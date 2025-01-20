RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2545254625472548>
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:13

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:в мире айти нет каких-то разделений по странам

Є дуже суттєвий розподіл по країнам замовника.

Есть, это да. Но тебе не обязательно ехать в Лодердейл и обниматься с клиентом, чтоб выиграть тендер на создание приложения. Достаточно грамотно написать что планируешь делать и как понимаешь задачу. Хотя бывают разные заказы и заказчики
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.12.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:15

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Сьогодні своєрідний ювілей: рівно 1 рік тому за Програмою U4U виїхала в США одна щ родин, з якою я товаришую.
Я набрався сміливості та запитав у пана Олега:
- Який підсумок би зробили за рік? Cкажімо 5 - ЗА і 5 - ПРОТИ
- Цікаве питання!
Плюси:
1)Якщо працюєш - то маєш доволі достойну оплату…
2) і тут я задумався …Мені здається, що життя тут складне, так як і всюди. Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені) З однієї сторони це країна можливостей, але щоб ними скористатися , треба мати хист (а деколи і хорошого адвоката😉)

P.S. Наведено оригінал, без редагування. Оригінал українською).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 19:46, всього редагувалось 4 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10482
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Зато закриття ФОП в Україні знову працює.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4778
З нами з: 29.07.22
Подякував: 780 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:38

Ну що, панове, о 18:00 за європейським часом - в Україні буде 19:00 - почнеться - можливо - нова ера в житті і кожного українця.
Звісно не тільки, і для Європи, і для США.
Як мені щойно повідомили із США:
- цього разу Дональд Трамп більш підготовлений для президента;
- але в перші дні буде підписано до 200 нових Законів (раніше повідомлялося про 100).
Ну, що нам залишається: віримо в чудеса.
А раптом саме Трамп зупинить жахливу війну…
Ну а хто ще?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10482
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А раптом саме Трамп зупинить жахливу війну…
війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.12.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:06

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Сьогодні своєрідний ювілей: рівно 1 рік тому за Програмою U4U виїхала в США одна щ родин, з якою я товаришую.
Я набрався сміливості та запитав у пана Олега:
- Який підсумок би зробили за рік? Cкажімо 5 - ЗА і 5 - ПРОТИ
- Цікаве питання!
Плюси:
1)Якщо працюєш - то маєш доволі достойну оплату…
2) і тут я задумався …Мені здається, що життя тут складне, так як і всюди. Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені) З однієї сторони це країна можливостей, але щоб ними скористатися , треба мати хист (а деколи і хорошого адвоката😉)

P.S. Наведено оригінал, без редагування. Оригінал українською).

що коїцця,
як там наш віденьський вязень?
кінець екохаляві
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37992
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:17

А дійсно, підтримую запитання до «Віденського вʼязня»!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10482
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:У вас якесь сприйняття світу з розповідей інших людей. І Епл, і Майкрософт - це все купа маленьких команд, де люди отримують завдання по якомусь проекту - можуть бути найрізноманітніші сфери - від зйомки фільма до поліпшення аккумуляторів. Ви виконуєте зі своєю командою цей проект - якщо добре, то вам дають новий, якщо ні, то можуть запропонувати щось інше, або звільнити, або ви знайдете щось інше, або вас конкуренти можуть переманити.

Ви походу про ІТ черпаєте інформацію з якихось серіалів :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9756
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

Іран/Ірак зупинили
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4778
З нами з: 29.07.22
Подякував: 780 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:26

Ну і цікаві новини:
- кордон Мексика-США повністю зачинено;
- наркоторгівлю прирівняли до терроризму…
- Ілону Маску дали можливість очолити Department of government efficiency (DOGE). Це відділ по виявленню корупції , бюрократії , та «бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).
Далі буде…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10482
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3887 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2545254625472548>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, es77, flyman, Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13505)
20.01.2025 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.