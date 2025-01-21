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#<1 ... 2550255125522553 Додано: Вів 21 січ, 2025 23:14 Бетон написав: не понимаю как можно выучить немецкий)

Знакомых много сидят третий год, мычат только.

Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно не понимаю как можно выучить немецкий)Знакомых много сидят третий год, мычат только.Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно



Никак.И незачем. Там драконовские законы и куча чурбанов.

Вроде в Сербии и Болгарии нормально нас поймут.

В Буковеле с молдаванами познакомился- четко говорят и понимают. Вроде нормальные пацанчики. Приехали к нам кататься.

В марте наверное поеду глядеть на ту Молдову. Делать все одно нехрен. Никак.И незачем. Там драконовские законы и куча чурбанов.Вроде в Сербии и Болгарии нормально нас поймут.В Буковеле с молдаванами познакомился- четко говорят и понимают. Вроде нормальные пацанчики. Приехали к нам кататься.В марте наверное поеду глядеть на ту Молдову. Делать все одно нехрен. Господар Вельзевула

Повідомлень: 368 З нами з: 11.09.24 Подякував: 6 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:17 flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер податки, сер



На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. pirat-d Повідомлень: 288 З нами з: 06.07.15 Подякував: 106 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:24 Re: Еміграція, заробітчанство pirat-d написав: На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? slonomag Повідомлень: 600 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28 slonomag написав: pirat-d написав: На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?



Консультація з адокатом Консультація з адокатом pirat-d Повідомлень: 288 З нами з: 06.07.15 Подякував: 106 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:33 pirat-d написав: slonomag написав: pirat-d написав: На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?



Консультація з адокатом Консультація з адокатом

Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов. Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов. slonomag Повідомлень: 600 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:49 slonomag написав: pirat-d написав: slonomag написав: Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов. Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов.



Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать. Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать. pirat-d Повідомлень: 288 З нами з: 06.07.15 Подякував: 106 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2550255125522553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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