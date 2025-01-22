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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2551255225532554 Додано: Сер 22 січ, 2025 06:30 akurt написав: Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.

Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.



З приводу першої частини:

- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.

Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.

Головне, що дають можливість працювати.

Беремо калькуятор:

4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).

Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.

21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.

Або на пошті.

Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.

Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.



В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.

Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців. Як завжди, допис від es77 змістовний та інформативний.Приємно, що на форумі - крім нещасних (видалено) - ображених життям та власними хибними жадібними рішеннями, які тут бовтаються із слиною на шиї, та все шукають винних в своіх дурних вчинках та дурному житті - є нормальні та досвідчені люди.З приводу першої частини:- безкоштовний сир тільки в мишоловці. Просто щоби існувати на території США, треба мати в кишені близько 4 500 $. З них 1500$ медична страховка мінімальна на двох, а 1500 - мінімальна ціна оренди житла. Разом із витратами на авто, страховку на авто, пальне, звʼязок та інші дрібниці треба мати на родину щ двох осіб не менше 4 500$ на місяць.Тому, якщо за програмою U4U допомагають хоч в чомусь з цього - то але добре.Головне, що дають можливість працювати.Беремо калькуятор:4500/26/10=17,3$ за годину роботи (орієнтовно).Мінімалка залежить від штату та може складали 16…21$ за годину.21$ на годину ви можете заробити в MacDinalds.Або на пошті.Тобто, родина з двох може вижити, якщо один щ родини працює на мінімалку.Фактично все краще, тому що, якщо хтось працює, то витрати на медичне страхування будуть дорівнювати нулю.В другій половині допису я не з усім погоджуюся, але поважаю позицію дописувача.Єдине на що зверну увагу, треба мати високу кваліфікацію та шукати солідних відомих роботодавців.



Не совсем понял с цифрами.

И со страховками.

Если один работает?

Вариант номер раз

-имеет страховку с шикарным покрытием на себя и жену (после 10 лет работы - пожизненно, даже если уволится) и детей до 26 лет. МТА.

-Не имеет страховку.

-Имеет страховку, которую оплачивает работодатель, но с дичайшими дидактибл и копейментами.

Вот если мало зарабатывает или вообще не работает, то имеет или медикейд или субсидированную страховку. Не совсем понял с цифрами.И со страховками.Если один работает?Вариант номер раз-имеет страховку с шикарным покрытием на себя и жену (после 10 лет работы - пожизненно, даже если уволится) и детей до 26 лет. МТА.-Не имеет страховку.-Имеет страховку, которую оплачивает работодатель, но с дичайшими дидактибл и копейментами.Вот если мало зарабатывает или вообще не работает, то имеет или медикейд или субсидированную страховку. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:42 es77 написав: rjkz написав: [

Если не секрет, Вы где в Канаде? Если не секрет, Вы где в Канаде?

Пригород Эдмонтона, Альберта Пригород Эдмонтона, Альберта



Если не секрет, чего туда понесло?

Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.

Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал. Если не секрет, чего туда понесло?Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:48 es77 написав: Бетон написав: За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона

Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.

На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу. Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад.На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу.



Я схитрил немного.

Выезжал из "вешек" на Урале после только заехавшего (мы это сдавали толпой).

Надо было под 90 градусов заехать задним ходом.

Да, так выезжал и вывернул руль влево и остановился.

Потом по той-же траектории поехал задним ходом, возвращая руль в нормальное положение, как раз в створ попал.

После Урала, ЗИЛ 131 вообще как легковушка чувствовался. Я схитрил немного.Выезжал из "вешек" на Урале после только заехавшего (мы это сдавали толпой).Надо было под 90 градусов заехать задним ходом.Да, так выезжал и вывернул руль влево и остановился.Потом по той-же траектории поехал задним ходом, возвращая руль в нормальное положение, как раз в створ попал.После Урала, ЗИЛ 131 вообще как легковушка чувствовался. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 06:55 2587715 написав: katso написав: И две Кореи И две Кореи Ю.Корея выиграла

И Турция на Кипре Турция выиграла

И Палестина вот рядом уже заложников отдает Израиль выиграл



Результат надо оценивать по тем целям которые были изначально. Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Если на этой линии все завершится, то можно будет считать, что кампанию они выиграли Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти

Іран/Ірак зупинили Іран/Ірак зупинили Ні, Ірак програв

Бетон написав: Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.



Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге

Наверное имеется ввиду, что зеркала у всех разные и расстояние до препятствий тоже могут по разному показывать. Потому контроль прямым взглядом тоже нужен rjkz написав: В штате Делавер - нулвой стейт такс.

В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28. В штате Делавер - нулвой стейт такс.В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28. не знаю ни одного нейтива который бы платил менее 27.5%. Может какие-то инвалиды войны или многодетные семьи. Но им кешем и фудстампами возвращают. Налоги платят как все Ю.Корея выигралаТурция выигралаИзраиль выигралРезультат надо оценивать по тем целям которые были изначально. Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Если на этой линии все завершится, то можно будет считать, что кампанию они выигралиНі, Ірак програвНаверное имеется ввиду, что зеркала у всех разные и расстояние до препятствий тоже могут по разному показывать. Потому контроль прямым взглядом тоже нуженне знаю ни одного нейтива который бы платил менее 27.5%. Может какие-то инвалиды войны или многодетные семьи. Но им кешем и фудстампами возвращают. Налоги платят как все



Какие фудстемпы?

Это налоги для бизнеса.

Мы о них говорили.

Делавер - официальный оффшор в США.

Есть штаты с нулевым подоходным налогом.

В НЙС есть и федеральный налог и штата и города.

Так что везде все по-разному и только федеральные налоги едины для всех...хотя там есть послабления для Аляски, и(кажется) Пуэрто-Рико.

На Аляску пытаются население завлечь, а с Пуэрто-Рико не хотят, чтобы местные в остальную Америку ехали.

Про налоги на продажу - вообще везде разный.

Праперти таксы - разные даже в разных городках. Какие фудстемпы?Это налоги для бизнеса.Мы о них говорили.Делавер - официальный оффшор в США.Есть штаты с нулевым подоходным налогом.В НЙС есть и федеральный налог и штата и города.Так что везде все по-разному и только федеральные налоги едины для всех...хотя там есть послабления для Аляски, и(кажется) Пуэрто-Рико.На Аляску пытаются население завлечь, а с Пуэрто-Рико не хотят, чтобы местные в остальную Америку ехали.Про налоги на продажу - вообще везде разный.Праперти таксы - разные даже в разных городках. rjkz

Повідомлень: 17023 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 09:32 перепост в тему купівельного паритету 4:1 Дюрі-бачі написав: utestcom2 написав: работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью. работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью.

Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$... Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$...



спойлер:

Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.



Ірина_ написав: Андрій Масло





Ви мабуть вже бачили цей графік, він активно гуляє мережею в останні дні. Тут порівнюються економіки країн світу по «Паритету Купівельної Спроможності» (Purchasing Power Parity, PPP).

Я спочатку подумав, що це якесь мокшанське ІПСО, оскільки рашка з Китаєм надто високо в рейтингу, але насправді ніт — це реальні дані Міжнародного Валютного Фонду за жовтень 2024 року (посилання в коментарі). Що ж це все означає? Давайте розбиратися…

Паритет Купівельної Спроможності обчислює не номінальний ВВП, а реальну купівельну спроможність грошей у конкретній країні. Іншими словами, це показник того, скільки товарів і послуг можна придбати на місцеву валюту. Наприклад, за даними МВФ, у 2024 році ВВП Китаю за PPP становив $37.1 трлн, тоді як номінальний ВВП — $17.7 трлн. Для США ці показники становили $29.2 трлн та $26.9 трлн відповідно.

Механізм простий — спочатку рахують ВВП в національній валюті, а потім перераховують у «міжнародні» долари за спеціальним курсом. Наприклад, якщо обід у США коштує $10, а в Китаї аналогічний обід — 30 юанів, то реальна купівельна сила юаня вища, ніж показує офіційний курс. За даними МВФ, для розрахунку паритету для Китаю зараз використовується курс 1 USD ~ 3 CNY замість ринкових ~7 CNY. Це пояснює, чому номінальний ВВП Китаю $17.7 трлн, а за паритетом — $37.1 трлн.

Китай лідирує завдяки поєднанню потужного виробництва, величезного внутрішнього ринку та відносно низької вартості життя. США на другому місці через високі внутрішні ціни, хоча номінальний ВВП у них суттєво більший. Індія на третьому місці теж завдяки великій кількості населення та низьким цінам. Цікаво, що за Паритетом Купівельної Спроможності індійська економіка вдвічі більша за японську. Мабуть тому, що за ціною одного японського робота можна найняти ціле село індійських програмістів )

Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.

