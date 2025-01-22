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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2552255325542555>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:30

  es77 написав: Реальность другая, например:
Sr. Developer $50,000–$60,000 a year

Зарплаты в Канаде печаль. Не понимаю: как они до сих пор ещё все в США не эмигрировали?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 11:57

  es77 написав:
  rjkz написав:Что там в компаниях, которые платят всем подряд 500К со старта - я как был не в курсе так и остался.

Такие компании как и снежного человека видели многие но почему-то никто не может показать.
Реальность другая, например:
Sr. Developer $50,000–$60,000 a year https://ca.indeed.com/cmp/Panda-Hub-2/jobs?jk=7f095f5acf4db8f8&start=0&clearPrefilter=1
Это зарплата в CAD которое сейчас 1,45 к USD и до налогов, уметь надо все - и фронт и бек и мобилку. И жить при этом в Торонто, где за аренду конуры хотят от 2500 в месяц.
Ладно, ищем джуна на 500k, только почему-то нет никто.
А есть например такое:
https://ca.indeed.com/cmp/Nirix-Inc./jobs?jk=b420d644abaa4541&start=0&clearPrefilter=1
Предлагаемую зарплату стыдливо умалчивают, сберегая нервную систему кандидата от нервного тика, надеюсь там хотя-бы на уровне уборщика в Маке есть.
"Радует" ожидаемый от джуна стек технологий: Angular,C#,.Net,MS SQL,Flutter, 3 года опыта.

ЗЫ. Прошу пардону за обилие технических деталей - но здесь вроде-бы достаточное количество людей "в теме".

Ну не знаю, вот например навскидку нашел: $125,000–$155,000 a year

https://ca.indeed.com/jobs?q=vue&l=&sal ... bf797e8dd7

Тут ничего сложного - пхп/лару все умеют, с сервисами амазона тоже я думаю уже все успели поработать, да и остальные требования тоже не критичны.

Не 500к конечно, но за эти требования как по мне норм зп - ничего экстраординарного там нет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:32

  slonomag написав:Ну не знаю, вот например навскидку нашел: $125,000–$155,000 a year

Не 500к конечно, но за эти требования как по мне норм зп - ничего экстраординарного там нет.

Да, это норм, но есть несколько "но":
1. Это ближе к верху рынка, выше 150 практически не бывает.
2. 150k CAD это 100k USD, не 300 и не 500. После налогов будет хорошо если 70
3. Надо жить в Оттаве - ремоут работ очень мало, все хотят офис или гибрид.
4. Требования не такие уж и простые - опыт разработки распределенных систем на пыхе есть далеко не у каждого.
5. Там наверняка миллион откликов, по факту надо отослать сотни резюме что-бы попасть на интервью, на котором скажут в результате "ну мы рассмотрим еще других кандидатов"
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:41

  Gastarbaiter написав:
  es77 написав: Реальность другая, например:
Sr. Developer $50,000–$60,000 a year

Зарплаты в Канаде печаль. Не понимаю: как они до сих пор ещё все в США не эмигрировали?

По конкретно той вакансии - ХЗ - для синьора это какая-то чепуха. Может надеятся найти кого-то из Мексики.
А вообще так и есть, зарплаты низкие, у кого есть гражданство -валит работать в США, у кого нет -пытается работать удаленно на них-же.
Но здесь возникает вопрос - если дают удаленку в США зачем сидеть в дорогой Канаде? Куча такого народа в результате работает из Мексики или какой-то Коста-Рики. У меня в предыдущей компании Head направления по Северной Америке сидел как раз в Мексике и по-моему, куча народа тоже.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  es77 написав:5. Там наверняка миллион откликов, по факту надо отослать сотни резюме что-бы попасть на интервью, на котором скажут в результате "ну мы рассмотрим еще других кандидатов"
Было б миллион откликов - зарплата была бы ниже. Обычно поиск начинается с 60к, если никто нормальный не идет - поднимают до 80, потом до 100. Иногда просто могут дать вакансию не имея свободной позиции, просто чтоб посмотреть какая ситуация на рынке и стоит ли в этом году платить своим сотрудникам премию. Бывают сезоны когда по 20 резюме в день приходит, а бывают, что и в месяц 20 не наберется.

