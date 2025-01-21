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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 23:17
flyman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:slonomag
Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.
податки, сер
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:24
pirat-d написав:
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:28
slonomag написав: pirat-d написав:
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
Консультація з адокатом
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:33
pirat-d написав: slonomag написав: pirat-d написав:
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.
Боюсь что все-таки спросят за все время. Или вы это где-то в официальном источнике прочитали (желательно на гос сайте Испании)?
Консультація з адокатом
Ну может, просто в первый раз о таком слышу и судя по тому что говорят хесторы (бухгалтеры) так не работает. Обычно наоборот - приходит штраф от налоговой и ты можешь попытаться посудиться с ними. И правило 183 дней работает для всех если иное не прописано в законе. А вот именно закона который бы исключал украинцев из этого правила не существует в Испании. Хотя конечно если жить с укр карты, нигде не светиться, ничего особо не покупать кроме еды и аренды, то наверное можно и проскочить типа жил с запасов.
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Додано: Вів 21 січ, 2025 23:49
Переубеждать желания нет, от слова совсем. Пожалуйста, как вам угодно считать.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 01:36
[/b] Для віддаленої роботи багато хто поїхав в Португалію[/quote]
Ну так та же Испания по сути, только климат хуже.[/quote]
податки, сер[/quote]
На скільки цікавився питанням: поки існує програма захисту українців (до березня 2026 р.), за податки можна не хвилюватися - Україна як центр життєвих інтересів, а в Іспаніі вимушено, не по особистому бажанню, рятуються від війни. Тому всі податки в Україні.
А ось коли захист приберуть (до цього все йде) - й прийдеться обрати інший вид легалізації, ось тут вже почне діяти правило 183 днів й податкової резиденції.[/quote]
183 дня, і все, центр життєвих інтересів там де сім'я. "Вимушено, від війни" українцям не світить. Цікався краще!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 05:39
es77 написав: akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
Тоже складывается такое впечатление.
Собственно нечто подобное я и писал недавно.
Причем, режется не только айти.
Сейчас все будет "перетрАхиваться" (с).
И социальная сфера и инфраструктурная.
Все, где так или иначе участвуют государственные/штата/городские программы.
Бизнес давно в ауте.
Тут такая система была, мне трудно об этом судить, так как недостаточно долго живу в США и значительная часть моего пребывания уже прищлась на другие времена.
В общем, если бизнесу нужна была оборотка, то просто брались дешевые деньги, потом брались новые долги, чтобы закрыть старые. И это эффективно работало, потому что деньги были очень дешевые и были массы программ поддержки бизнеса.
Во время ковида были просто космические выплаты для бизнеса и многие очень удачно взяли практически "подарки". Не все даже их возвращали. Кажется, были программы безвозвратной помощи. А возвратные многие списали.
Но потом включили пылесос. Для всех.
И сейчас у бизнеса очень некомфортрные условия привлечения денег.
ПРи этом куча плющек уходит в небытие. Очень закручивают гайки по списанию.
Например, моя знакомая, когда работала лет 10 назад в НЙском госпитале, могла покупку униформы списать с таксов. Сейчас те, кто работает на W2 не может списывать ничего. Для тех кто на 1099 или ЛЛС списание урезают.
Все это создает давление на бизнес и соответственно его становится меньше, и он меньге создает меньше рабочих мест.
А сейчас мне придется "лить воду на мельницу" Деника.
Объективно, инфляция реальная в несколько раз выще официальной.
И обесценивание доллара чувствуется внутри страны, чего американцы многие десятилетия не чувствовали.
Сейчас Трамп введет тарифы и весь импорт подорожает.
Если сейчас еще "терпимо" по сравнению с доковидными временами, но это чувствуется, то ожидаемое удорожание жизни будет уже чувствительным.
В частности, очень сущкственно подоржали такие чувствительные для американцев автомобили.
Но основное, что именно мелкий и средний бизнес в ауте.
Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 05:48
rjkz
Недопонял - бизнес в ауте у вас как у нас, от того что оборот падает, и народ кроме еды и чего-то на распродажах ничего не покупает, или от зажатого и дорогого кредитования?
