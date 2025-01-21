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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2550255125522553
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:17

  flyman написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер


На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.

А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  pirat-d написав:На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.

А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28

  slonomag написав:
  pirat-d написав:На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.

А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?


Консультація з адокатом
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:33

  pirat-d написав:
  slonomag написав:
  pirat-d написав:На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.

А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?


Консультація з адокатом

Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:49

  slonomag написав:
  pirat-d написав:
  slonomag написав:Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов.


Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 01:36

[/b] Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію[/quote]
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.[/quote]
податки, сер[/quote]

На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.

А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.[/quote]


183 дня, і все, центр життєвих інтересів там де сім'я. "Вимушено, від війни" українцям не світить. Цікався краще!
lejko_vit
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