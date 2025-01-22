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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2025 15:37
BIGor написав:
Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися
Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 15:37
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Якийсь набір слів.
В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.
Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі.
Ага, BIGor як не міг наашкребти на кавалірку в Києві, так і не може нашкребти на краківську кавалірку.
Тому і "порівнювати нема чого".
За кеш що в Україні нереально накопичити, що і тут. Хоча тут я вже можу купити. Але вже є забаганки - 3к наприклад, комурка, хороша локація (поруч трамвайна зупинка, продуктовий магазин, парк...)
Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
"Лисиця і виноград", думаю, читали.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 15:47
Faceless написав: BIGor написав:
Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися
Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.
Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.
По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.
Не бачу супер-витрат по послугам.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 15:58
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися
Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.
Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.
По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.
Не бачу супер-витрат по послугам.
Ось тому я в в Україні, комуналка за грудень за 167 м будинок 5600.😎
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:01
BIGor написав:
Не бачу супер-витрат по послугам.
Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:03
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Не бачу супер-витрат по послугам.
Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.
Як часто ходите на манікюр чи танці?
Тобто вигідність-невигідність послуг вирішується тим, як часто ними користуєшся, можливо стилем життя.
Хтось в Україні зависає кожен вечір по барам/стрип-клубам - може в такої людини і впаде рівень життя.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:13
Новый мерседес GLS(как у Вельза) или Прадо/Лексус 25г.в. что у нас что в Польше одинаковые цены
Импортёр(дилер) сам выставляет такие чтоб и брали, и зарабатывать что то выходило.
Вон Линевича посмотрите на трубе, почём в Китае немцы местной сборки. Производитель снизил цены до двух раз и не застрелился.
Конечно если поляк купит б/у-шку Опеля в ФРГ или Бельгии то он дешевле ему по итогу выйдет чем Болту или S-чику.
А US-битки там с некоторыми тайтлами и ввозить то запрещено, не то что у нас после лобового со столбом и жмурами подтухнувшими. Таможня на такие авто(немного побитые) есть и у них.
Китайские телефоны с алибабы там не таможатся?
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