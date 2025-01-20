Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2544254525462547 Додано: Пон 20 січ, 2025 17:07 Дюрі-бачі написав: https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com

Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...



В США вдвічі більші ЗП.

https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.comПідтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...В США вдвічі більші ЗП.

з.п. залежить від локації та трудового кодексу.

В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters.

В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині.

Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ.

Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути. з.п. залежить від локації та трудового кодексу.В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters.В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині.Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ.Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути. flyman

Повідомлень: 37991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 17:10 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com

Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...



В США вдвічі більші ЗП.

https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.comПідтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...В США вдвічі більші ЗП.

в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства

ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш flyman

Повідомлень: 37991 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 17:13 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: в мире айти нет каких-то разделений по странам в мире айти нет каких-то разделений по странам

Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника. Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника.

Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики 2587715

Повідомлень: 110 З нами з: 25.12.23 Подякував: 6 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15 Этот форум чем хорош, что примитива с двумя ногами и двумя ушами видно сразу.

Вот попробуй где-нибудь в фирме по торговле межкомнатными дверями или даже бронированными "по третьему классу" - понять, что примитив и вешает лапшу на уши...

Сразу и не поймешь, что тебя дурят... И дурит примитив по жизни.



Большего примитива, чем неудавшийся покупатель из Днепробурга - всё хотел урвать кусок киевской недвиги на Крещатике, которую - по его глупому мнению - киевляне должны были "сбрасывать" за бесплатно" - трудно себе представить.

Два года ждал дармовщинки - урвать что-то за малые и очень малые деньги - успокоился только сейчас...

Это здорово. Веселит не по-деЦки.



Для оценки уровня примитивизма и уровня желчи после съеденного фаршмака:

- последний раз "моднейшие" (???? - это у кого они интересно "моднейшие????" в наше бурное время? Это барабашову ФСБ выдает????) крымские вина - я покупал в винсовхозе "Золотая балка" (Балаклава) только сухие игристые и очень редко - в фирменном магазине винзавода в Инкермане - в начале прошлого десятилетия.

Правда, до сих пор жалею, что не взял во время акции в винзаводе в Инкермане - было по акции - "Портвейн красный Южнобережный" - с кучей золотых медалей.

Было бы классно ностальгически открыть. Вспомнить посиделки в ресторане на трассе "Ялта-Севастополь" не доезжая до Алупки - кажется было название "Українські страви". Так тогда засиделись что попали к закрытому уже "Алупкинскому дворцу". Вдвойне было обидно, что я все время был за рулем своего авто и даже Портвейн не мог пробовать...



- Вот это ваще классно: зацените красоту игры, наполненной злобой и безысходностью: "продаёт у перерывах между перелётами к янки и эскимосам".

Такая жадная глупость заслуживает отдельного комментария: я кажется на той неделе написал, что уровень примитивизма легко оценить, представляя себе очередную ложь о том, что якобы риэлтор akurt cкладывает в красное пластиковое ведро квартиры на Средиземноморских курортах и продает их лихо (!!!Ну классно же, верно!!!) по всему миру (а только 2024 году он посетил наверное с два десятка стран).

Когда сидишь возле дощатого уличного туалета без "копья" в кармане - приснится и не то ещё.

Но мне нравится.

Глупость "в квадрате" конечно, но как звучит забавно! Браво барабашов, жги глупостью дальше! Ну ведь прикольно же! И денежками пахнет!



- Кто на что учился: "засветил" своих друзей: "Д'Арутюняна, Д'Акопяна, Д'Асатряна и Де'Шахназарельи".



Сказка! Больше бы таких персонажей - форум можно было переименовать с финансового в цирковой.

И не тратить участникам форума деньги на билеты: клоунов прикольных так много на финансовой сцене... Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 18:06, всього редагувалось 3 разів. akurt

Повідомлень: 10478 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3887 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15 flyman написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com

Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...



В США вдвічі більші ЗП.

https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.comПідтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...В США вдвічі більші ЗП.

в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства

ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш обиделись за уборщицу?) обиделись за уборщицу?) 2587715

Повідомлень: 110 З нами з: 25.12.23 Подякував: 6 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 17:34 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: з.п. залежить від локації та трудового кодексу.

В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters.

В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині.

Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ.

Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути. з.п. залежить від локації та трудового кодексу.В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters.В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині.Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ.Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути. Ви напевно з тих людей, хто при Союзі тримався за стаж та вислугу лєт, щоб потім пенсія була на 12 карбованців більше)



Воно так не працює вже давно. Всі в світі, хто більше мінімалки має, заробляють стільки скільки вийде. Зможуть більше проектів взяти, чи там угод по нерухомості підписати - підписують. Навіть лікарі годинами собі зарплатню виставлять. А ви мабуть думаєте, що в них фіксований контракт незалежно від того, що вони налікують і скільки людей помре? Ви напевно з тих людей, хто при Союзі тримався за стаж та вислугу лєт, щоб потім пенсія була на 12 карбованців більше)Воно так не працює вже давно. Всі в світі, хто більше мінімалки має, заробляють стільки скільки вийде. Зможуть більше проектів взяти, чи там угод по нерухомості підписати - підписують. Навіть лікарі годинами собі зарплатню виставлять. А ви мабуть думаєте, що в них фіксований контракт незалежно від того, що вони налікують і скільки людей помре? 2587715

Повідомлень: 110 З нами з: 25.12.23 Подякував: 6 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Зато закриття ФОП в Україні знову працює. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4776 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 18:16

ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш



а потім заточеною лише під онанізм на філіпінку зморщеною дохлою ручонкою скаржиться модераторам на відповідь

обиделись за уборщицу?)



Ах ти ж гнилий халамидник!! От в чому гниль мухи (хтось питав колись, а за що ти чмориш муху постійно?? ) шо спочатку воно пише ось такеа потім заточеною лише під онанізм на філіпінку зморщеною дохлою ручонкою скаржиться модераторам на відповідьАх ти ж гнилий халамидник!! Hotab Повідомлень: 14113 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2544254525462547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless