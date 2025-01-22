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Бетон написав:За то, что повернешься назад в 99 году, инструктор - мастер дал бы подзатыльник и выпихал носаком из газона
Нет. Я сдавал в то-же время, требовали что-бы закидывал правую руку за сидение пассажира и голова полностью разворачивалась назад. На ЗИЛ-е тоже ездил, но там езда задом сводилась к тому что заехал задом в гараж и все, хватало выровнять край борта по зеркалу.
Я схитрил немного. Выезжал из "вешек" на Урале после только заехавшего (мы это сдавали толпой). Надо было под 90 градусов заехать задним ходом. Да, так выезжал и вывернул руль влево и остановился. Потом по той-же траектории поехал задним ходом, возвращая руль в нормальное положение, как раз в створ попал. После Урала, ЗИЛ 131 вообще как легковушка чувствовался.
Результат надо оценивать по тем целям которые были изначально. Кацапам был нужен Крым и коридор в Крым. Поход на Киев был отвлекающим маневром. Если на этой линии все завершится, то можно будет считать, что кампанию они выиграли
Дюрі-бачі написав:
2587715 написав:війну неможливо зупинити. Її можна або виграти, або програти
Іран/Ірак зупинили
Ні, Ірак програв
Бетон написав:Мы учились 2 года. И ездили задом сложнейшими маневрами.
Если кто-то вертит головой и не умеет пользоваться зеркалами - вы без преуменьшения, убийцы на дороге
Наверное имеется ввиду, что зеркала у всех разные и расстояние до препятствий тоже могут по разному показывать. Потому контроль прямым взглядом тоже нужен
rjkz написав:В штате Делавер - нулвой стейт такс. В Калифорнии (если не ошибаюсь) - около 28.
не знаю ни одного нейтива который бы платил менее 27.5%. Может какие-то инвалиды войны или многодетные семьи. Но им кешем и фудстампами возвращают. Налоги платят как все
Какие фудстемпы? Это налоги для бизнеса. Мы о них говорили. Делавер - официальный оффшор в США. Есть штаты с нулевым подоходным налогом. В НЙС есть и федеральный налог и штата и города. Так что везде все по-разному и только федеральные налоги едины для всех...хотя там есть послабления для Аляски, и(кажется) Пуэрто-Рико. На Аляску пытаются население завлечь, а с Пуэрто-Рико не хотят, чтобы местные в остальную Америку ехали. Про налоги на продажу - вообще везде разный. Праперти таксы - разные даже в разных городках.
utestcom2 написав:работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью.
Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$...
спойлер: Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.
Ірина_ написав:Андрій Масло
Про міжнародний курс і купівельну спроможність Ви мабуть вже бачили цей графік, він активно гуляє мережею в останні дні. Тут порівнюються економіки країн світу по «Паритету Купівельної Спроможності» (Purchasing Power Parity, PPP). Я спочатку подумав, що це якесь мокшанське ІПСО, оскільки рашка з Китаєм надто високо в рейтингу, але насправді ніт — це реальні дані Міжнародного Валютного Фонду за жовтень 2024 року (посилання в коментарі). Що ж це все означає? Давайте розбиратися… Паритет Купівельної Спроможності обчислює не номінальний ВВП, а реальну купівельну спроможність грошей у конкретній країні. Іншими словами, це показник того, скільки товарів і послуг можна придбати на місцеву валюту. Наприклад, за даними МВФ, у 2024 році ВВП Китаю за PPP становив $37.1 трлн, тоді як номінальний ВВП — $17.7 трлн. Для США ці показники становили $29.2 трлн та $26.9 трлн відповідно. Механізм простий — спочатку рахують ВВП в національній валюті, а потім перераховують у «міжнародні» долари за спеціальним курсом. Наприклад, якщо обід у США коштує $10, а в Китаї аналогічний обід — 30 юанів, то реальна купівельна сила юаня вища, ніж показує офіційний курс. За даними МВФ, для розрахунку паритету для Китаю зараз використовується курс 1 USD ~ 3 CNY замість ринкових ~7 CNY. Це пояснює, чому номінальний ВВП Китаю $17.7 трлн, а за паритетом — $37.1 трлн. Китай лідирує завдяки поєднанню потужного виробництва, величезного внутрішнього ринку та відносно низької вартості життя. США на другому місці через високі внутрішні ціни, хоча номінальний ВВП у них суттєво більший. Індія на третьому місці теж завдяки великій кількості населення та низьким цінам. Цікаво, що за Паритетом Купівельної Спроможності індійська економіка вдвічі більша за японську. Мабуть тому, що за ціною одного японського робота можна найняти ціле село індійських програмістів ) Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається. Це явище добре помітне заробітчанам, які, повертаючись додому, дивуються низьким цінам. За той самий долар, чи євро в Україні вони можуть купити набагато більше, ніж у країнах, де їх заробили. Однак, така «сила» гривні всередині країни — не привід сильно задирати носа. Вона