуть бути звільненими в будь-який момент без пояснення причин і вихідного пособія. А розбиратися з вашими неустойками ні в кого нема ніякого бажання. Якщо цінний співробітник - можуть акціями прив'язати, з умовою, що акції потрібно буде повернути по номіналу при звільненні.



А ви так розказуєте, наче у компаній є купа грошей і вони не знають куди їх діти. У компаній нема грошей своїх - всі їх гроші це чийсь прибуток. І не ваш, якщо ви тільки прийшли. Все те саме що й у Голівуді. Є студії Єм Джі Єм, чи Парамаунт - це по суті просто інвестори, які наймають акторів, сценаристів, режисера і бо зна ще кого, частіше за все на кредитні кошти. Якщо фільм зібрав грошей - всю цю банду наймуть ще. Якщо фільм провалиться - то всі ці актори з режисером йдуть куди хочуть. В штаті тримають лише техніків зі світла, якихсь гримерів, вантажників та інший немитий люд за 20 баксів/год, який порається зі студійним обладнанням.



Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте. У вас якесь сприйняття світу з розповідей інших людей. І Епл, і Майкрософт - це все купа маленьких команд, де люди отримують завдання по якомусь проекту - можуть бути найрізноманітніші сфери - від зйомки фільма до поліпшення аккумуляторів. Ви виконуєте зі своєю командою цей проект - якщо добре, то вам дають новий, якщо ні, то можуть запропонувати щось інше, або звільнити, або ви знайдете щось інше, або вас конкуренти можуть переманити.В Америці вже давно нема золотих парашутів - всі працюють з умовою, що можуть звільнитись в будь-який момент чи можуть бути звільненими в будь-який момент без пояснення причин і вихідного пособія. А розбиратися з вашими неустойками ні в кого нема ніякого бажання. Якщо цінний співробітник - можуть акціями прив'язати, з умовою, що акції потрібно буде повернути по номіналу при звільненні.А ви так розказуєте, наче у компаній є купа грошей і вони не знають куди їх діти. У компаній нема грошей своїх - всі їх гроші це чийсь прибуток. І не ваш, якщо ви тільки прийшли. Все те саме що й у Голівуді. Є студії Єм Джі Єм, чи Парамаунт - це по суті просто інвестори, які наймають акторів, сценаристів, режисера і бо зна ще кого, частіше за все на кредитні кошти. Якщо фільм зібрав грошей - всю цю банду наймуть ще. Якщо фільм провалиться - то всі ці актори з режисером йдуть куди хочуть. В штаті тримають лише техніків зі світла, якихсь гримерів, вантажників та інший немитий люд за 20 баксів/год, який порається зі студійним обладнанням.Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте. 2587715

Повідомлень: 107 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:15 2587715 написав: Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте. Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте.

Підтримую пропозицію.

А то в нас із "Довідника Стеля" весь час наводять приклади.

Читали та читаємо. Знаємо.

Бажано також не прибрехувати, наприклад ось так:

2587715 написав: А ви так розказуєте , наче у компаній є купа грошей і вони не знають куди їх діти. і вони не знають куди їх діти. Підтримую пропозицію.А то в нас із "" весь час наводять приклади.Читали та читаємо. Знаємо.Бажано також не прибрехувати, наприклад ось так: akurt

Повідомлень: 10477 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3887 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:32 2587715 написав: Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте. Розказуйте краще про те через що самі пройшли, а не зі слів знайомих знаєте.

Рассказы о личном опыте бывают весьма интересны, но только тогда, когда рассказчик осознает частность своего случая.

Мир слишком разнообразен, чтобы один человек мог на основании личного опыта создать общую картину. Поэтому возведение рассказчиком личного опыта в ранг общих тенденций зачастую ведёт к совершенно ложным утверждениям.

В современном мире достаточно доступна более полная информация. Рассказы о личном опыте бывают весьма интересны, но только тогда, когда рассказчик осознает частность своего случая.Мир слишком разнообразен, чтобы один человек мог на основании личного опыта создать общую картину. Поэтому возведение рассказчиком личного опыта в ранг общих тенденций зачастую ведёт к совершенно ложным утверждениям.В современном мире достаточно доступна более полная информация. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7676 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21387 раз. Профіль 129 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:38 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: В современном мире достаточно доступна более полная информация. В современном мире достаточно доступна более полная информация. 80% общедоступной информации по поводу экономических вопросов это ложь. А вот что считать правдой - дело личное. Тем не менее я не видел ни одного случая в реале, чтоб кто-то подписал контракт в айти на полляма в год и исправно получал эти полляма цент в цент на протяжении нескольких лет. Высокие доходы это всегда кривой график. 80% общедоступной информации по поводу экономических вопросов это ложь. А вот что считать правдой - дело личное. Тем не менее я не видел ни одного случая в реале, чтоб кто-то подписал контракт в айти на полляма в год и исправно получал эти полляма цент в цент на протяжении нескольких лет. Высокие доходы это всегда кривой график. 2587715

Повідомлень: 107 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:39 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.leptidigital.fr/technologie ... hatgpt.com

Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...



В США вдвічі більші ЗП.

https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...В США вдвічі більші ЗП. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 січ, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4773 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:41 2587715

Сам "Семёныч(очередной оператор какуртовой учётки)" киберотдыхает на киберрасслабоне в замке Д'Вартаняна попивая моднейшие крымские вина.

И лениво продаёт у перерывах между перелётами к янки и эскимосам замки Д'Арутюняна, Д'Акопяна, Д'Асатряна и Де'Шахназарельи. барабашов

Повідомлень: 4733 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 15:51 Дюрі-бачі написав: https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com

Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...



В США вдвічі більші ЗП.

https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.comПідтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...В США вдвічі більші ЗП.

в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства 2587715

Повідомлень: 107 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 16:55 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: в мире айти нет каких-то разделений по странам в мире айти нет каких-то разделений по странам

Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника. Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4773 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2544254525462547> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2587715 flyman і 4 гостейМодератори: Faceless