Не помню постил ли я тут этот график:

Зображення

Это количество унций золота, которое можно было купить за среднюю месячную зарплату в США. Как видите все очень динамично.

Самый большой пик приходится на разгар Вьетнамской войны - когда молодежь попряталась от призыва, а кто побогаче чкурнул в Австралию. И ворой пик - это 2000-ные - начало повсеместного появления интернета и соответственно образование новых сфер и вакансий.

Кстати у них мобилизовывали с 18 до 26, кроме студентов, преподавателей, медиков и... служителей культа))
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:52

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  utestcom2 написав:работаю в Германии, ЗП выше, чем была в Украине, но чувствую себя практически нищебродом, по сравнению с той жизнью.

Я вже писав: кум на 5 тратить десь 6 тис. є в місяць. Каже, що рівень життя як в Україні при 1500$...


спойлер:
Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.
[/quote]

ППС придумали типу як економісти-пласкоземельщики, вони беруть для порівняння проїзд в громадському транспорті - в Бердичеві це коштує 0,5 долара, в Кракові 1,5 долара. З цього кажуть, що купівельна спроможність гривні в 3 рази більше купівельної спроможності злотого. Але є один мальнький ньюанс....
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:05

  2587715 написав:
  flyman написав:спойлер:
Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.
Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.

Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.

В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше.

З емігрантами зіграло поганий жарт те, що вони вірили у державу, яка начебто має їх всиновлювати - забезпечувати роботою, мед.обслуговуванням безкоштовним, безкоштовною освітою. Коли в СРСР це все накрилося мідним тазом, то вони зневірилися у ній і у вітчизняних державних інститутах. Але замість того щоб почати розраховувати лише на себе (що не було зайвим і в СРСР) вони чомусь поїхали шукати іншу державу яка би їх всиновила.

Але воно в світі не так працює. Будь-яка держава бере собі на баланс лише тих хто самі не взмозі дати собі раду. Бо ті хто можуть - і так знайдуть собі гроші на життя, освіту дітям і хорошому лікарю заплатить, якщо буде треба - будь-яка держава радше буде намагатися обдерти податками таких людей, аніж влаштовувати їх в себе на посади чи дарувати їм житло. Всі ж інші ж знедолені не мають куди піти окрім як до державних інституцій - тому з них усі ці муніципальні школи і лікарні і збирають. Тобто якщо в вас нема грошей піти до приватного лікаря, то ви підете до муніципальної лікарні, де сидить лікар, в якого рівень знань такий, що йому теж нема куди піти звідти.

Якийсь набір слів.

В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.

Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:10

  BIGor написав:ППС придумали типу як економісти-пласкоземельщики, вони беруть для порівняння проїзд в громадському транспорті - в Бердичеві це коштує 0,5 долара, в Кракові 1,5 долара. З цього кажуть, що купівельна спроможність гривні в 3 рази більше купівельної спроможності злотого. Але є один мальнький ньюанс....

якщо не масони придумали, то рептилоїди, і долари вони теж, щоб люди на них пахали, а не жили на деревах і бігали за мамонтами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:12

  BIGor написав:Якийсь набір слів.

В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.

Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі.

Ага, BIGor як не міг наашкребти на кавалірку в Києві, так і не може нашкребти на краківську кавалірку.
Тому і "порівнювати нема чого".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:31

  flyman написав:
  BIGor написав:Якийсь набір слів.

В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.

Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі.

Ага, BIGor як не міг наашкребти на кавалірку в Києві, так і не може нашкребти на краківську кавалірку.
Тому і "порівнювати нема чого".

За кеш що в Україні нереально накопичити, що і тут. Хоча тут я вже можу купити. Але вже є забаганки - 3к наприклад, комурка, хороша локація (поруч трамвайна зупинка, продуктовий магазин, парк...)

Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
BIGor
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