Вам лично зарплату или что там у вас режут или норм? Или вы в окологосструктурах работаете?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 06:01
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
не понимаю как можно выучить немецкий)
Знакомых много сидят третий год, мычат только.
Иммигранты поопытнее говорят минимум 5 лет нужно
Никак.И незачем. Там драконовские законы и куча чурбанов.
Вроде в Сербии и Болгарии нормально нас поймут.
В Буковеле с молдаванами познакомился- четко говорят и понимают. Вроде нормальные пацанчики. Приехали к нам кататься.
В марте наверное поеду глядеть на ту Молдову. Делать все одно нехрен.
Шо, Моцарт, Маяк, Дайтона и купа кошерных элитных ЖК возле Успенской площади и на Исполкомскрй не ремонтируются скрытыми плинтусАми новыми жильцами, а только пг’одаются и пегг’епгг’одаются новым состоятельным кротам в состоянии «от строителей(бурятам и кадыровцам)»???
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Додано: Сер 22 січ, 2025 06:19
flyman написав: es77 написав: akurt написав:
Якби не програма Ю4Ю ,то нам було б дуже складно (бо страховки, рент квартири, ціна на продукти - сильно бʼє по кишені)
А що там були якісь особливі бенефіти ?
Здається, там дозволили в'їхати, дали дозвіл на роботу і далі -пливи сам.
Сильні-випливуть, слабкі -ой.
До речі, мій безпосередній керівник відчалив ще в кінці 22 року по Ю4Ю в Каліфорнію. В Україні працював у всім відомій компанії з тайтлом "лід".
Там йому з великими потугами знайшли позицію, не знаю скільки точно грошей але ні про які 500к чи навіть 200к мови не йшло.
Він сильно матюкавася та казав що з урахуванням всіх витрат на оренду, страхівки і т.п. йому жилося в Україні в рази краще. Із гарного - тільки фоточки океанського узбережжя слав, все інше - його враження були скажімо "так-собі".
У мене на останньому проекті менеджер сидів в NY, причому вже років 20-25,
тайтл "тім-ліда" в нього був ще 20 років тому, так казав що повна дупа.
Люди-нейтіви -випускники американських універів та коледжів роботу знайти не можуть вид слова взагалі, як немає 3-х років досвіду - відразу "до-побачення". Купа скорочень, люди з досвідом по 20 років сидять тишком-нишком і моляться що-б їх не зачепило. Кого звільнили з 300к - помикавшись декілька місяців погоджуються на 120к, кого звільнили з 80к - опановують роботу розвозчиками піци та автомеханіками.
По словам того менеджера - загальна тенденція - різати кости - все що можна зкинути на аутсорс індусам чи в Мексику - виводиться туди. Все йде до того що на місці залишиться тільки старший менеджмент та керівники розробки, все інше - буде робитись "десь-там" за миску рису.
якось не в"яжеться з "мейк Юсей грейт агейн"
Это такая "розовая мечта голубого детства"
, когда трава была зеленее, а небо голубее.
В США была низкая инфляция и даже один работающий в семье мог обеспечить семью, выплату мортгиджа (под смешные %%), выплаты за машины (фактически это были рассрочки. Даже я еще застал варианты кредитов под 0,01% годовых - по Хонде и Фольксу. А про то, что можно было взять Джип Компас в лизинг под 174 доллара в месяц писал много раз). При этом все производители мира мечтали продавать на американском рынке в 2-3 раза дешевле, чем на европейском.
При этом работая на самом щедром рынке труда.
Вот американцы и ностальгируют. И их на этом словили. Чтобы не сказать "поимели".
Эти времена не вернутся никогда.
И инфляция будет прогрессировать.
Мало того, если это чувак уведет США с роли всемирного жандарма, а по факту это уже произошло. То и доллар будет сдавать и уже сдает позиции как мировой резервной валюты. Да, он все еще самый сильный и американская экономика самая большая, но...динамика не радует.
Так что врядли.
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rjkz
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