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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 17:27
Молодці і дружина і знайомий. Респект.
Це ж літературу треба читать. Ніцше.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:02
slonomag написав: Дюрі-бачі написав:slonomag
Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
податки, сер
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flyman
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:22
adeges написав: Бетон написав:
не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля
Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.
Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 18:25
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Интересная дилемма получается. В странах с дешёвой недвижимостью (Болгария) нереальные сроки для получения гражданства. Там где сроки Ок( Германия) - нереальные цены на недвижимость
І?
Отримуєш громадянство у Німеччині, заробляєш на будинок в Болгарії та німецьку пенсію.
Я не хочу жити в оренді, тим більш у похмурій Німеччині. На будинок в Болгарії я вже заробив
кажуть що після першої сотки буде легше
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:23
flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:slonomag
Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
податки, сер
Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )
"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта"
"ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )"
"несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"
И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:49
rjkz написав:
Тут как повернулся, так чуть позвоночник не ссыпался в ...
Издержки иммиграции. Когда американцы сдают на права в 16 лет, у них такой проблемы нет. А потом постоянная практика способствует подвижности позвоночника
rjkz написав:
Развернуться надо не как умеешь, а по формуле. К-терн и Ю терн.
К-терн - это не то, что у нас называется "в 3 приема"? Что-то подобное я на экзамене исполнял.
rjkz написав:
Парковка тоже 2-х видов. И все надо по формуле. Тут стань, тут руль на столько поверрни, тут в другую сторону и каждый раз демонстративно крутить головой.
У нас очень долго вообще не учили парковаться в линию (теперь, по отзывам новичков, учат). Это достаточно долго создавало мне проблемы при парковке в городе. Потом мне на глаза попался вот этот самый американский алгоритм, и после пары тренировок проблема ушла. Не так уж он плох.
rjkz написав:
Короче, эти американцы если начнут учить дельфина плавать, то он у них утонет от того что не так плывет и не так дыщит.
А вот тут согласен, переучивать умеющего значительно сложнее, чем учить с нуля.
В наших экзаменах меня всегда добивало требование выполнить "заезд в гараж" в один прием. Маневр тяжелый и небезопасный. Когда-то слышал (не знаю, правда ли и во всех ли штатах), что в США на экзамене требуется заезжать в 3 приема, т.е. заходить в гараж по прямой. Я, естественно, это тоже попробовал - понравилось. Теперь практикую регулярно, причем не только задним ходом.
Насколько я могу судить, основное отличие наших систем вождения состоит не в алгоритмах, а в общем подходе. У нас в приоритете быстрота действий для выхода из критической ситуации, а у вас заблаговременность всех действий, чтобы в такие ситуации не попадать. Если надо, весь мир подождет.
И да, когда на фривее за 2 мили до развязки на асфальте пишут, какую полосу занять, есть время крутить головой
Востаннє редагувалось Сибарит
в Вів 21 січ, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 19:50
airmax78 написав: adeges написав: Бетон написав:
не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
їм не вистачає мотивації. знайомий під 50 років, з лютого 2022 року у Німеччині. Здав Oberstufe, думаю це щось С1, на 90+%, за 2 роки. З нуля. Інший, теж під 50 років, за 2 роки зробив С1 з нуля
Ну то парубки старі, але файні. Дуже файні.
Здати екзамен і вільно спілкуватись це дві дуже великі різниці.
Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецком
Так учили в школе до 41года, тем более что они были отличники
Ваша жена же тоже в Одессе в школе его первоначально учила и неплохо раз в ВУЗ на это направление пошла?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 21:51
flyman написав:
кажуть що після першої сотки буде легше
Ну не знаю, це може було до ковіда і це напевно саме високоліквід рахується? Чи всі активи, включаючи житло. Бо це 2 різні речі, квартиру в якій живеш не особо можна кудись прилаштувати, щоб збільшити дохід
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:33
барабашов
Мои дедушка и бабушка свободно гоаорили на немецком
Тобто ти розвіяв міф про те, що таланти і здібності зазвичай передаються через покоління? Вийшов збій?
Чи тебе підкинули цигани і ти не маєш стосунку до своїх дідів??
Нічого особистого, але якщо наступного разу ти захочеш похвастати чужими (родичів) досягненнями, то просто кажи «мене бабуся дуже хвалила, що я найкрасивіший і найрозумніший».
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Додано: Вів 21 січ, 2025 22:53
slonomag написав: flyman написав: slonomag написав:
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
податки, сер
Вот только сегодня в ДОУ Spain обсуждали )
"да у знакомых узнавал чет у них в районе 30 выходит, на таких заработках и тут столько получается, притом что Португалия жопа еще та, там разве что сидеть из за паспорта"
"ну вот да, я там полгода пожил и понял что нех там делать с детьми и нахрена детям тот португальский )"
"несколько тысяч уйдут детям на частную школу + на мед страховку, ну и океан так холодный и ветер постояно фигачит, короче еще пару тысяч на норма отдых ) нету короче там економии, по ценам +- тоже самое, а еще у меня 100 евро в месяц уходило на платный дороги"
И за что борьба, у меня и тут по полной без всяких муток и списаний 30% выходит. Сейчас нанял жену помощником чтобы ей стаж капал - там поидее даже чуток меньше налогов выйдет, около 27-28%.
1. Податки ті що за межами Португалії не обкладаються, на відміну від.
2. Пише той кого називають, як правило, носій паспорту. Йому в Україні українська не потрбіна, а в Португалії португальска, тому віддасть дитину в не місцеву школу щоб вчила мову країни, де його гостинно прийняли, а буде волати що нема сечі терпіти про пекельні борошна.
3. Те що людина працює в ІТ це ще не показник того, що вона при свідомості.
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