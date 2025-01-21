Молодці і дружина і знайомий. Респект.
Це ж літературу треба читать. Ніцше.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Молодці і дружина і знайомий. Респект.
Це ж літературу треба читать. Ніцше.
Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02
Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22
Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.
Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25
кажуть що після першої сотки буде легше
Додано: Вів 21 січ, 2025 19:23
Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )
"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта"
"ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )"
"несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"
И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%.
Додано: Вів 21 січ, 2025 19:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Издержки иммиграции. Когда американцы сдают на права в 16 лет, у них такой проблемы нет. А потом постоянная практика способствует подвижности позвоночника
К-терн - это не то, что у нас называется "в 3 приема"? Что-то подобное я на экзамене исполнял.
У нас очень долго вообще не учили парковаться в линию (теперь, по отзывам новичков, учат). Это достаточно долго создавало мне проблемы при парковке в городе. Потом мне на глаза попался вот этот самый американский алгоритм, и после пары тренировок проблема ушла. Не так уж он плох.
А вот тут согласен, переучивать умеющего значительно сложнее, чем учить с нуля.
В наших экзаменах меня всегда добивало требование выполнить "заезд в гараж" в один прием. Маневр тяжелый и небезопасный. Когда-то слышал (не знаю, правда ли и во всех ли штатах), что в США на экзамене требуется заезжать в 3 приема, т.е. заходить в гараж по прямой. Я, естественно, это тоже попробовал - понравилось. Теперь практикую регулярно, причем не только задним ходом.
Насколько я могу судить, основное отличие наших систем вождения состоит не в алгоритмах, а в общем подходе. У нас в приоритете быстрота действий для выхода из критической ситуации, а у вас заблаговременность всех действий, чтобы в такие ситуации не попадать. Если надо, весь мир подождет.
И да, когда на фривее за 2 мили до развязки на асфальте пишут, какую полосу занять, есть время крутить головой
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 21 січ, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 січ, 2025 19:50
Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецком
Так учили в школе до 41года, тем более что они были отличники
Ваша жена же тоже в Одессе в школе его первоначально учила и неплохо раз в ВУЗ на это направление пошла?
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