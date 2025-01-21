Молодці і дружина і знайомий. Респект.
Це ж літературу треба читать. Ніцше.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Молодці і дружина і знайомий. Респект.
Це ж літературу треба читать. Ніцше.
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