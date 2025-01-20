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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2544254525462547
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:07

  Дюрі-бачі написав:https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com
Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...

В США вдвічі більші ЗП.
https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com

з.п. залежить від локації та трудового кодексу.
В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters.
В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині.
Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ.
Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:10

  2587715 написав:
  Дюрі-бачі написав:https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com
Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...

В США вдвічі більші ЗП.
https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com

в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства

ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:13

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:в мире айти нет каких-то разделений по странам

Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника.

Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики
2587715
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15

Этот форум чем хорош, что примитива с двумя ногами и двумя ушами видно сразу.
Вот попробуй где-нибудь в фирме по торговле межкомнатными дверями или даже бронированными "по третьему классу" - понять, что примитив и вешает лапшу на уши...
Сразу и не поймешь, что тебя дурят... И дурит примитив по жизни.

Большего примитива, чем неудавшийся покупатель из Днепробурга - всё хотел урвать кусок киевской недвиги на Крещатике, которую - по его глупому мнению - киевляне должны были "сбрасывать" за бесплатно" - трудно себе представить.
Два года ждал дармовщинки - урвать что-то за малые и очень малые деньги - успокоился только сейчас...
Это здорово. Веселит не по-деЦки.

Для оценки уровня примитивизма и уровня желчи после съеденного фаршмака:
- последний раз "моднейшие" (???? - это у кого они интересно "моднейшие????" в наше бурное время? Это барабашову ФСБ выдает????) крымские вина - я покупал в винсовхозе "Золотая балка" (Балаклава) только сухие игристые и очень редко - в фирменном магазине винзавода в Инкермане - в начале прошлого десятилетия.
Правда, до сих пор жалею, что не взял во время акции в винзаводе в Инкермане - было по акции - "Портвейн красный Южнобережный" - с кучей золотых медалей.
Было бы классно ностальгически открыть. Вспомнить посиделки в ресторане на трассе "Ялта-Севастополь" не доезжая до Алупки - кажется было название "Українські страви". Так тогда засиделись что попали к закрытому уже "Алупкинскому дворцу". Вдвойне было обидно, что я все время был за рулем своего авто и даже Портвейн не мог пробовать...

- Вот это ваще классно: зацените красоту игры, наполненной злобой и безысходностью: "продаёт у перерывах между перелётами к янки и эскимосам".
Такая жадная глупость заслуживает отдельного комментария: я кажется на той неделе написал, что уровень примитивизма легко оценить, представляя себе очередную ложь о том, что якобы риэлтор akurt cкладывает в красное пластиковое ведро квартиры на Средиземноморских курортах и продает их лихо (!!!Ну классно же, верно!!!) по всему миру (а только 2024 году он посетил наверное с два десятка стран).
Когда сидишь возле дощатого уличного туалета без "копья" в кармане - приснится и не то ещё.
Но мне нравится.
Глупость "в квадрате" конечно, но как звучит забавно! Браво барабашов, жги глупостью дальше! Ну ведь прикольно же! И денежками пахнет!

- Кто на что учился: "засветил" своих друзей: "Д'Арутюняна, Д'Акопяна, Д'Асатряна и Де'Шахназарельи".

Сказка! Больше бы таких персонажей - форум можно было переименовать с финансового в цирковой.
И не тратить участникам форума деньги на билеты: клоунов прикольных так много на финансовой сцене...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 18:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15

  flyman написав:
  2587715 написав:
  Дюрі-бачі написав:https://www.leptidigital.fr/technologie/salaires-it-data-tech-ia-30997/?utm_source=chatgpt.com
Підтвердження моїх даних про Францію: десь 80-90 тис. грязними, тобто менше 50 чистими - це скляна стеля...

В США вдвічі більші ЗП.
https://www.emerald-technology.com/reso ... hatgpt.com

в мире айти нет каких-то разделений по странам. Все проекты локализуются под весь мир и деньги тянут со всего мира. Больше или меньше в разных странах получают лишь уборщицы. А те кто код пишет получают в зависимости от скиллов, а не от места жительства

ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш
обиделись за уборщицу?)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:з.п. залежить від локації та трудового кодексу.
В ЄС можна ганяти бомків з мінімальним шансом бути звільненим, бо там WLB matters.
В США якомусь Тенесі чи Оклахомі навряд чи будуть з.п. як в Долині.
Щодо "грязними" у Франції, мовчать чомусь про соц. бенефіти та відрахування в ПФ.
Не забуваєм про таку опцію, нпар. в США, що є "халявна" мед. страховка від роботодавця, плюс може відраховувати у ПФ додатково, тобто 2Х відчислення. І т.д. rjkz не раз писав як воно на сіті джоб, коли "місто тебе всиновлює". Аналогічно із корпо може бути.
Ви напевно з тих людей, хто при Союзі тримався за стаж та вислугу лєт, щоб потім пенсія була на 12 карбованців більше)

Воно так не працює вже давно. Всі в світі, хто більше мінімалки має, заробляють стільки скільки вийде. Зможуть більше проектів взяти, чи там угод по нерухомості підписати - підписують. Навіть лікарі годинами собі зарплатню виставлять. А ви мабуть думаєте, що в них фіксований контракт незалежно від того, що вони налікують і скільки людей помре?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Зато закриття ФОП в Україні знову працює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:16

От в чому гниль мухи (хтось питав колись, а за що ти чмориш муху постійно?? ) шо спочатку воно пише ось таке
ти не тільки мамкін економіст, а і мамкін ойтішнєш

а потім заточеною лише під онанізм на філіпінку зморщеною дохлою ручонкою скаржиться модераторам на відповідь
обиделись за уборщицу?)

Ах ти ж гнилий халамидник!! :lol: :lol:
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