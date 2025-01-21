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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 14:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще одна порада "від кума" в Німеччині завжди треба шукати молдаван із румунським паспортом - з ними можна нормально вести справу.
Додано: Вів 21 січ, 2025 14:42
Додано: Вів 21 січ, 2025 14:50
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 21 січ, 2025 14:53
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:20
Не вірте сліпо в державні програми про натуралізацію, особливо щодо Німеччини.
Так, раніше (до минулого року) була вимога 8 років проживання, яку скоротили до 5.
Але! Ніде немає жодних часових рамок скільки років ваші документи будуть розглядати. Отримавши право, далеко не факт що «завтра» воно буде реалізовано. Особливо з німецькою бюрократією. А ви тільки уявіть скільки людей отримали таке право - і десятиліття може пройти поки по конкретному досьє буде прийняте рішення в порядку черговості.
Для прикладу, в румунському законі про громадянство передбачено 4 місяці на прийнятті рішення, а по факту справи розглядають 3-5 і більше років. В Болгарії швидше отримати паспорт (будучи етнічним болгарином).
А щодо цін на нерухомість - в будь-якій країні є неліквід, де ціни доступні - в тій же Німеччині можна купити житло в якомусь депресивному селі і за 50 тисяч, а от що з ним робити потім…
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 21 січ, 2025 16:56
Re: Еміграція, заробітчанство
не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:09
Потрібне бажання і наполегливість.
Моя колишня дружина не маючи ніякої філологічної освіти по курсам та самовчителям за 4 роки вивчила німецьку на рівень С1 і вже другий рік сама дає уроки українцям. Живе там 4 роки.
А діти за 2,5 роки в німецькій школі вивчили німецьку до вільного розмовного рівня, що будучи в 8 класі практично без помилок складають пробний тест по ЗНО.
Звісно, необхідне проживання в такому осередку
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:10
їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля
Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:20
Re: Еміграція, заробітчанство
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