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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 23:14
Бетон написав:
не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
Никак.И незачем. Там драконовские законы и куча чурбанов.
Вроде в Сербии и Болгарии нормально нас поймут.
В Буковеле с молдаванами познакомился- четко говорят и понимают. Вроде нормальные пацанчики. Приехали к нам кататься.
В марте наверное поеду глядеть на ту Молдову. Делать все одно нехрен.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:17
flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:slonomag
Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
податки, сер
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
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pirat-d
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:24
pirat-d написав:
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
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slonomag
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28
slonomag написав: pirat-d написав:
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
Консультація з адокатом
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:33
pirat-d написав: slonomag написав: pirat-d написав:
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
Консультація з адокатом
Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов.
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slonomag
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:49
Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать.
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