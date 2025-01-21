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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 14:01
Ще одна порада "від кума" в Німеччині завжди треба шукати молдаван із румунським паспортом - з ними можна нормально вести справу.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:42
2587715 написав:
Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром.
Навіщо кацапи воюють третій рік, маючи те, що хотіли отримати?
Досі відволікають?
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Кочевник
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:50
Кочевник написав:
Навіщо кацапи воюють третій рік, маючи те, що хотіли отримати?
Досі відволікають?
Если перестанут - потеряют коридор
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2587715
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Додано: Вів 21 січ, 2025 14:53
2587715 написав: Кочевник написав:
Навіщо кацапи воюють третій рік, маючи те, що хотіли отримати?
Досі відволікають?
Если перестанут - потеряют коридор
Що з захопленого в 14-му році втратили після мінських домовленостей?
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Кочевник
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