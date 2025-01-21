|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:03
Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2658
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:12
fox767676 написав:
Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
Буває ще краще - і ціни нереальні, і строки (UK)
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:28
slonomag написав:
Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами.
Основні причини кума при виборі:
1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.
2. Хороша освіта / перспективи для дітей.
3. Відносно просте отримання громадянства.
І ще одна причина, яка виявилась хибною:
кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. І буде яку в фільмі Винахід брехні (2009).
А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4782
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:36
Дюрі-бачі написав:
А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.
Якщо переловити всіх хижаків в лісі, то зайці з часом починають вироджуватись (науково доведений факт)
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:38
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Вообще если честно не пойму нафига туда ехать если нет цели сидеть на пособии годами.
Основні причини кума при виборі:
1. Знання мови і наявність роботи, на якій готові були допомогти з релокацією.
2. Хороша освіта / перспективи для дітей.
3. Відносно просте отримання громадянства.
І ще одна причина, яка виявилась хибною:
кум вважав, що там є "порядок" і всі живуть за законом. А, виявилось, що закон для білих, а для арабів закони не писані і та ж поліція/податкова білих пресує за будь-яке порушення, а до арабів боїться підійти.
Ну тут понятно, 1й пункт все перевешивает. Если уже язык знал + было рабочее место сразу, то это win-win.
Но в большинстве случаев люди уезжали от войны хоть куда. И мало кто заранее готовился, учил язык, имел работу за границей и тд.
Если бы я случайно не попал в Испанию, то наверное залип бы в Польше - рядом, язык похожий, стоимость жизни не высокая, дети пошли бы в школу, и скорей всего так и сидел бы там в ближ 20 лет. Но мне повезло, подруга жены, которая жила в Испании почти всю жизнь, пригласила ее с детьми в начале войны, и выбор был сделан. И впринципе из того что я слышу сейчас о других странах, Испания наверное самый оптимальный вариант (лично для меня с моей удаленной работой).
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 597
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:44
fox767676 написав:
Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37994
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2803 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:45
Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав:
работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью.
Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$...
Кум все преться із своїм уставом в чужий монастир.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37994
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2803 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:45
slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4782
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:47
flyman написав: fox767676 написав:
Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.
Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 21 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2658
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2025 13:50
Дюрі-бачі написав:slonomag
Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 597
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|