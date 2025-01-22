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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2552255325542555
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися
Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:37

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Якийсь набір слів.

В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.

Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі.

Ага, BIGor як не міг наашкребти на кавалірку в Києві, так і не може нашкребти на краківську кавалірку.
Тому і "порівнювати нема чого".

За кеш що в Україні нереально накопичити, що і тут. Хоча тут я вже можу купити. Але вже є забаганки - 3к наприклад, комурка, хороша локація (поруч трамвайна зупинка, продуктовий магазин, парк...)

Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

"Лисиця і виноград", думаю, читали.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:47

  Faceless написав:
  BIGor написав:Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися
Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?

Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.
Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.

По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.

Не бачу супер-витрат по послугам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 15:58

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися
Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?

Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.
Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.

По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.

Не бачу супер-витрат по послугам.

Ось тому я в в Україні, комуналка за грудень за 167 м будинок 5600.😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:01

  BIGor написав:Не бачу супер-витрат по послугам.

Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:03

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Не бачу супер-витрат по послугам.

Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.

Як часто ходите на манікюр чи танці?

Тобто вигідність-невигідність послуг вирішується тим, як часто ними користуєшся, можливо стилем життя.

Хтось в Україні зависає кожен вечір по барам/стрип-клубам - може в такої людини і впаде рівень життя. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Новый мерседес GLS(как у Вельза) или Прадо/Лексус 25г.в. что у нас что в Польше одинаковые цены
Импортёр(дилер) сам выставляет такие чтоб и брали, и зарабатывать что то выходило.
Вон Линевича посмотрите на трубе, почём в Китае немцы местной сборки. Производитель снизил цены до двух раз и не застрелился.
Конечно если поляк купит б/у-шку Опеля в ФРГ или Бельгии то он дешевле ему по итогу выйдет чем Болту или S-чику.
А US-битки там с некоторыми тайтлами и ввозить то запрещено, не то что у нас после лобового со столбом и жмурами подтухнувшими. Таможня на такие авто(немного побитые) есть и у них.
Китайские телефоны с алибабы там не таможатся?
барабашов
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