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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2548254925502551
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Ще одна порада "від кума" в Німеччині завжди треба шукати молдаван із румунським паспортом - з ними можна нормально вести справу.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2548254925502551
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