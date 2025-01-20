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#<1 ... 2546254725482549 Додано: Пон 20 січ, 2025 23:43 Re: Еміграція, заробітчанство utestcom2 написав: такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего! такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего!

Ну почему, я из Испании спокойно работаю на голландцев. В третьи страны конечно что-то серьезное не очень хотят отдавать, но по Европе без проблем.



И да, Германия и правда говорят не дешевая страна в Европе. Знакомый с 5к жалуется что пока налоги, аренду, кредиты раскидал, денег остается на еду. Еще и бумажная бюрократия 80лвл.



Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. В Испании ИТ в местных конторах имеют 40-50к, что не намного меньше чем в Германии, но за счет того что стоимость жизни в 1.5 раза ниже, тут даже выгоднее получается. А с голландской зп вообще идеально ) И цены на недвигу более реальные, для ИТ тут не проблема что-то купить. Ну почему, я из Испании спокойно работаю на голландцев. В третьи страны конечно что-то серьезное не очень хотят отдавать, но по Европе без проблем.И да, Германия и правда говорят не дешевая страна в Европе. Знакомый с 5к жалуется что пока налоги, аренду, кредиты раскидал, денег остается на еду. Еще и бумажная бюрократия 80лвл.Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. В Испании ИТ в местных конторах имеют 40-50к, что не намного меньше чем в Германии, но за счет того что стоимость жизни в 1.5 раза ниже, тут даже выгоднее получается. А с голландской зп вообще идеально ) И цены на недвигу более реальные, для ИТ тут не проблема что-то купить. slonomag Повідомлень: 594 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 00:23 Faceless написав: rjkz написав: В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.

И вождение.

А вот вождение тут абсолютно другое.

Я брал уроки именно как сдать вождение.

Это какой-то бред.

Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.

Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.

Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...

Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.

Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.

Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит. То ви давно здавали, в нас зараз те саме

Багато колег дівчат зараз різко почали вчитися То ви давно здавали, в нас зараз те самеБагато колег дівчат зараз різко почали вчитися

За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона Бетон

Повідомлень: 4385 З нами з: 17.12.22 Подякував: 124 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2546254725482549 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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