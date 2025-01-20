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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 20:45
akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:03
akurt написав:
«бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).
гра слів, що не піддається тлумаченню
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:06
es77 написав: akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн"
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:34
Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.
Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, є нормальні та досвідчені люди.
З приводу першої частини:
- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.
Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.
Головне, що дають можливість працювати.
Беремо калькуятор:
4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).
Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.
21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.
Або на пошті.
Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.
Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.
В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.
Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців.
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