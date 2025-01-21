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#<1 ... 2548254925502551> Додано: Вів 21 січ, 2025 13:03 Re: Еміграція, заробітчанство Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость fox767676 Повідомлень: 2658 З нами з: 13.06.20 Подякував: 339 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:12 fox767676 написав: Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

Буває ще краще - і ціни нереальні, і строки (UK) Буває ще краще - і ціни нереальні, і строки (UK) kyk Повідомлень: 1113 З нами з: 24.01.12 Подякував: 180 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:28 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами.

Основні причини кума при виборі:

1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.

2. Хороша освіта / перспективи для дітей.

3. Відносно просте отримання громадянства.

І ще одна причина, яка виявилась хибною:

кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. І буде яку в фільмі Винахід брехні (2009).

А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти. Основні причини кума при виборі:1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.2. Хороша освіта / перспективи для дітей.3. Відносно просте отримання громадянства.І ще одна причина, яка виявилась хибною:кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. І буде яку в фільмі Винахід брехні (2009).А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4782 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:36 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти. А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти. Якщо переловити всіх хижаків в лісі, то зайці з часом починають вироджуватись (науково доведений факт) Якщо переловити всіх хижаків в лісі, то зайці з часом починають вироджуватись (науково доведений факт) 2587715

Повідомлень: 112 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:38 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами. Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами.

Основні причини кума при виборі:

1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.

2. Хороша освіта / перспективи для дітей.

3. Відносно просте отримання громадянства.

І ще одна причина, яка виявилась хибною:

кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти. Основні причини кума при виборі:1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.2. Хороша освіта / перспективи для дітей.3. Відносно просте отримання громадянства.І ще одна причина, яка виявилась хибною:кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.

Ну тут понятно, 1й пункт все перевешивает. Если уже язык знал + было рабочее место сразу, то это win-win.

Но в большинстве случаев люди уезжали от войны хоть куда. И мало кто заранее готовился, учил язык, имел работу за границей и тд.

Если бы я случайно не попал в Испанию, то наверное залип бы в Польше - рядом, язык похожий, стоимость жизни не высокая, дети пошли бы в школу, и скорей всего так и сидел бы там в ближ 20 лет. Но мне повезло, подруга жены, которая жила в Испании почти всю жизнь, пригласила ее с детьми в начале войны, и выбор был сделан. И впринципе из того что я слышу сейчас о других странах, Испания наверное самый оптимальный вариант (лично для меня с моей удаленной работой). Ну тут понятно, 1й пункт все перевешивает. Если уже язык знал + было рабочее место сразу, то это win-win.Но в большинстве случаев люди уезжали от войны хоть куда. И мало кто заранее готовился, учил язык, имел работу за границей и тд.Если бы я случайно не попал в Испанию, то наверное залип бы в Польше - рядом, язык похожий, стоимость жизни не высокая, дети пошли бы в школу, и скорей всего так и сидел бы там в ближ 20 лет. Но мне повезло, подруга жены, которая жила в Испании почти всю жизнь, пригласила ее с детьми в начале войны, и выбор был сделан. И впринципе из того что я слышу сейчас о других странах, Испания наверное самый оптимальный вариант (лично для меня с моей удаленной работой). slonomag Повідомлень: 597 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:44 fox767676 написав: Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?

Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію. І?Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію. flyman

Повідомлень: 37994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:45 Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав: работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью.

Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$... Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$...

Кум все преться із своїм уставом в чужий монастир. Кум все преться із своїм уставом в чужий монастир. flyman

Повідомлень: 37994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2803 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:45 slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Дюрі-бачі

Повідомлень: 4782 З нами з: 29.07.22 Подякував: 780 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:47 flyman написав: fox767676 написав: Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?

Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію. І?Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.

Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 21 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 2 разів. fox767676 Повідомлень: 2658 З нами з: 13.06.20 Подякував: 339 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 13:50 Дюрі-бачі написав: slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. slonomag Повідомлень: 597 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2548254925502551> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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