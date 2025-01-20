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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 січ, 2025 23:43
utestcom2 написав:
такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего!
Ну почему, я из Испании спокойно работаю на голландцев. В третьи страны конечно что-то серьезное не очень хотят отдавать, но по Европе без проблем.
И да, Германия и правда говорят не дешевая страна в Европе. Знакомый с 5к жалуется что пока налоги, аренду, кредиты раскидал, денег остается на еду. Еще и бумажная бюрократия 80лвл.
Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. В Испании ИТ в местных конторах имеют 40-50к, что не намного меньше чем в Германии, но за счет того что стоимость жизни в 1.5 раза ниже, тут даже выгоднее получается. А с голландской зп вообще идеально ) И цены на недвигу более реальные, для ИТ тут не проблема что-то купить.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 00:23
Faceless написав:
rjkz написав:В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.
И вождение.
А вот вождение тут абсолютно другое.
Я брал уроки именно как сдать вождение.
Это какой-то бред.
Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.
Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.
Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...
Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.
Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.
Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
То ви давно здавали, в нас зараз те саме
Багато колег дівчат зараз різко почали вчитися
За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона
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