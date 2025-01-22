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#<1 ... 2552255325542555 Додано: Сер 22 січ, 2025 15:37 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі. Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися

Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме? Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитисяОренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме? Faceless

Модератор Повідомлень: 35692 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1463 раз. Подякували: 8122 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 15:37 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Якийсь набір слів.



В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.



Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі. Якийсь набір слів.В мене рівень життя взагалі не впав, порівнюючи з київським періодом життя, але тоді я заробляв в рази менше, з життям в пгт в Україні і порівнювати нема чого.Наприклад, в тому пгт було 0 км. велодоріжок, в Кракові більше 250 км. І все в такому дусі.

Ага, BIGor як не міг наашкребти на кавалірку в Києві, так і не може нашкребти на краківську кавалірку.

Тому і "порівнювати нема чого". Ага, BIGor як не міг наашкребти на кавалірку в Києві, так і не може нашкребти на краківську кавалірку.Тому і "порівнювати нема чого".

За кеш що в Україні нереально накопичити, що і тут. Хоча тут я вже можу купити. Але вже є забаганки - 3к наприклад, комурка, хороша локація (поруч трамвайна зупинка, продуктовий магазин, парк...)



Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі. За кеш що в Україні нереально накопичити, що і тут. Хоча тут я вже можу купити. Але вже є забаганки - 3к наприклад, комурка, хороша локація (поруч трамвайна зупинка, продуктовий магазин, парк...)Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

"Лисиця і виноград", думаю, читали. "Лисиця і виноград", думаю, читали. flyman

Повідомлень: 38022 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 15:47 Faceless написав: BIGor написав: Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі. Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися

Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме? Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитисяОренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?

Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.

Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.



По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.



Не бачу супер-витрат по послугам. Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.Не бачу супер-витрат по послугам. BIGor

Повідомлень: 9758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1402 раз. Подякували: 1816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 15:58 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі. Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися

Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме? Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитисяОренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?

Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.

Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.



По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.



Не бачу супер-витрат по послугам. Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд.Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.Не бачу супер-витрат по послугам.

Ось тому я в в Україні, комуналка за грудень за 167 м будинок 5600.😎 Ось тому я в в Україні, комуналка за грудень за 167 м будинок 5600.😎 Bolt Повідомлень: 3287 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 16:01 BIGor написав: Не бачу супер-витрат по послугам. Не бачу супер-витрат по послугам.

Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці. Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці. Gastarbaiter Повідомлень: 3545 З нами з: 26.02.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 16:03 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Не бачу супер-витрат по послугам. Не бачу супер-витрат по послугам.

Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці. Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.

Як часто ходите на манікюр чи танці?



Тобто вигідність-невигідність послуг вирішується тим, як часто ними користуєшся, можливо стилем життя.



Хтось в Україні зависає кожен вечір по барам/стрип-клубам - може в такої людини і впаде рівень життя. Як часто ходите на манікюр чи танці?Тобто вигідність-невигідність послуг вирішується тим, як часто ними користуєшся, можливо стилем життя.Хтось в Україні зависає кожен вечір по барам/стрип-клубам - може в такої людини і впаде рівень життя. BIGor

Повідомлень: 9758 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1402 раз. Подякували: 1816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 16:13 Re: Еміграція, заробітчанство Новый мерседес GLS(как у Вельза) или Прадо/Лексус 25г.в. что у нас что в Польше одинаковые цены

Импортёр(дилер) сам выставляет такие чтоб и брали, и зарабатывать что то выходило.

Вон Линевича посмотрите на трубе, почём в Китае немцы местной сборки. Производитель снизил цены до двух раз и не застрелился.

Конечно если поляк купит б/у-шку Опеля в ФРГ или Бельгии то он дешевле ему по итогу выйдет чем Болту или S-чику.

А US-битки там с некоторыми тайтлами и ввозить то запрещено, не то что у нас после лобового со столбом и жмурами подтухнувшими. Таможня на такие авто(немного побитые) есть и у них.

Китайские телефоны с алибабы там не таможатся? барабашов

Повідомлень: 4738 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2552255325542555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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