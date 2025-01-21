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#<1 ... 2551255225532554> Додано: Вів 21 січ, 2025 23:17 flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже. Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.

податки, сер податки, сер



На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. pirat-d Повідомлень: 288 З нами з: 06.07.15 Подякував: 106 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:24 Re: Еміграція, заробітчанство pirat-d написав: На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? slonomag Повідомлень: 600 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28 slonomag написав: pirat-d написав: На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?



Консультація з адокатом Консультація з адокатом pirat-d Повідомлень: 288 З нами з: 06.07.15 Подякував: 106 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:33 pirat-d написав: slonomag написав: pirat-d написав: На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції. На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.

Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)? Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?



Консультація з адокатом Консультація з адокатом

Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов. Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов. slonomag Повідомлень: 600 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 23:49 slonomag написав: pirat-d написав: slonomag написав: Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов. Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов.



Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать. Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать. pirat-d Повідомлень: 288 З нами з: 06.07.15 Подякував: 106 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 01:36 [/b] Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію[/quote]

Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.[/quote]

податки, сер[/quote]



На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.



А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.[/quote]





183 дня, і все, центр життєвих інтересів там де сім'я. "Вимушено, від війни" українцям не світить. Цікався краще! lejko_vit

Повідомлень: 151 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 05:39 es77 написав: akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.



Тоже складывается такое впечатление.

Собственно нечто подобное я и писал недавно.

Причем, режется не только айти.

Сейчас все будет "перетрАхиваться" (с).

И социальная сфера и инфраструктурная.

Все, где так или иначе участвуют государственные/штата/городские программы.

Бизнес давно в ауте.

Тут такая система была, мне трудно об этом судить, так как недостаточно долго живу в США и значительная часть моего пребывания уже прищлась на другие времена.

В общем, если бизнесу нужна была оборотка, то просто брались дешевые деньги, потом брались новые долги, чтобы закрыть старые. И это эффективно работало, потому что деньги были очень дешевые и были массы программ поддержки бизнеса.

Во время ковида были просто космические выплаты для бизнеса и многие очень удачно взяли практически "подарки". Не все даже их возвращали. Кажется, были программы безвозвратной помощи. А возвратные многие списали.

Но потом включили пылесос. Для всех.

И сейчас у бизнеса очень некомфортрные условия привлечения денег.

ПРи этом куча плющек уходит в небытие. Очень закручивают гайки по списанию.

Например, моя знакомая, когда работала лет 10 назад в НЙском госпитале, могла покупку униформы списать с таксов. Сейчас те, кто работает на W2 не может списывать ничего. Для тех кто на 1099 или ЛЛС списание урезают.

Все это создает давление на бизнес и соответственно его становится меньше, и он меньге создает меньше рабочих мест.

А сейчас мне придется "лить воду на мельницу" Деника.

Объективно, инфляция реальная в несколько раз выще официальной.

И обесценивание доллара чувствуется внутри страны, чего американцы многие десятилетия не чувствовали.

Сейчас Трамп введет тарифы и весь импорт подорожает.

Если сейчас еще "терпимо" по сравнению с доковидными временами, но это чувствуется, то ожидаемое удорожание жизни будет уже чувствительным.

В частности, очень сущкственно подоржали такие чувствительные для американцев автомобили.

Но основное, что именно мелкий и средний бизнес в ауте.

Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался. Тоже складывается такое впечатление.Собственно нечто подобное я и писал недавно.Причем, режется не только айти.Сейчас все будет "перетрАхиваться" (с).И социальная сфера и инфраструктурная.Все, где так или иначе участвуют государственные/штата/городские программы.Бизнес давно в ауте.Тут такая система была, мне трудно об этом судить, так как недостаточно долго живу в США и значительная часть моего пребывания уже прищлась на другие времена.В общем, если бизнесу нужна была оборотка, то просто брались дешевые деньги, потом брались новые долги, чтобы закрыть старые. И это эффективно работало, потому что деньги были очень дешевые и были массы программ поддержки бизнеса.Во время ковида были просто космические выплаты для бизнеса и многие очень удачно взяли практически "подарки". Не все даже их возвращали. Кажется, были программы безвозвратной помощи. А возвратные многие списали.Но потом включили пылесос. Для всех.И сейчас у бизнеса очень некомфортрные условия привлечения денег.ПРи этом куча плющек уходит в небытие. Очень закручивают гайки по списанию.Например, моя знакомая, когда работала лет 10 назад в НЙском госпитале, могла покупку униформы списать с таксов. Сейчас те, кто работает на W2 не может списывать ничего. Для тех кто на 1099 или ЛЛС списание урезают.Все это создает давление на бизнес и соответственно его становится меньше, и он меньге создает меньше рабочих мест.А сейчас мне придется "лить воду на мельницу" Деника.Объективно, инфляция реальная в несколько раз выще официальной.И обесценивание доллара чувствуется внутри страны, чего американцы многие десятилетия не чувствовали.Сейчас Трамп введет тарифы и весь импорт подорожает.Если сейчас еще "терпимо" по сравнению с доковидными временами, но это чувствуется, то ожидаемое удорожание жизни будет уже чувствительным.В частности, очень сущкственно подоржали такие чувствительные для американцев автомобили.Но основное, что именно мелкий и средний бизнес в ауте.Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8455 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 05:48 rjkz

Недопонял - бизнес в ауте у вас как у нас, от того что оборот падает, и народ кроме еды и чего-то на распродажах ничего не покупает, или от зажатого и дорогого кредитования?

