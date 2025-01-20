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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2545254625472548 Додано: Пон 20 січ, 2025 20:45 akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. es77 Повідомлень: 1014 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:03 akurt написав: «бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).

«бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).

гра слів, що не піддається тлумаченню гра слів, що не піддається тлумаченню flyman

Повідомлень: 37992 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:06 es77 написав: akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.

якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн" якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн" flyman

Повідомлень: 37992 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:34 Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.

Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.



З приводу першої частини:

- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.

Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.

Головне, що дають можливість працювати.

Беремо калькуятор:

4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).

Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.

21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.

Або на пошті.

Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.

Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.



В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.

Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців. Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10483 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3888 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:45 барабашов написав: es77 написав: akurt

Так, у Канаді все залежить від провінції.

Українські посвідчення дійсно замінюють не всі.

Більше того, якщо у вас посвідчення видане скажімо в Альберті менше року тому назад і ви приїхали з ним в Онтаріо то вважайте що ніякого посвідчення у вас немає -йдіть навчатися заново.

Це так працює для всіх, навіть канадців.

І саме посвідчення видається на певний(не великий) термін.

Як термін закінчівся -йдете в Реджістрі і у вас заново перевірять зір, беруть з вас гроші і видають нове посвідчення.

Особисто бачив жіночку-канадійку яка стояла і плакала тому що не пройшла тест на зір, відповідно посвідчення їй не дали. Як їй жити без машини далі - не зрозуміло, але це нікого не цікавить.

Змінили місце проживання -бігом міняти посвідчення (за гроші і проходити тест на зір), якщо живете на новому місці більше двох тижнів і катаєтесь на старому посвідченні -конські шрафи.

Більше того, це все стосується всіх ліцензій та сертифікатів, можливо витратити купу часу та грошей на отримання ліцензії електрика чи медсестри десь в Манітобі і з подивом дізнатися що працювати по ній в Онтаріо чи Альберті неможливо.

Чи можливо замінити ? Можливо, але не швидко і не дешево. І в деяких випадках із здачею непростих іспитів. Так, у Канаді все залежить від провінції.Українські посвідчення дійсно замінюють не всі.Більше того, якщо у вас посвідчення видане скажімо в Альберті менше року тому назад і ви приїхали з ним в Онтаріо то вважайте що ніякого посвідчення у вас немає -йдіть навчатися заново.Це так працює для всіх, навіть канадців.І саме посвідчення видається на певний(не великий) термін.Як термін закінчівся -йдете в Реджістрі і у вас заново перевірять зір, беруть з вас гроші і видають нове посвідчення.Особисто бачив жіночку-канадійку яка стояла і плакала тому що не пройшла тест на зір, відповідно посвідчення їй не дали. Як їй жити без машини далі - не зрозуміло, але це нікого не цікавить.Змінили місце проживання -бігом міняти посвідчення (за гроші і проходити тест на зір), якщо живете на новому місці більше двох тижнів і катаєтесь на старому посвідченні -конські шрафи.Більше того, це все стосується всіх ліцензій та сертифікатів, можливо витратити купу часу та грошей на отримання ліцензії електрика чи медсестри десь в Манітобі і з подивом дізнатися що працювати по ній в Онтаріо чи Альберті неможливо.Чи можливо замінити ? Можливо, але не швидко і не дешево. І в деяких випадках із здачею непростих іспитів.

Миллионы индусов в Канаде соблюдают эти правила? Особенно с заменой прав, там же белых драйверов нуль, что в такси, что в другой коммерции.

И почему по стране требуется замена прав при перемещении на другое место жительства? Ведь в случае путешествия права же признаются, то есть правила в разных штатах одинаковы(они вообще везде одинаковы для одного вида движения, знаки британцами придуманы 120 лет назад)

По зрению согласен, но очки сейчас у многих и они решают. Инвалидам тоже срезают так возможность ездить самостоятельно? Миллионы индусов в Канаде соблюдают эти правила? Особенно с заменой прав, там же белых драйверов нуль, что в такси, что в другой коммерции.И почему по стране требуется замена прав при перемещении на другое место жительства? Ведь в случае путешествия права же признаются, то есть правила в разных штатах одинаковы(они вообще везде одинаковы для одного вида движения, знаки британцами придуманы 120 лет назад)По зрению согласен, но очки сейчас у многих и они решают. Инвалидам тоже срезают так возможность ездить самостоятельно?



В США тоже надо менять праваа при переезде из штата в другой штат.

