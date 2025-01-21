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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2551255225532554 Додано: Сер 22 січ, 2025 06:30 akurt написав: Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.

Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.



З приводу першої частини:

- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.

Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.

Головне, що дають можливість працювати.

Беремо калькуятор:

4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).

Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.

21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.

Або на пошті.

Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.

Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.



В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.

Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців. Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.З приводу першої частини:- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.Головне, що дають можливість працювати.Беремо калькуятор:4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.Або на пошті.Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців.



Не совсем понял с цифрами.

И со страховками.

Если один работает?

Вариант номер раз

-имеет страховку с шикарным покрытием на себя и жену (после 10 лет работы - пожизненно, даже если уволится) и детей до 26 лет. МТА.

-Не имеет страховку.

-Имеет страховку, которую оплачивает работодатель, но с дичайшими дидактибл и копейментами.

Вот если мало зарабатывает или вообще не работает, то имеет или медикейд или субсидированную страховку. Не совсем понял с цифрами.И со страховками.Если один работает?Вариант номер раз-имеет страховку с шикарным покрытием на себя и жену (после 10 лет работы - пожизненно, даже если уволится) и детей до 26 лет. МТА.-Не имеет страховку.-Имеет страховку, которую оплачивает работодатель, но с дичайшими дидактибл и копейментами.Вот если мало зарабатывает или вообще не работает, то имеет или медикейд или субсидированную страховку. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:42 es77 написав: rjkz написав: [

Если не секрет, Вы где в Канаде? Если не секрет, Вы где в Канаде?

Пригород Эдмонтона, Альберта Пригород Эдмонтона, Альберта



Если не секрет, чего туда понесло?

Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.

Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал. Если не секрет, чего туда понесло?Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:48 es77 написав: Бетон написав: За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона

Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.

На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу. Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу.



Я схитрил немного.

Выезжал из "вешек" на Урале после только заехавшего (мы это сдавали толпой).

Надо было под 90 градусов заехать задним ходом.

Да, так выезжал и вывернул руль влево и остановился.

Потом по той-же траектории поехал задним ходом, возвращая руль в нормальное положение, как раз в створ попал.

После Урала, ЗИЛ 131 вообще как легковушка чувствовался. Я схитрил немного.Выезжал из "вешек" на Урале после только заехавшего (мы это сдавали толпой).Надо было под 90 градусов заехать задним ходом.Да, так выезжал и вывернул руль влево и остановился.Потом по той-же траектории поехал задним ходом, возвращая руль в нормальное положение, как раз в створ попал.После Урала, ЗИЛ 131 вообще как легковушка чувствовался. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:55 2587715 написав: katso написав: И две Кореи И две Кореи Ю.Корея выиграла

И Турция на Кипре Турция выиграла

И Палестина вот рядом уже заложников отдает Израиль выиграл



Результат надо оценивать по тем целям которые были изначально. Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Если на этой линии все завершится, то можно будет считать, что кампанию они выиграли Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

Іран/Ірак зупинили Іран/Ірак зупинили Ні, Ірак програв

Бетон написав: Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.



Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге

Наверное имеется ввиду, что зеркала у всех разные и расстояние до препятствий тоже могут по разному показывать. Потому контроль прямым взглядом тоже нужен rjkz написав: В штате Делавер - нулвой стейт такс.

В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28. В штате Делавер - нулвой стейт такс.В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28. не знаю ни одного нейтива который бы платил менее 27.5%. Может какие-то инвалиды войны или многодетные семьи. Но им кешем и фудстампами возвращают. Налоги платят как все Ю.Корея выигралаТурция выигралаИзраиль выигралРезультат надо оценивать по тем целям которые были изначально. Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Если на этой линии все завершится, то можно будет считать, что кампанию они выигралиНі, Ірак програвНаверное имеется ввиду, что зеркала у всех разные и расстояние до препятствий тоже могут по разному показывать. Потому контроль прямым взглядом тоже нуженне знаю ни одного нейтива который бы платил менее 27.5%. Может какие-то инвалиды войны или многодетные семьи. Но им кешем и фудстампами возвращают. Налоги платят как все



Какие фудстемпы?

Это налоги для бизнеса.

Мы о них говорили.

Делавер - официальный оффшор в США.

Есть штаты с нулевым подоходным налогом.

В НЙС есть и федеральный налог и штата и города.

Так что везде все по-разному и только федеральные налоги едины для всех...хотя там есть послабления для Аляски, и(кажется) Пуэрто-Рико.

На Аляску пытаются население завлечь, а с Пуэрто-Рико не хотят, чтобы местные в остальную Америку ехали.

Про налоги на продажу - вообще везде разный.

Праперти таксы - разные даже в разных городках. Какие фудстемпы?Это налоги для бизнеса.Мы о них говорили.Делавер - официальный оффшор в США.Есть штаты с нулевым подоходным налогом.В НЙС есть и федеральный налог и штата и города.Так что везде все по-разному и только федеральные налоги едины для всех...хотя там есть послабления для Аляски, и(кажется) Пуэрто-Рико.На Аляску пытаются население завлечь, а с Пуэрто-Рико не хотят, чтобы местные в остальную Америку ехали.Про налоги на продажу - вообще везде разный.Праперти таксы - разные даже в разных городках. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2551255225532554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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