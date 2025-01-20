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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 20:45
akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:03
akurt написав:
«бестолковой тратой денег налогоплательщиков» (на українську немає перекладу з англійської, бо такого в Україні ніколи не було).
гра слів, що не піддається тлумаченню
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:06
es77 написав: akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн"
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:34
Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.
Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.
З приводу першої частини:
- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.
Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.
Головне, що дають можливість працювати.
Беремо калькуятор:
4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).
Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.
21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.
Або на пошті.
Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.
Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.
В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.
Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 20 січ, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:45
барабашов написав: es77 написав:akurt
Так, у Канаді все залежить від провінції.
Українські посвідчення дійсно замінюють не всі.
Більше того, якщо у вас посвідчення видане скажімо в Альберті менше року тому назад і ви приїхали з ним в Онтаріо то вважайте що ніякого посвідчення у вас немає -йдіть навчатися заново.
Це так працює для всіх, навіть канадців.
І саме посвідчення видається на певний(не великий) термін.
Як термін закінчівся -йдете в Реджістрі і у вас заново перевірять зір, беруть з вас гроші і видають нове посвідчення.
Особисто бачив жіночку-канадійку яка стояла і плакала тому що не пройшла тест на зір, відповідно посвідчення їй не дали. Як їй жити без машини далі - не зрозуміло, але це нікого не цікавить.
Змінили місце проживання -бігом міняти посвідчення (за гроші і проходити тест на зір), якщо живете на новому місці більше двох тижнів і катаєтесь на старому посвідченні -конські шрафи.
Більше того, це все стосується всіх ліцензій та сертифікатів, можливо витратити купу часу та грошей на отримання ліцензії електрика чи медсестри десь в Манітобі і з подивом дізнатися що працювати по ній в Онтаріо чи Альберті неможливо.
Чи можливо замінити ? Можливо, але не швидко і не дешево. І в деяких випадках із здачею непростих іспитів.
Миллионы индусов в Канаде соблюдают эти правила? Особенно с заменой прав, там же белых драйверов нуль, что в такси, что в другой коммерции.
И почему по стране требуется замена прав при перемещении на другое место жительства? Ведь в случае путешествия права же признаются, то есть правила в разных штатах одинаковы(они вообще везде одинаковы для одного вида движения, знаки британцами придуманы 120 лет назад)
По зрению согласен, но очки сейчас у многих и они решают. Инвалидам тоже срезают так возможность ездить самостоятельно?
В США тоже надо менять праваа при переезде из штата в другой штат.
Иногда ПДД немного отличаются.
Не всегда обязательно пересдавать.
Надо менять права даже если переехал из одной квартиры в другую в пределах одного дома. Права (и даже лернер пермит) - это сильный стейт айди, и на нем указан адрес. Адрес проживания в США играет огромное значение.
Это не Украина, где можно жить где угодно без регистрации.
Если у человека несколько адресов, то он обязан только один из них указывать как праймари резиденс. Это в том числе обуславливает резидентом какого штата или города он является.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:50
Все отлично сказано.
Добавлю также, что в отличие от Украины, если ты имеешь 2-3-4-16 квартир, то обязан указать, какая из квартир есть первичным реальным жильем.
За это первичное реальное заплатишь минимальный налог.
Ну а за остальные заплатишь так, что @мама не горюй». Типа поделился с государством барышами.
То есть не получится жить так, как мои приятели - в Великобритании, а сдавать свои 4 квартиры в Украине. Естественно с уплатой налогов в размере @нуль@.
Или как другие знакомые: жить в Варшаве, а свои 6 квартир сдавать в областном центре Украины.
Нет, ребята, можете ругаться, но в США такой хоккей никому не нужен!
Да и нет его. Неправильно они живут.
Да это и инаугурация Трампа показал: сразу после него кто выступил? Раввин. Потом представитель черного верования, потом католик… все за мир, дружбу между людьми и главное - свободу страны.
А у нас на форуме что?