Вам лично зарплату или что там у вас режут или норм? Или вы в окологосструктурах работаете? барабашов

Повідомлень: 4737 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:01 Господар Вельзевула написав: Бетон написав: не понимаю как можно выучить немецкий)

Знакомых много сидят третий год, мычат только.

Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно не понимаю как можно выучить немецкий)Знакомых много сидят третий год, мычат только.Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно



Никак.И незачем. Там драконовские законы и куча чурбанов.

Вроде в Сербии и Болгарии нормально нас поймут.

В Буковеле с молдаванами познакомился- четко говорят и понимают. Вроде нормальные пацанчики. Приехали к нам кататься.

В марте наверное поеду глядеть на ту Молдову. Делать все одно нехрен. Никак.И незачем. Там драконовские законы и куча чурбанов.Вроде в Сербии и Болгарии нормально нас поймут.В Буковеле с молдаванами познакомился- четко говорят и понимают. Вроде нормальные пацанчики. Приехали к нам кататься.В марте наверное поеду глядеть на ту Молдову. Делать все одно нехрен.

Шо, Моцарт, Маяк, Дайтона и купа кошерных элитных ЖК возле Успенской площади и на Исполкомскрй не ремонтируются скрытыми плинтусАми новыми жильцами, а только пг’одаются и пегг’епгг’одаются новым состоятельным кротам в состоянии «от строителей(бурятам и кадыровцам)»??? Шо, Моцарт, Маяк, Дайтона и купа кошерных элитных ЖК возле Успенской площади и на Исполкомскрй не ремонтируются скрытыми плинтусАми новыми жильцами, а только пг’одаются и пегг’епгг’одаются новым состоятельным кротам в состоянии «от строителей(бурятам и кадыровцам)»??? барабашов

Повідомлень: 4737 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:19 flyman написав: es77 написав: akurt написав: Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)

А що там були якісь особливі бенефіти ?

Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.

Сильні-випливуть, слабкі -ой.



До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".

Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.

Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".

У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,

тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.

Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.

По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису. А що там були якісь особливі бенефіти ?Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.Сильні-випливуть, слабкі -ой.До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.

якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн" якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн"



Это такая "розовая мечта голубого детства" , когда трава была зеленее, а небо голубее.

В США была низкая инфляция и даже один работающий в семье мог обеспечить семью, выплату мортгиджа (под смешные %%), выплаты за машины (фактически это были рассрочки. Даже я еще застал варианты кредитов под 0,01% годовых - по Хонде и Фольксу. А про то, что можно было взять Джип Компас в лизинг под 174 доллара в месяц писал много раз). При этом все производители мира мечтали продавать на американском рынке в 2-3 раза дешевле, чем на европейском.

При этом работая на самом щедром рынке труда.

Вот американцы и ностальгируют. И их на этом словили. Чтобы не сказать "поимели".

Эти времена не вернутся никогда.

И инфляция будет прогрессировать.

Мало того, если это чувак уведет США с роли всемирного жандарма, а по факту это уже произошло. То и доллар будет сдавать и уже сдает позиции как мировой резервной валюты. Да, он все еще самый сильный и американская экономика самая большая, но...динамика не радует.

Так что врядли. Это такая "розовая мечта голубого детства", когда трава была зеленее, а небо голубее.В США была низкая инфляция и даже один работающий в семье мог обеспечить семью, выплату мортгиджа (под смешные %%), выплаты за машины (фактически это были рассрочки. Даже я еще застал варианты кредитов под 0,01% годовых - по Хонде и Фольксу. А про то, что можно было взять Джип Компас в лизинг под 174 доллара в месяц писал много раз). При этом все производители мира мечтали продавать на американском рынке в 2-3 раза дешевле, чем на европейском.При этом работая на самом щедром рынке труда.Вот американцы и ностальгируют. И их на этом словили. Чтобы не сказать "поимели".Эти времена не вернутся никогда.И инфляция будет прогрессировать.Мало того, если это чувак уведет США с роли всемирного жандарма, а по факту это уже произошло. То и доллар будет сдавать и уже сдает позиции как мировой резервной валюты. Да, он все еще самый сильный и американская экономика самая большая, но...динамика не радует.Так что врядли. rjkz

Повідомлень: 17020 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8455 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2551255225532554> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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