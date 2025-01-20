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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2545254625472548 Додано: Пон 20 січ, 2025 20:45 akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. es77 Повідомлень: 1014 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:03 akurt написав: «бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).

«бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).

гра слів, що не піддається тлумаченню гра слів, що не піддається тлумаченню flyman

Повідомлень: 37992 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:06 es77 написав: akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.

якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн" якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн" flyman

Повідомлень: 37992 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:34 Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.

Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, є нормальні та досвідчені люди.



З приводу першої частини:

- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.

Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.

Головне, що дають можливість працювати.

Беремо калькуятор:

4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).

Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.

21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.

Або на пошті.

Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.

Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.



В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.

Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців. akurt

Повідомлень: 10482 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3887 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2545254625472548 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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