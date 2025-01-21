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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2548254925502551>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:12

  fox767676 написав:Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

Буває ще краще - і ціни нереальні, і строки (UK) :D
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами.

Основні причини кума при виборі:
1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.
2. Хороша освіта / перспективи для дітей.
3. Відносно просте отримання громадянства.
І ще одна причина, яка виявилась хибною:
кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. І буде яку в фільмі Винахід брехні (2009).
А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.
Якщо переловити всіх хижаків в лісі, то зайці з часом починають вироджуватись (науково доведений факт)
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:38

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами.

Основні причини кума при виборі:
1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.
2. Хороша освіта / перспективи для дітей.
3. Відносно просте отримання громадянства.
І ще одна причина, яка виявилась хибною:
кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.

Ну тут понятно, 1й пункт все перевешивает. Если уже язык знал + было рабочее место сразу, то это win-win.
Но в большинстве случаев люди уезжали от войны хоть куда. И мало кто заранее готовился, учил язык, имел работу за границей и тд.
Если бы я случайно не попал в Испанию, то наверное залип бы в Польше - рядом, язык похожий, стоимость жизни не высокая, дети пошли бы в школу, и скорей всего так и сидел бы там в ближ 20 лет. Но мне повезло, подруга жены, которая жила в Испании почти всю жизнь, пригласила ее с детьми в начале войны, и выбор был сделан. И впринципе из того что я слышу сейчас о других странах, Испания наверное самый оптимальный вариант (лично для меня с моей удаленной работой).
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:44

  fox767676 написав:Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:45

  Дюрі-бачі написав:
  utestcom2 написав:работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью.

Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$...

Кум все преться із своїм уставом в чужий монастир.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:45

slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:47

  flyman написав:
  fox767676 написав:Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.

Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 21 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 13:50

  Дюрі-бачі написав:slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
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