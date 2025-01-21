Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2549255025512552 Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27 Re: Еміграція, заробітчанство Молодці і дружина і знайомий. Респект.



Це ж літературу треба читать. Ніцше. Бетон

Повідомлень: 4397 З нами з: 17.12.22 Подякував: 124 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер податки, сер flyman

Повідомлень: 37999 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22 adeges написав: Бетон написав: не понимаю как можно выучить немецкий)

Знакомых много сидят третий год, мычат только.

Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно не понимаю как можно выучить немецкий)Знакомых много сидят третий год, мычат только.Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно



їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля



Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні. їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуляНу то парубки старі, але файні. Дуже файні.

Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці. Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці. airmax78 Повідомлень: 42787 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25 fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав: Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?

Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію. І?Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.

Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив

кажуть що після першої сотки буде легше

кажуть що після першої сотки буде легше flyman

Повідомлень: 37999 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2549255025512552 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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