не відображає ані добробуту населення, ані економічної стабільності, а лише показує, як економіка підлаштовується під свої можливості, знаходячи баланс між доходами та цінами. Загалом, контроль курсу національної валюти — важливий інструмент економічної політики. Той самий Китай протягом багатьох років свідомо утримує юань на низькому рівні для збереження експортної конкурентоспроможності. Якщо юань стане дорожчим, китайські товари автоматично подорожчають для інших країн, що може підірвати їхній експорт, який є основою економіки. Саме тому Китай відбивається від спроб США та інших західних країн змусити його відпустити курс у вільне плавання. Отже, Purchasing Power Parity (PPP) — лише один із способів оцінки «ваги» економік, який показує реалістичну купівельну спроможність грошей. Через цю призму економічна карта світу виглядає по-іншому, ніж ми звикли. Втім, якщо дані розрахунки здаються вам надто складними — не заморочуйтесь. Всі ці складні економічні теорії можна замінити одним бургером ) The Economist використовує для порівняння економік «індекс Біг Мака». Виходячи з того, що підхід McDonald's найбільш ефективний у визначенні вартості і ціноутворенні на свою продукцію. Їх бургер у всіх країнах коштує по-різному: у США — $5.58, у Китаї — $3.22, у Швейцарії — $6.70, в Україні — $2.87. Це свідчить про те, що швейцарський франк переоцінений, а китайський юань та українська гривня відносно долара США недооцінені. P.S. І чому всі так розхвалюють ту французьку та італійську кухню? Був я і в Парижі, і в Мілані. Спробував — нічого особливого: МакДональдс, як МакДональдс ) А загалом, Біг Мак — це найбільш ефективна інвестиція. Купуєш лише 200 грам їжі, а отримуєш +2 кг зайвої ваги — 10Х за день )
flyman написав:спойлер: Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.
Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.
Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.
В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше.
З емігрантами зіграло поганий жарт те, що вони вірили у державу, яка начебто має їх всиновлювати - забезпечувати роботою, мед.обслуговуванням безкоштовним, безкоштовною освітою. Коли в СРСР це все накрилося мідним тазом, то вони зневірилися у ній і у вітчизняних державних інститутах. Але замість того щоб почати розраховувати лише на себе (що не було зайвим і в СРСР) вони чомусь поїхали шукати іншу державну яка би їх всиновила.
Але воно в світі не так працює. Будь-яка держава бере собі на баланс лише тих хто самі не взмозі дати собі раду. Бо ті хто можуть - і так знайдуть собі гроші на життя, освіту дітям і хорошому лікарю заплатить, якщо буде треба - будь-яка держава радше буде намагатися обдерти податками таких людей, аніж влаштовувати їх в себе на посади чи подарувати їм житло. Всі ж інші ж знедолені не мають куди піти окрім як до державних інституцій - тому з них усі ці муніципальні школи і лікарні і збирають. Тобто якщо в вас нема грошей піти до приватного лікаря, то ви підете до муніципальної лікарні, де сидить лікар, в якого рівень знань такий, що йому теж нема куди піти звідти.
Востаннє редагувалось 2587715 в Сер 22 січ, 2025 11:09, всього редагувалось 6 разів.
rjkz написав:Если не секрет, чего туда понесло? Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье. Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал.
Мои "думки" почему вообще Канада: 1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания. 2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато. 3. Иммигрант-френдли страна. 4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.
Почему Эдмонтон: Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего. Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно. Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов. Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван. Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то. Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс. Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы. Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)
Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.
slonomag написав:Ну не знаю, вот например навскидку нашел: $125,000–$155,000 a year
Не 500к конечно, но за эти требования как по мне норм зп - ничего экстраординарного там нет.
Да, это норм, но есть несколько "но": 1. Это ближе к верху рынка, выше 150 практически не бывает. 2. 150k CAD это 100k USD, не 300 и не 500. После налогов будет хорошо если 70 3. Надо жить в Оттаве - ремоут работ очень мало, все хотят офис или гибрид. 4. Требования не такие уж и простые - опыт разработки распределенных систем на пыхе есть далеко не у каждого. 5. Там наверняка миллион откликов, по факту надо отослать сотни резюме что-бы попасть на интервью, на котором скажут в результате "ну мы рассмотрим еще других кандидатов"