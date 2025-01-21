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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27
Молодці і дружина і знайомий. Респект.
Це ж літературу треба читать. Ніцше.
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Бетон
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02
slonomag написав: Дюрі-бачі написав:slonomag
Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
податки, сер
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flyman
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22
adeges написав: Бетон написав:
не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля
Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.
Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.
Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив
кажуть що після першої сотки буде легше
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flyman
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