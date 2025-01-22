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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2025 16:31
То що ви пропонуєте, куди можна подітись безквартирній людині, яка в Україні нікому непотрібна? Є десь попит на людей які не дуже хочуть впахувати як воли і при цьому хочуть жити як заможні кияни?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:33
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Не бачу супер-витрат по послугам.
Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.
Угу... В этом плане Украина конечно дешевле. Но в чем-то Бигор прав, не все пользуются теми сервисами настолько часто чтобы оно сильно давило на бюджет.
Лично у меня стало больше улетать на кафешки так как в Украине это было 120евро в месяц (4 раза по 30евро), а тут уже 240евро выходит за то же самое - лишние 120евро трат.
И детские кружки по 30-40евро в месяц в среднем - в Украине они стоили по 10-15евро, на 2х детей это пускай еще 100евро сверху.
Ну и комуналка конечно - 150евро тут против 50евро в Украине.
Тоесть сумарно где-то +300евро к стоимости жизни.
Остальное хз, ну парикмахерская дороже, но та разница в 10евро раз в 3 месяца вообще не критична, автомастерская раз в год масло поменять пускай лишние 100евро ты заплатишь, но тоже на общем фоне оно не заметно.
Хотя конечно для тех кто дома не готовит переезд в Европу это сразу х2 траты так как на 10евро тут уже не покушаешь ) Или если корч какой-то пригнал 20летний, то тоже он тебе золотым выйдет - я теперь понял почему европейцы редко ездят на машинах старше 10-15лет - поменять машину выходит дешевле, чем чинить старую.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:57
2587715 написав:
То що ви пропонуєте, куди можна подітись безквартирній людині, яка в Україні нікому непотрібна? Є десь попит на людей які не дуже хочуть впахувати як воли і при цьому хочуть жити як заможні кияни?
Це ви стосовно аудитора З БІГ 5, чи кренделя з того відео?
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Bolt
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:02
BIGor написав:
Витрати всюди +- одні і ті самі.
Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.
Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 22 січ, 2025 17:10, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:06
Дюрі-бачі написав:
в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.
Я щось підозрюю що зараз Ужгород з Києвом можна місцями ставки поміняти
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Faceless
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:17
Не знаю, можливо й так, але і в Ужгороді і в Києві вона буде однозначно коштувати менше 1000Є.
До слова про комуналку:
Якщо в Ужгороді вода коштує 1Є за куб, щоб його нагріти в бойлері треба десь 50 кВт*год електроенергії (5Є) то в Берліні холодна по 4Є, а гаряча - 18Є.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 22 січ, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:17
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Витрати всюди +- одні і ті самі.
Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.
Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.
Фактами и цифрами крутить можно как угодно---но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу после десяти лет работы-один будет ездить на пассате новом и отдыхать каждый год за рубежм а другой будет жить от зарплаты до зарплаты.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:21
konstantin kirovograd написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Витрати всюди +- одні і ті самі.
Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.
Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.
Фактами и цифрами крутить можно как угодно---но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу после десяти лет работы-один будет ездить на пассате новом и отдыхать каждый год за рубежм а другой будет жить от зарплаты до зарплаты.
Перший буде жити краще, впевненіше, але загалом теж від зп до зп тягнути виплати за той пасат, і про щорічні відпустки то теж ближче до пенсії
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Faceless
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:27
konstantin kirovograd написав:
но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу
Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 22 січ, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:27
Faceless написав: konstantin kirovograd написав: Дюрі-бачі написав:
Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.
Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.
Фактами и цифрами крутить можно как угодно---но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу после десяти лет работы-один будет ездить на пассате новом и отдыхать каждый год за рубежм а другой будет жить от зарплаты до зарплаты.
Перший буде жити краще, впевненіше, але загалом теж від зп до зп тягнути виплати за той пасат, і про щорічні відпустки то теж ближче до пенсії
Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі. А то вже, як мінімум - 600€ з ЗП.
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Bolt
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