Це явище добре помітне заробітчанам, які, повертаючись додому, дивуються низьким цінам. За той самий долар, чи євро в Україні вони можуть купити набагато більше, ніж у країнах, де їх заробили. Однак, така «сила» гривні всередині країни — не привід сильно задирати носа. Вона не відображає ані добробуту населення, ані економічної стабільності, а лише показує, як економіка підлаштовується під свої можливості, знаходячи баланс між доходами та цінами.

Загалом, контроль курсу національної валюти — важливий інструмент економічної політики. Той самий Китай протягом багатьох років свідомо утримує юань на низькому рівні для збереження експортної конкурентоспроможності. Якщо юань стане дорожчим, китайські товари автоматично подорожчають для інших країн, що може підірвати їхній експорт, який є основою економіки. Саме тому Китай відбивається від спроб США та інших західних країн змусити його відпустити курс у вільне плавання.

Отже, Purchasing Power Parity (PPP) — лише один із способів оцінки «ваги» економік, який показує реалістичну купівельну спроможність грошей. Через цю призму економічна карта світу виглядає по-іншому, ніж ми звикли. Втім, якщо дані розрахунки здаються вам надто складними — не заморочуйтесь. Всі ці складні економічні теорії можна замінити одним бургером )

The Economist використовує для порівняння економік «індекс Біг Мака». Виходячи з того, що підхід McDonald's найбільш ефективний у визначенні вартості і ціноутворенні на свою продукцію. Їх бургер у всіх країнах коштує по-різному: у США — $5.58, у Китаї — $3.22, у Швейцарії — $6.70, в Україні — $2.87. Це свідчить про те, що швейцарський франк переоцінений, а китайський юань та українська гривня відносно долара США недооцінені.

P.S. І чому всі так розхвалюють ту французьку та італійську кухню? Був я і в Парижі, і в Мілані. Спробував — нічого особливого: МакДональдс, як МакДональдс ) А загалом, Біг Мак — це найбільш ефективна інвестиція. Купуєш лише 200 грам їжі, а отримуєш +2 кг зайвої ваги — 10Х за день )



Про міжнародний курс і купівельну спроможністьВи мабуть вже бачили цей графік, він активно гуляє мережею в останні дні. Тут порівнюються економіки країн світу по «Паритету Купівельної Спроможності» (Purchasing Power Parity, PPP).Я спочатку подумав, що це якесь мокшанське ІПСО, оскільки рашка з Китаєм надто високо в рейтингу, але насправді ніт — це реальні дані Міжнародного Валютного Фонду за жовтень 2024 року (посилання в коментарі). Що ж це все означає? Давайте розбиратися…Паритет Купівельної Спроможності обчислює не номінальний ВВП, а реальну купівельну спроможність грошей у конкретній країні. Іншими словами, це показник того, скільки товарів і послуг можна придбати на місцеву валюту. Наприклад, за даними МВФ, у 2024 році ВВП Китаю за PPP становив $37.1 трлн, тоді як номінальний ВВП — $17.7 трлн. Для США ці показники становили $29.2 трлн та $26.9 трлн відповідно.Механізм простий — спочатку рахують ВВП в національній валюті, а потім перераховують у «міжнародні» долари за спеціальним курсом. Наприклад, якщо обід у США коштує $10, а в Китаї аналогічний обід — 30 юанів, то реальна купівельна сила юаня вища, ніж показує офіційний курс. За даними МВФ, для розрахунку паритету для Китаю зараз використовується курс 1 USD ~ 3 CNY замість ринкових ~7 CNY. Це пояснює, чому номінальний ВВП Китаю $17.7 трлн, а за паритетом — $37.1 трлн.Китай лідирує завдяки поєднанню потужного виробництва, величезного внутрішнього ринку та відносно низької вартості життя. США на другому місці через високі внутрішні ціни, хоча номінальний ВВП у них суттєво більший. Індія на третьому місці теж завдяки великій кількості населення та низьким цінам. Цікаво, що за Паритетом Купівельної Спроможності індійська економіка вдвічі більша за японську. Мабуть тому, що за ціною одного японського робота можна найняти ціле село індійських програмістів )Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.Це явище добре помітне заробітчанам, які, повертаючись додому, дивуються низьким цінам. За той самий долар, чи євро в Україні вони можуть купити набагато більше, ніж у країнах, де їх заробили. Однак, така «сила» гривні всередині країни — не привід сильно задирати носа. Вона не відображає ані добробуту населення, ані економічної стабільності, а лише показує, як економіка підлаштовується під свої можливості, знаходячи баланс між доходами та цінами.Загалом, контроль курсу національної валюти — важливий інструмент економічної політики. Той самий Китай протягом багатьох років свідомо утримує юань на низькому рівні для збереження експортної конкурентоспроможності. Якщо юань стане дорожчим, китайські товари автоматично подорожчають для інших країн, що може підірвати їхній експорт, який є основою економіки. Саме тому Китай відбивається від спроб США та інших західних країн змусити його відпустити курс у вільне плавання.Отже, Purchasing Power Parity (PPP) — лише один із способів оцінки «ваги» економік, який показує реалістичну купівельну спроможність грошей. Через цю призму економічна карта світу виглядає по-іншому, ніж ми звикли. Втім, якщо дані розрахунки здаються вам надто складними — не заморочуйтесь. Всі ці складні економічні теорії можна замінити одним бургером )The Economist використовує для порівняння економік «індекс Біг Мака». Виходячи з того, що підхід McDonald's найбільш ефективний у визначенні вартості і ціноутворенні на свою продукцію. Їх бургер у всіх країнах коштує по-різному: у США — $5.58, у Китаї — $3.22, у Швейцарії — $6.70, в Україні — $2.87. Це свідчить про те, що швейцарський франк переоцінений, а китайський юань та українська гривня відносно долара США недооцінені.P.S. І чому всі так розхвалюють ту французьку та італійську кухню? Був я і в Парижі, і в Мілані. Спробував — нічого особливого: МакДональдс, як МакДональдс ) А загалом, Біг Мак — це найбільш ефективна інвестиція. Купуєш лише 200 грам їжі, а отримуєш +2 кг зайвої ваги — 10Х за день ) спойлер:Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається. flyman

