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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2551255225532554
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 06:30

  akurt написав:Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.
Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.

З приводу першої частини:
- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.
Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.
Головне, що дають можливість працювати.
Беремо калькуятор:
4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).
Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.
21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.
Або на пошті.
Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.
Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.

В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.
Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців.


Не совсем понял с цифрами.
И со страховками.
Если один работает?
Вариант номер раз
-имеет страховку с шикарным покрытием на себя и жену (после 10 лет работы - пожизненно, даже если уволится) и детей до 26 лет. МТА.
-Не имеет страховку.
-Имеет страховку, которую оплачивает работодатель, но с дичайшими дидактибл и копейментами.
Вот если мало зарабатывает или вообще не работает, то имеет или медикейд или субсидированную страховку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 06:42

  es77 написав:
  rjkz написав:[
Если не секрет, Вы где в Канаде?

Пригород Эдмонтона, Альберта


Если не секрет, чего туда понесло?
Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.
Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 06:48

  es77 написав:
  Бетон написав:За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона

Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.
На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу.


Я схитрил немного.
Выезжал из "вешек" на Урале после только заехавшего (мы это сдавали толпой).
Надо было под 90 градусов заехать задним ходом.
Да, так выезжал и вывернул руль влево и остановился.
Потом по той-же траектории поехал задним ходом, возвращая руль в нормальное положение, как раз в створ попал.
После Урала, ЗИЛ 131 вообще как легковушка чувствовался.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 06:55

  2587715 написав:
  katso написав:И две Кореи
Ю.Корея выиграла
И Турция на Кипре
Турция выиграла
И Палестина вот рядом уже заложников отдает
Израиль выиграл

Результат надо оценивать по тем целям которые были изначально. Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Если на этой линии все завершится, то можно будет считать, что кампанию они выиграли
  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

Іран/Ірак зупинили
Ні, Ірак програв
  Бетон написав:Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.

Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге

Наверное имеется ввиду, что зеркала у всех разные и расстояние до препятствий тоже могут по разному показывать. Потому контроль прямым взглядом тоже нужен
  rjkz написав:В штате Делавер - нулвой стейт такс.
В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28.
не знаю ни одного нейтива который бы платил менее 27.5%. Может какие-то инвалиды войны или многодетные семьи. Но им кешем и фудстампами возвращают. Налоги платят как все


Какие фудстемпы?
Это налоги для бизнеса.
Мы о них говорили.
Делавер - официальный оффшор в США.
Есть штаты с нулевым подоходным налогом.
В НЙС есть и федеральный налог и штата и города.
Так что везде все по-разному и только федеральные налоги едины для всех...хотя там есть послабления для Аляски, и(кажется) Пуэрто-Рико.
На Аляску пытаются население завлечь, а с Пуэрто-Рико не хотят, чтобы местные в остальную Америку ехали.
Про налоги на продажу - вообще везде разный.
Праперти таксы - разные даже в разных городках.
rjkz
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