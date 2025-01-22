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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2554255525562557>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:31

  Bolt написав:Ось реалії життя в Польщі, якщо звичайно не ІТвець с ЗП 5 кує /міс. 😎
https://youtu.be/v8eUHaCBx-A?si=QKhwTl4wbRdRbm4X

То що ви пропонуєте, куди можна подітись безквартирній людині, яка в Україні нікому непотрібна? Є десь попит на людей які не дуже хочуть впахувати як воли і при цьому хочуть жити як заможні кияни?
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:33

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Не бачу супер-витрат по послугам.

Манікюрщиці, врозеточники, усілякі курси, танці, автосервіс - все в 2-3 рази дорожче, ніж в Україні. З/п теж десь у 2.5-3 рази вищі, що, при зближених цінах на продукти та китайський імпорт, дає вищій рівень життя. У програші тільки айтівці.

Угу... В этом плане Украина конечно дешевле. Но в чем-то Бигор прав, не все пользуются теми сервисами настолько часто чтобы оно сильно давило на бюджет.

Лично у меня стало больше улетать на кафешки так как в Украине это было 120евро в месяц (4 раза по 30евро), а тут уже 240евро выходит за то же самое - лишние 120евро трат.

И детские кружки по 30-40евро в месяц в среднем - в Украине они стоили по 10-15евро, на 2х детей это пускай еще 100евро сверху.

Ну и комуналка конечно - 150евро тут против 50евро в Украине.

Тоесть сумарно где-то +300евро к стоимости жизни.

Остальное хз, ну парикмахерская дороже, но та разница в 10евро раз в 3 месяца вообще не критична, автомастерская раз в год масло поменять пускай лишние 100евро ты заплатишь, но тоже на общем фоне оно не заметно.

Хотя конечно для тех кто дома не готовит переезд в Европу это сразу х2 траты так как на 10евро тут уже не покушаешь ) Или если корч какой-то пригнал 20летний, то тоже он тебе золотым выйдет - я теперь понял почему европейцы редко ездят на машинах старше 10-15лет - поменять машину выходит дешевле, чем чинить старую.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:57

  2587715 написав:
  Bolt написав:Ось реалії життя в Польщі, якщо звичайно не ІТвець с ЗП 5 кує /міс. 😎
https://youtu.be/v8eUHaCBx-A?si=QKhwTl4wbRdRbm4X

То що ви пропонуєте, куди можна подітись безквартирній людині, яка в Україні нікому непотрібна? Є десь попит на людей які не дуже хочуть впахувати як воли і при цьому хочуть жити як заможні кияни?

Це ви стосовно аудитора З БІГ 5, чи кренделя з того відео?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Витрати всюди +- одні і ті самі.

Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.

Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 22 січ, 2025 17:10, всього редагувалось 4 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.

Я щось підозрюю що зараз Ужгород з Києвом можна місцями ставки поміняти
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Не знаю, можливо й так, але і в Ужгороді і в Києві вона буде однозначно коштувати менше 1000Є.
До слова про комуналку:
Якщо в Ужгороді вода коштує 1Є за куб, щоб його нагріти в бойлері треба десь 50 кВт*год електроенергії (5Є) то в Берліні холодна по 4Є, а гаряча - 18Є.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 22 січ, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:17

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Витрати всюди +- одні і ті самі.

Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.

Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.

Фактами и цифрами крутить можно как угодно---но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу после десяти лет работы-один будет ездить на пассате новом и отдыхать каждый год за рубежм а другой будет жить от зарплаты до зарплаты.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:21

Re: Еміграція, заробітчанство

konstantin kirovograd написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Витрати всюди +- одні і ті самі.

Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.

Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.

Фактами и цифрами крутить можно как угодно---но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу после десяти лет работы-один будет ездить на пассате новом и отдыхать каждый год за рубежм а другой будет жить от зарплаты до зарплаты.
Перший буде жити краще, впевненіше, але загалом теж від зп до зп тягнути виплати за той пасат, і про щорічні відпустки то теж ближче до пенсії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  konstantin kirovograd написав:но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу

Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 22 січ, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 17:27

  Faceless написав:
konstantin kirovograd написав:
  Дюрі-бачі написав:Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.

Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.

Фактами и цифрами крутить можно как угодно---но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу после десяти лет работы-один будет ездить на пассате новом и отдыхать каждый год за рубежм а другой будет жить от зарплаты до зарплаты.
Перший буде жити краще, впевненіше, але загалом теж від зп до зп тягнути виплати за той пасат, і про щорічні відпустки то теж ближче до пенсії

Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі. А то вже, як мінімум - 600€ з ЗП.
Bolt
 
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