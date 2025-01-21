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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2549255025512552
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Молодці і дружина і знайомий. Респект.

Це ж літературу треба читать. Ніцше.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22

  adeges написав:
  Бетон написав:не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно


їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля

Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.

Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.

Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив

кажуть що після першої сотки буде легше
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:23

  flyman написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер

Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )

"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта"

"ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )"

"несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"

И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...

Издержки иммиграции. Когда американцы сдают на права в 16 лет, у них такой проблемы нет. А потом постоянная практика способствует подвижности позвоночника :)
  rjkz написав:Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.

К-терн - это не то, что у нас называется "в 3 приема"? Что-то подобное я на экзамене исполнял.
  rjkz написав:Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой.

У нас очень долго вообще не учили парковаться в линию (теперь, по отзывам новичков, учат). Это достаточно долго создавало мне проблемы при парковке в городе. Потом мне на глаза попался вот этот самый американский алгоритм, и после пары тренировок проблема ушла. Не так уж он плох.
  rjkz написав:Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.

А вот тут согласен, переучивать умеющего значительно сложнее, чем учить с нуля.

В наших экзаменах меня всегда добивало требование выполнить "заезд в гараж" в один прием. Маневр тяжелый и небезопасный. Когда-то слышал (не знаю, правда ли и во всех ли штатах), что в США на экзамене требуется заезжать в 3 приема, т.е. заходить в гараж по прямой. Я, естественно, это тоже попробовал - понравилось. Теперь практикую регулярно, причем не только задним ходом.

Насколько я могу судить, основное отличие наших систем вождения состоит не в алгоритмах, а в общем подходе. У нас в приоритете быстрота действий для выхода из критической ситуации, а у вас заблаговременность всех действий, чтобы в такие ситуации не попадать. Если надо, весь мир подождет.

И да, когда на фривее за 2 мили до развязки на асфальте пишут, какую полосу занять, есть время крутить головой :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 21 січ, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 19:50

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  Бетон написав:не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно


їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля

Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.

Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.

Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецком
Так учили в школе до 41года, тем более что они были отличники
Ваша жена же тоже в Одессе в школе его первоначально учила и неплохо раз в ВУЗ на это направление пошла?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 21:51

  flyman написав:кажуть що після першої сотки буде легше

Ну не знаю, це може було до ковіда і це напевно саме високоліквід рахується? Чи всі активи, включаючи житло. Бо це 2 різні речі, квартиру в якій живеш не особо можна кудись прилаштувати, щоб збільшити дохід
The_Rebel
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