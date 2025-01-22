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BIGor написав:Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд. Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.
По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.
BIGor написав:Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд. Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.
По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.
Не бачу супер-витрат по послугам.
Ось тому я в в Україні, комуналка за грудень за 167 м будинок 5600.😎
Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.
Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.
Як часто ходите на манікюр чи танці?
Тобто вигідність-невигідність послуг вирішується тим, як часто ними користуєшся, можливо стилем життя.
Хтось в Україні зависає кожен вечір по барам/стрип-клубам - може в такої людини і впаде рівень життя.
Новый мерседес GLS(как у Вельза) или Прадо/Лексус 25г.в. что у нас что в Польше одинаковые цены Импортёр(дилер) сам выставляет такие чтоб и брали, и зарабатывать что то выходило. Вон Линевича посмотрите на трубе, почём в Китае немцы местной сборки. Производитель снизил цены до двух раз и не застрелился. Конечно если поляк купит б/у-шку Опеля в ФРГ или Бельгии то он дешевле ему по итогу выйдет чем Болту или S-чику. А US-битки там с некоторыми тайтлами и ввозить то запрещено, не то что у нас после лобового со столбом и жмурами подтухнувшими. Таможня на такие авто(немного побитые) есть и у них. Китайские телефоны с алибабы там не таможатся?
BIGor написав:Але оце порівня що хтось витрачав раніше 1,5 к, а тут 6 к - це казки Ганса Крістіана Андерсена. Витрати всюди +- одні і ті самі.
Продукти харчування +/- такі ж, тут можна погодитися Оренда? Послуги? Кафе/ресторани? Медичні витрати? Оце прям одне й те саме?
Я зараз за 1к плачу 700 дол з комунальними, до війни - в Києві новобуд легко здавався по 1 кує, кафе/ресторани - хто ходить кожен день - можливо є якась велика різниця, я хожу раз в 3 місяці, ну взагалі мені не накладно. Медицина тут часто страхова - тобто платиш 60 злотих в місяць і ходиш по лікарях в рамках страховки, можеш піти і до державного лікаря - але буде довше, щось складніше покриває держава - операції ітд. Якась техніка, подорожі, автомобілі - це все дешевше. Багато продуктів харчування - також дешевші.
По послугам - користуюсь спортзалом - це все входить в страховку, щось там біля 30 зл./місяць, проїзд більше - 90 зл./місяць всі види транспорту.
Не бачу супер-витрат по послугам.
Автомобілі- скільки страховка, скільки паливо, скільки вартість наприклад ТО? Самі авто теж дешевше? Про новобуд що легко здавався за 1куо в Києві нема сенсу писати, не маючи порівняння з аналогами. Ви колись знімали житло в Україні за 1000 баксів? Ви зараз орендуєте щось аналогічне? Чи 1к менше 30м? Сама комуналка явно дорожче. Перукарні, а для дівчат (у вас ж мабуть є там дівчина чи дружина) - манікюри/педикюри і інші процедури - бува не втричі дорожче? Квіти дівчині купити скільки вийде? Часом не 120-150 злотих букет? Скільки квиток в кінотеатр, наприклад? Теж за умовно 3 бакси? 60 злотих в місяць на медицину - менше 200 баксів на рік - що покриває? Стоматолога навряд, а скільки там хоча б чистка буде? Ліки теж покриває? Кафе - та банально хорошу піцу замовити чи суші - нескладно порівняти.