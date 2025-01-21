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#<1 ... 2550255125522553> Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27 Re: Еміграція, заробітчанство Молодці і дружина і знайомий. Респект.



Це ж літературу треба читать. Ніцше. Бетон

Повідомлень: 4393 З нами з: 17.12.22 Подякував: 124 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер податки, сер flyman

Повідомлень: 38004 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22 adeges написав: Бетон написав: не понимаю как можно выучить немецкий)

Знакомых много сидят третий год, мычат только.

Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно не понимаю как можно выучить немецкий)Знакомых много сидят третий год, мычат только.Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно



їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля



Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні. їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуляНу то парубки старі, але файні. Дуже файні.

Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці. Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці. airmax78 Повідомлень: 42787 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25 fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав: Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость

І?

Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію. І?Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.

Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив

кажуть що після першої сотки буде легше

кажуть що після першої сотки буде легше flyman

Повідомлень: 38004 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 19:23 flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер податки, сер

Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )



"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта"



"ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )"



"несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"



И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%. Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта""ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )""несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%. slonomag Повідомлень: 600 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 19:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ... Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...

Издержки иммиграции. Когда американцы сдают на права в 16 лет, у них такой проблемы нет. А потом постоянная практика способствует подвижности позвоночника

rjkz написав: Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн. Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.

К-терн - это не то, что у нас называется "в 3 приема"? Что-то подобное я на экзамене исполнял.

rjkz написав: Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой. Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой.

У нас очень долго вообще не учили парковаться в линию (теперь, по отзывам новичков, учат). Это достаточно долго создавало мне проблемы при парковке в городе. Потом мне на глаза попался вот этот самый американский алгоритм, и после пары тренировок проблема ушла. Не так уж он плох.

rjkz написав: Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит. Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.

А вот тут согласен, переучивать умеющего значительно сложнее, чем учить с нуля.



В наших экзаменах меня всегда добивало требование выполнить "заезд в гараж" в один прием. Маневр тяжелый и небезопасный. Когда-то слышал (не знаю, правда ли и во всех ли штатах), что в США на экзамене требуется заезжать в 3 приема, т.е. заходить в гараж по прямой. Я, естественно, это тоже попробовал - понравилось. Теперь практикую регулярно, причем не только задним ходом.



Насколько я могу судить, основное отличие наших систем вождения состоит не в алгоритмах, а в общем подходе. У нас в приоритете быстрота действий для выхода из критической ситуации, а у вас заблаговременность всех действий, чтобы в такие ситуации не попадать. Если надо, весь мир подождет.



И да, когда на фривее за 2 мили до развязки на асфальте пишут, какую полосу занять, есть время крутить головой Издержки иммиграции. Когда американцы сдают на права в 16 лет, у них такой проблемы нет. А потом постоянная практика способствует подвижности позвоночникаК-терн - это не то, что у нас называется "в 3 приема"? Что-то подобное я на экзамене исполнял.У нас очень долго вообще не учили парковаться в линию (теперь, по отзывам новичков, учат). Это достаточно долго создавало мне проблемы при парковке в городе. Потом мне на глаза попался вот этот самый американский алгоритм, и после пары тренировок проблема ушла. Не так уж он плох.А вот тут согласен, переучивать умеющего значительно сложнее, чем учить с нуля.В наших экзаменах меня всегда добивало требование выполнить "заезд в гараж" в один прием. Маневр тяжелый и небезопасный. Когда-то слышал (не знаю, правда ли и во всех ли штатах), что в США на экзамене требуется заезжать в 3 приема, т.е. заходить в гараж по прямой. Я, естественно, это тоже попробовал - понравилось. Теперь практикую регулярно, причем не только задним ходом.Насколько я могу судить, основное отличие наших систем вождения состоит не в алгоритмах, а в общем подходе. У нас в приоритете быстрота действий для выхода из критической ситуации, а у вас заблаговременность всех действий, чтобы в такие ситуации не попадать. Если надо, весь мир подождет.И да, когда на фривее за 2 мили до развязки на асфальте пишут, какую полосу занять, есть время крутить головой Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 21 січ, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7684 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21391 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 19:50 airmax78 написав: adeges написав: Бетон написав: не понимаю как можно выучить немецкий)

Знакомых много сидят третий год, мычат только.

Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно не понимаю как можно выучить немецкий)Знакомых много сидят третий год, мычат только.Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно



їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля



Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні. їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуляНу то парубки старі, але файні. Дуже файні.

Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці. Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.

Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецком

Так учили в школе до 41года, тем более что они были отличники

Ваша жена же тоже в Одессе в школе его первоначально учила и неплохо раз в ВУЗ на это направление пошла? Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецкомТак учили в школе до 41года, тем более что они были отличникиВаша жена же тоже в Одессе в школе его первоначально учила и неплохо раз в ВУЗ на это направление пошла? барабашов

Повідомлень: 4734 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 21:51 flyman написав: кажуть що після першої сотки буде легше

кажуть що після першої сотки буде легше

Ну не знаю, це може було до ковіда і це напевно саме високоліквід рахується? Чи всі активи, включаючи житло. Бо це 2 різні речі, квартиру в якій живеш не особо можна кудись прилаштувати, щоб збільшити дохід Ну не знаю, це може було до ковіда і це напевно саме високоліквід рахується? Чи всі активи, включаючи житло. Бо це 2 різні речі, квартиру в якій живеш не особо можна кудись прилаштувати, щоб збільшити дохід The_Rebel

Повідомлень: 612 З нами з: 01.06.19 Подякував: 64 раз. Подякували: 157 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 22:33 барабашов



Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецком





Тобто ти розвіяв міф про те, що таланти і здібності зазвичай передаються через покоління? Вийшов збій?

Чи тебе підкинули цигани і ти не маєш стосунку до своїх дідів??



Нічого особистого, але якщо наступного разу ти захочеш похвастати чужими (родичів) досягненнями, то просто кажи «мене бабуся дуже хвалила, що я найкрасивіший і найрозумніший». Тобто ти розвіяв міф про те, що таланти і здібності зазвичай передаються через покоління? Вийшов збій?Чи тебе підкинули цигани і ти не маєш стосунку до своїх дідів??Нічого особистого, але якщо наступного разу ти захочеш похвастати чужими (родичів) досягненнями, то просто кажи «мене бабуся дуже хвалила, що я найкрасивіший і найрозумніший». Hotab Повідомлень: 14127 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2308 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 22:53 slonomag написав: flyman написав: slonomag написав: Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер податки, сер

Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )



"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта"



"ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )"



"несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"



И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%. Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта""ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )""несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%.

1. Податки ті що за межами Португалії не обкладаються, на відміну від.

2. Пише той кого називають, як правило, носій паспорту. Йому в Україні українська не потрбіна, а в Португалії португальска, тому віддасть дитину в не місцеву школу щоб вчила мову країни, де його гостинно прийняли, а буде волати що нема сечі терпіти про пекельні борошна.

3. Те що людина працює в ІТ це ще не показник того, що вона при свідомості. 1. Податки ті що за межами Португалії не обкладаються, на відміну від.2. Пише той кого називають, як правило, носій паспорту. Йому в Україні українська не потрбіна, а в Португалії португальска, тому віддасть дитину в не місцеву школу щоб вчила мову країни, де його гостинно прийняли, а буде волати що нема сечі терпіти про пекельні борошна.3. Те що людина працює в ІТ це ще не показник того, що вона при свідомості. flyman

Повідомлень: 38004 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2550255125522553> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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