Иногда ПДД немного отличаются.

Не всегда обязательно пересдавать.

Надо менять права даже если переехал из одной квартиры в другую в пределах одного дома. Права (и даже лернер пермит) - это сильный стейт айди, и на нем указан адрес. Адрес проживания в США играет огромное значение.

Это не Украина, где можно жить где угодно без регистрации.

Если у человека несколько адресов, то он обязан только один из них указывать как праймари резиденс. Это в том числе обуславливает резидентом какого штата или города он является. В США тоже надо менять праваа при переезде из штата в другой штат.Иногда ПДД немного отличаются.Не всегда обязательно пересдавать.Надо менять права даже если переехал из одной квартиры в другую в пределах одного дома. Права (и даже лернер пермит) - это сильный стейт айди, и на нем указан адрес. Адрес проживания в США играет огромное значение.Это не Украина, где можно жить где угодно без регистрации.Если у человека несколько адресов, то он обязан только один из них указывать как праймари резиденс. Это в том числе обуславливает резидентом какого штата или города он является. rjkz

Повідомлень: 17065 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8452 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:50 Все отлично сказано.

Добавлю также, что в отличие от Украины, если ты имеешь 2-3-4-16 квартир, то обязан указать, какая из квартир есть первичным реальным жильем.

За это первичное реальное заплатишь минимальный налог.

Ну а за остальные заплатишь так, что @мама не горюй». Типа поделился с государством барышами.

То есть не получится жить так, как мои приятели - в Великобритании, а сдавать свои 4 квартиры в Украине. Естественно с уплатой налогов в размере @нуль@.

Или как другие знакомые: жить в Варшаве, а свои 6 квартир сдавать в областном центре Украины.

Нет, ребята, можете ругаться, но в США такой хоккей никому не нужен!

Да и нет его. Неправильно они живут.

Да это и инаугурация Трампа показал: сразу после него кто выступил? Раввин. Потом представитель черного верования, потом католик… все за мир, дружбу между людьми и главное - свободу страны.

А у нас на форуме что?

Промолчу. Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 січ, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10483 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3888 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:53 барабашов написав: rjkz

С позвоночником аналогично

На грузовиках не ездил

Категории С нет

В молодости ездил на турбо с нулевиками и даже поработал "в догонялках", тормоза есть только на Е32-34-39 и W210-220, проверено, 5й пассат в этом как и октавия с корейцами отстой.

Паркуюсь хреново, камера спасает, ультразвук на Т2 ТРД не сильно и помогал С позвоночником аналогичноНа грузовиках не ездилКатегории С нетВ молодости ездил на турбо с нулевиками и даже поработал "в догонялках", тормоза есть только на Е32-34-39 и W210-220, проверено, 5й пассат в этом как и октавия с корейцами отстой.Паркуюсь хреново, камера спасает, ультразвук на Т2 ТРД не сильно и помогал



Никогда не ездил на машинах с чем-то что помогает парковаться.

Зато бывал по зеркалам влазил задним ходом с поворотом на 90 градусов так, что приходилось складывать оба зеркала. Притом ночью.

По зеркалам такое сделать очень просто, а повернувшись назад - не уверен что смогу.

ВС с середины 90-х. Никогда не ездил на машинах с чем-то что помогает парковаться.Зато бывал по зеркалам влазил задним ходом с поворотом на 90 градусов так, что приходилось складывать оба зеркала. Притом ночью.По зеркалам такое сделать очень просто, а повернувшись назад - не уверен что смогу.ВС с середины 90-х. rjkz

Повідомлень: 17065 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8452 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 21:59 es77 написав: барабашов

Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать.

Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь.

С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново.

То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте.

И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются.

Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов.

Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам.

Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки.

И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях.

Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт".

Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !"

И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный.

В общем, сильно дешевле не нарушать.

По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения.

За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен. Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать.Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь.С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново.То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте.И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются.Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов.Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам.Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки.И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях.Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт".Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !"И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный.В общем, сильно дешевле не нарушать.По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения.За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен.



+1

Наконец-то хоть кто-то из Северной Америки.

Почти соседи .

Если не секрет, Вы где в Канаде? +1Наконец-то хоть кто-то из Северной Америки.Почти соседиЕсли не секрет, Вы где в Канаде? rjkz

Повідомлень: 17065 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8452 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2025 22:28 es77 написав: akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.

такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего! такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего! utestcom2

Повідомлень: 14 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2545254625472548 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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