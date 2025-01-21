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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2546254725482549
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 23:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  utestcom2 написав:такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего!

Ну почему, я из Испании спокойно работаю на голландцев. В третьи страны конечно что-то серьезное не очень хотят отдавать, но по Европе без проблем.

И да, Германия и правда говорят не дешевая страна в Европе. Знакомый с 5к жалуется что пока налоги, аренду, кредиты раскидал, денег остается на еду. Еще и бумажная бюрократия 80лвл.

Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. В Испании ИТ в местных конторах имеют 40-50к, что не намного меньше чем в Германии, но за счет того что стоимость жизни в 1.5 раза ниже, тут даже выгоднее получается. А с голландской зп вообще идеально ) И цены на недвигу более реальные, для ИТ тут не проблема что-то купить.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:23

  Faceless написав:
rjkz написав:В США надо сдавать правила, чтто довольно не сложно.
И вождение.
А вот вождение тут абсолютно другое.
Я брал уроки именно как сдать вождение.
Это какой-то бред.
Надо, например, не посмотреть в зеркало перед маневром, а еще и повернуться через плечо. Назад сдавать не по зеркалам, а тоже, повернувшись назад.
Я за рулем, фактически, с 1989 года. Начинал на Урал 375 и ЗИЛ 131 (барабашову в конспект). Меня научили ездить по зеркалам и по-другому я уже и не пробовал.
Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...
Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.
Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Типа смотришь туда и сюда.
Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
То ви давно здавали, в нас зараз те саме
Багато колег дівчат зараз різко почали вчитися

За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 02:04

  rjkz написав:[
Если не секрет, Вы где в Канаде?

Пригород Эдмонтона, Альберта
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 02:29

  Бетон написав:За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона

Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.
На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 03:20

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

Іран/Ірак зупинили

И две Кореи
И Турция на Кипре
И Палестина вот рядом уже заложников отдает
И вообще зависит от критериев выигрыша\проигрыша
katso
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 04:37

  2587715 написав:
  Сибарит написав:Стоит оговорить, что это не всегда касается бизнеса. Бизнеса часто регистрируют в штатах с более выгодными условиями, чем в штате проживания.
Там разница по налогам в полпроцента максимум


В штате Делавер - нулвой стейт такс.
В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:09

  es77 написав:
  Бетон написав:За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона

Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.
На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу.


У нас Это строго запрещалось.
Даже сегодня в автошколах:

"Двигаясь задом, не пытайтесь непременно поворачивать голову назад - обстановку следует контролировать через боковые зеркала, центральное зеркало и камеру заднего вида"

Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.

Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:20

  slonomag написав:
  utestcom2 написав:такая же ситуация, работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. Серьезные компании на аутсорс за границу ничего не отдают, секьюрность превыше всего!

Ну почему, я из Испании спокойно работаю на голландцев. В третьи страны конечно что-то серьезное не очень хотят отдавать, но по Европе без проблем.

И да, Германия и правда говорят не дешевая страна в Европе. Знакомый с 5к жалуется что пока налоги, аренду, кредиты раскидал, денег остается на еду. Еще и бумажная бюрократия 80лвл.

Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. В Испании ИТ в местных конторах имеют 40-50к, что не намного меньше чем в Германии, но за счет того что стоимость жизни в 1.5 раза ниже, тут даже выгоднее получается. А с голландской зп вообще идеально ) И цены на недвигу более реальные, для ИТ тут не проблема что-то купить.

да как-то в феврале 2022 не особо думалось, теперь жалею, что в Испанию не поехал, тем более что выплат в не получал, но уже впрягся, буду ждать паспорт немецкий, а затем уже свободное передвижение в любую страну ЕС
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:50

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

Іран/Ірак зупинили
Ні, Ірак програв
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