Зарплаты в Канаде печаль. Не понимаю: как они до сих пор ещё все в США не эмигрировали?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 11:30
Додано: Сер 22 січ, 2025 11:57
Ну не знаю, вот например навскидку нашел: $125,000–$155,000 a year
Тут ничего сложного - пхп/лару все умеют, с сервисами амазона тоже я думаю уже все успели поработать, да и остальные требования тоже не критичны.
Не 500к конечно, но за эти требования как по мне норм зп - ничего экстраординарного там нет.
Додано: Сер 22 січ, 2025 12:32
Да, это норм, но есть несколько "но":
1. Это ближе к верху рынка, выше 150 практически не бывает.
2. 150k CAD это 100k USD, не 300 и не 500. После налогов будет хорошо если 70
3. Надо жить в Оттаве - ремоут работ очень мало, все хотят офис или гибрид.
4. Требования не такие уж и простые - опыт разработки распределенных систем на пыхе есть далеко не у каждого.
5. Там наверняка миллион откликов, по факту надо отослать сотни резюме что-бы попасть на интервью, на котором скажут в результате "ну мы рассмотрим еще других кандидатов"
Додано: Сер 22 січ, 2025 12:41
По конкретно той вакансии - ХЗ - для синьора это какая-то чепуха. Может надеятся найти кого-то из Мексики.
А вообще так и есть, зарплаты низкие, у кого есть гражданство -валит работать в США, у кого нет -пытается работать удаленно на них-же.
Но здесь возникает вопрос - если дают удаленку в США зачем сидеть в дорогой Канаде? Куча такого народа в результате работает из Мексики или какой-то Коста-Рики. У меня в предыдущей компании Head направления по Северной Америке сидел как раз в Мексике и по-моему, куча народа тоже.
Додано: Сер 22 січ, 2025 13:05
Re: Еміграція, заробітчанство
Было б миллион откликов - зарплата была бы ниже. Обычно поиск начинается с 60к, если никто нормальный не идет - поднимают до 80, потом до 100. Иногда просто могут дать вакансию не имея свободной позиции, просто чтоб посмотреть какая ситуация на рынке и стоит ли в этом году платить своим сотрудникам премию. Бывают сезоны когда по 20 резюме в день приходит, а бывают, что и в месяц 20 не наберется.
Не помню постил ли я тут этот график:
Это количество унций золота, которое можно было купить за среднюю месячную зарплату в США. Как видите все очень динамично.
Самый большой пик приходится на разгар Вьетнамской войны - когда молодежь попряталась от призыва, а кто побогаче чкурнул в Австралию. И ворой пик - это 2000-ные - начало повсеместного появления интернета и соответственно образование новых сфер и вакансий.
Кстати у них мобилизовывали с 18 до 26, кроме студентов, преподавателей, медиков и... служителей культа))
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