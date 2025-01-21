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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2549255025512552>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Ще одна порада "від кума" в Німеччині завжди треба шукати молдаван із румунським паспортом - з ними можна нормально вести справу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:42

  2587715 написав:Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром.


Навіщо кацапи воюють третій рік, маючи те, що хотіли отримати?
Досі відволікають?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  Кочевник написав:Навіщо кацапи воюють третій рік, маючи те, що хотіли отримати?
Досі відволікають?
Если перестанут - потеряют коридор
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 14:53

  2587715 написав:
  Кочевник написав:Навіщо кацапи воюють третій рік, маючи те, що хотіли отримати?
Досі відволікають?
Если перестанут - потеряют коридор

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Що з захопленого в 14-му році втратили після мінських домовленостей?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:20

  flyman написав:
  fox767676 написав:Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.


Не вірте сліпо в державні програми про натуралізацію, особливо щодо Німеччини.

Так, раніше (до минулого року) була вимога 8 років проживання, яку скоротили до 5.
Але! Ніде немає жодних часових рамок скільки років ваші документи будуть розглядати. Отримавши право, далеко не факт що «завтра» воно буде реалізовано. Особливо з німецькою бюрократією. А ви тільки уявіть скільки людей отримали таке право - і десятиліття може пройти поки по конкретному досьє буде прийняте рішення в порядку черговості.

Для прикладу, в румунському законі про громадянство передбачено 4 місяці на прийнятті рішення, а по факту справи розглядають 3-5 і більше років. В Болгарії швидше отримати паспорт (будучи етнічним болгарином).

А щодо цін на нерухомість - в будь-якій країні є неліквід, де ціни доступні - в тій же Німеччині можна купити житло в якомусь депресивному селі і за 50 тисяч, а от що з ним робити потім…
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Кочевник написав:Що з захопленого в 14-му році втратили після мінських домовленостей?
ЧФ РФ
2587715
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 16:56

Re: Еміграція, заробітчанство

не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:09

  Бетон написав:не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно


Потрібне бажання і наполегливість.
Моя колишня дружина не маючи ніякої філологічної освіти по курсам та самовчителям за 4 роки вивчила німецьку на рівень С1 і вже другий рік сама дає уроки українцям. Живе там 4 роки.
А діти за 2,5 роки в німецькій школі вивчили німецьку до вільного розмовного рівня, що будучи в 8 класі практично без помилок складають пробний тест по ЗНО.

Звісно, необхідне проживання в такому осередку
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:10

  Бетон написав:не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно


їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля

Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:не понимаю как можно выучить немецкий)

Німецька нормальна мова, навіть мадярська нормальна, які можна вивчити. Вони базуються на тих же принципах, що і Англійська/Українська/... От Китайську мову вивчити, з її музикальними тонами, значно складніше...
Дюрі-бачі
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