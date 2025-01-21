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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2549255025512552
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Молодці і дружина і знайомий. Респект.

Це ж літературу треба читать. Ніцше.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22

  adeges написав:
  Бетон написав:не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно


їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля

Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.

Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.

Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив

кажуть що після першої сотки буде легше
flyman
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  #<1 ... 2549255025512552
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