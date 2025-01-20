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Дюрі-бачі написав:https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...
з.п. залежить від локації та трудового кодексу. В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters. В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині. Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ. Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути.
Дюрі-бачі написав:https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...
в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства
ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш
2587715 написав:в мире айти нет каких-то разделений по странам
Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника.
Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики
Этот форум чем хорош, что примитива с двумя ногами и двумя ушами видно сразу. Вот попробуй где-нибудь в фирме по торговле межкомнатными дверями или даже бронированными "по третьему классу" - понять, что примитив и вешает лапшу на уши... Сразу и не поймешь, что тебя дурят... И дурит примитив по жизни.
Большего примитива, чем неудавшийся покупатель из Днепробурга - всё хотел урвать кусок киевской недвиги на Крещатике, которую - по его глупому мнению - киевляне должны были "сбрасывать" за бесплатно" - трудно себе представить. Два года ждал дармовщинки - урвать что-то за малые и очень малые деньги - успокоился только сейчас... Это здорово. Веселит не по-деЦки.
Для оценки уровня примитивизма и уровня желчи после съеденного фаршмака: - последний раз "моднейшие" (???? - это у кого они интересно "моднейшие????" в наше бурное время? Это барабашову ФСБ выдает????) крымские вина - я покупал в винсовхозе "Золотая балка" (Балаклава) только сухие игристые и очень редко - в фирменном магазине винзавода в Инкермане - в начале прошлого десятилетия. Правда, до сих пор жалею, что не взял во время акции в винзаводе в Инкермане - было по акции - "Портвейн красный Южнобережный" - с кучей золотых медалей. Было бы классно ностальгически открыть. Вспомнить посиделки в ресторане на трассе "Ялта-Севастополь" не доезжая до Алупки - кажется было название "Українські страви". Так тогда засиделись что попали к закрытому уже "Алупкинскому дворцу". Вдвойне было обидно, что я все время был за рулем своего авто и даже Портвейн не мог пробовать...
- Вот это ваще классно: зацените красоту игры, наполненной злобой и безысходностью: "продаёт у перерывах между перелётами к янки и эскимосам". Такая жадная глупость заслуживает отдельного комментария: я кажется на той неделе написал, что уровень примитивизма легко оценить, представляя себе очередную ложь о том, что якобы риэлтор akurt cкладывает в красное пластиковое ведро квартиры на Средиземноморских курортах и продает их лихо (!!!Ну классно же, верно!!!) по всему миру (а только 2024 году он посетил наверное с два десятка стран). Когда сидишь возле дощатого уличного туалета без "копья" в кармане - приснится и не то ещё. Но мне нравится. Глупость "в квадрате" конечно, но как звучит забавно! Браво барабашов, жги глупостью дальше! Ну ведь прикольно же! И денежками пахнет!
- Кто на что учился: "засветил" своих друзей: "Д'Арутюняна, Д'Акопяна, Д'Асатряна и Де'Шахназарельи".
Сказка! Больше бы таких персонажей - форум можно было переименовать с финансового в цирковой. И не тратить участникам форума деньги на билеты: клоунов прикольных так много на финансовой сцене...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 18:06, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі написав:https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...
в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства
ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш
flyman написав:з.п. залежить від локації та трудового кодексу. В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters. В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині. Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ. Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути.
Ви напевно з тих людей, хто при Союзі тримався за стаж та вислугу лєт, щоб потім пенсія була на 12 карбованців більше)
Воно так не працює вже давно. Всі в світі, хто більше мінімалки має, заробляють стільки скільки вийде. Зможуть більше проектів взяти, чи там угод по нерухомості підписати - підписують. Навіть лікарі годинами собі зарплатню виставлять. А ви мабуть думаєте, що в них фіксований контракт незалежно від того, що вони налікують і скільки людей помре?