Повідомлень: 38009 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2804 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 10:05 rjkz написав: Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался. Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался.

Такие компании как и снежного человека видели многие но почему-то никто не может показать.

Реальность другая, например:

Sr. Developer $50,000–$60,000 a year https://ca.indeed.com/cmp/Panda-Hub-2/jobs?jk=7f095f5acf4db8f8&start=0&clearPrefilter=1

Это зарплата в CAD которое сейчас 1,45 к USD и до налогов, уметь надо все - и фронт и бек и мобилку. И жить при этом в Торонто, где за аренду конуры хотят от 2500 в месяц.

Ладно, ищем джуна на 500k, только почему-то нет никто.

А есть например такое:

https://ca.indeed.com/cmp/Nirix-Inc./jobs?jk=b420d644abaa4541&start=0&clearPrefilter=1

Предлагаемую зарплату стыдливо умалчивают, сберегая нервную систему кандидата от нервного тика, надеюсь там хотя-бы на уровне уборщика в Маке есть.

"Радует" ожидаемый от джуна стек технологий: Angular,C#,.Net,MS SQL,Flutter, 3 года опыта.



ЗЫ. Прошу пардону за обилие технических деталей - но здесь вроде-бы достаточное количество людей "в теме". Такие компании как и снежного человека видели многие но почему-то никто не может показать.Реальность другая, например:Sr. Developer $50,000–$60,000 a yearЭто зарплата в CAD которое сейчас 1,45 к USD и до налогов, уметь надо все - и фронт и бек и мобилку. И жить при этом в Торонто, где за аренду конуры хотят от 2500 в месяц.Ладно, ищем джуна на 500k, только почему-то нет никто.А есть например такое:Предлагаемую зарплату стыдливо умалчивают, сберегая нервную систему кандидата от нервного тика, надеюсь там хотя-бы на уровне уборщика в Маке есть."Радует" ожидаемый от джуна стек технологий: Angular,C#,.Net,MS SQL,Flutter, 3 года опыта.ЗЫ. Прошу пардону за обилие технических деталей - но здесь вроде-бы достаточное количество людей "в теме". es77 Повідомлень: 1017 З нами з: 06.12.13 Подякував: 142 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: спойлер:

Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається. спойлер:Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається. Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.



Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.



В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше. Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше. 2587715

Повідомлень: 116 З нами з: 25.12.23 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2551255225532554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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