Промолчу.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 20 січ, 2025 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:53
барабашов написав:rjkz
С позвоночником аналогично
На грузовиках не ездил
Категории С нет
В молодости ездил на турбо с нулевиками и даже поработал "в догонялках", тормоза есть только на Е32-34-39 и W210-220, проверено, 5й пассат в этом как и октавия с корейцами отстой.
Паркуюсь хреново, камера спасает, ультразвук на Т2 ТРД не сильно и помогал
Никогда не ездил на машинах с чем-то что помогает парковаться.
Зато бывал по зеркалам влазил задним ходом с поворотом на 90 градусов так, что приходилось складывать оба зеркала. Притом ночью.
По зеркалам такое сделать очень просто, а повернувшись назад - не уверен что смогу.
ВС с середины 90-х.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:59
es77 написав:барабашов
Правила одинаковые для всех, соблюдают-ли их индусы - БМП, если выловит полиция -будут проблемы. Сильно дешевле не нарушать.
Смена прав нужна потому-что к адресу в них много всего привязано. Если нарушили ПДД штраф прийдет почтой по адресу в правах. Если устроите ДТП и свалите -искать будут по этому адресу. Права являются доказательством того что вы проживаете по этому адресу во многих случаях - начиная с устройства ребенка в школу и заканчивая получением медстраховки. По факту-это аналог совковой прописки. Как в совке было требование что больше какого-то времени нельзя быть без прописки, так и здесь.
С точки зрения закона - права другой провинции -такая чужеродная фигня как и права другой страны. Т.е. можно какое-то время покататься на правах другой провинции (обычно пару месяцев -зависит от конкретной провинции) но дальше -необходимо менять. Если права меньше года -могут послать подальше и сказать учиться заново.
То-же касается и регистрации авто -долго ездить на номерах другой провинции нельзя -необходимо менять регистрацию. Проблема в том что очень часто при этом потребуют пройти техническую инспекцию. А там придираются ко всему - трещинка на лобовом, потек масла на поддоне или коробке и еще миллион причин -повод зафейлить инспекцию. Человек попадает в дурацкую ситуацию - приехал в Онтарио, нашел работу, снял жилье а ездить на машине не может и продать не может, ремонтировать-дорого. В общем несколько тысяч долларов улетают на пустом месте.
И кстати говоря, даже правила дорожного движения в каждой провинции свои, в Квебеке например они довольно существенно отличаются.
Когда-то в СССР было что-то подобное, где-то в сарае валялась книга "Правила дорожного движения Московской области" 50-х годов.
Знаки от европейских довольно сильно отличаются. Время от времени попадается какая-то хрень которая непонятно что значит. Манера вождения - очень далеко от украинских реалий. При виде пешехода -все останавливается в радиусе 30-40 метров. Дороги широкие, никто никого не подрезает и не обганяет по встречке и по тротуарам.
Люди боятся нарушать. Т.к. получишь тикет -будешь платить больше страховки.
И еще здесь есть такая штука как "абстракт" -выписка из полиции о нарушениях.
Так вот, во многих вакансиях спрашивают "клин абстракт".
Т.е. приходишь устаиваться водителем на доставку/ установщиком окон/кондиционеров/ремонтником оборудования и еще миллион работ где надо ездить на авто компании по клиентам, а чувак смотрит в этот самый абстракт где написано что ты год назад проехал на красный и говорит "гуляй Вася !"
И в этот самый момент мечта о красном кабриолете и белоснежной яхте тускнеет в твоем сознании и идешь ты по даунтауну, смотришь на бомжей на лавках и понимаешь, что они наверное тоже ездили на красный.
В общем, сильно дешевле не нарушать.
По зрению -если не можете пройти тест без очков но можете в очках - будет приписка в лицензии что можно ездить только в очках. Если поймают без очков -ответственность как за езду в крайней степени алкогольного опьянения.
За инвалидов -ничего не знаю. Вижу что ездит много бусиков от городских служб, оборудованные гидро-трапами для заезда колясочников и возят людей, в том числе по медучреждениям и супермаркетам. По-моему, даже бесплатно, но не уверен.
+1
Наконец-то хоть кто-то из Северной Америки.
Почти соседи
.
Если не секрет, Вы где в Канаде?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:28
es77 написав: akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего!
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